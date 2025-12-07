Közvetlen rivális ellen játszottak döntetlent Negóék a Ligue 1-ben

Az alsóházi rangadónak is beillő összecsapáson Loic Nego végig a pályán volt, és a védelem jobb oldalán stabil teljesítménnyel vette ki a részét a gól nélküli döntetlenből. A Paris FC így a 13., a Le Havre a 14. helyen áll a tabellán.

A két másik kora esti mérkőzésen az Angers idegenben győzte le a Nice-t, az Auxerre pedig hazai pályán tartotta otthon a három pontot a Metz ellen.

FRANCIA LIGUE 1

15. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Le Havre–Paris FC 0–0

Nice–Angers 0–1 (Belkhdim 33.)

Kiállítva: Louchet (53., Nice)

Auxerre–Metz 3–1 (Sinayoko 36. – 11-esből, El-Azzuzi 39., Danois 89,, ill. Hein 45+1.)

KÉSŐBB

20.45: Lorient–Lyon

Szombaton játszották

Paris SG–Rennes 5–0 (Kvarachelia 28., 68., Mayulu 39., Mbaye 88., G. Ramos 90+1.)

Nantes–Lens 1–2 (El-Arabi 38., ill. Thauvin 34., Said 81.)

Toulouse–Strasbourg 1–0 (Emerson 18.)

Pénteken játszották

Brest–Monaco 1–0 (K. Doumbia 28.)

Kiállítva: Ajorque (60., Brest)

Lille–Olympique Marseille 1–0 (E. Mbappé 10.)