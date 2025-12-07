Nemzeti Sportrádió

Közvetlen rivális ellen játszottak döntetlent Negóék a Ligue 1-ben

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.12.07. 19:11
null
Loic Nego végigjátszotta a Paris FC elleni összecsapást (Fotó: Getty Images)
Címkék
francia foci Ligue 1 Paris FC Loic Nego Le Havre
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 15. fordulójának vasárnapi mérkőzésén a Loic Negóval felálló Le Havre odahaza gól nélküli döntetlenre végzett a Paris FC ellen.

Az alsóházi rangadónak is beillő összecsapáson Loic Nego végig a pályán volt, és a védelem jobb oldalán stabil teljesítménnyel vette ki a részét a gól nélküli döntetlenből. A Paris FC így a 13., a Le Havre a 14. helyen áll a tabellán.

A két másik kora esti mérkőzésen az Angers idegenben győzte le a Nice-t, az Auxerre pedig hazai pályán tartotta otthon a három pontot a Metz ellen.

FRANCIA LIGUE 1
15. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Le Havre–Paris FC 0–0
Nice–Angers 0–1 (Belkhdim 33.)
Kiállítva: Louchet (53., Nice)
Auxerre–Metz 3–1 (Sinayoko 36. – 11-esből, El-Azzuzi 39., Danois 89,, ill. Hein 45+1.) 
KÉSŐBB
20.45: Lorient–Lyon

Szombaton játszották
Paris SG–Rennes 5–0 (Kvarachelia 28., 68., Mayulu 39., Mbaye 88., G. Ramos 90+1.)
Nantes–Lens 1–2 (El-Arabi 38., ill. Thauvin 34., Said 81.)
Toulouse–Strasbourg 1–0 (Emerson 18.)
Pénteken játszották
Brest–Monaco 1–0 (K. Doumbia 28.)
Kiállítva: Ajorque (60., Brest)
Lille–Olympique Marseille 1–0 (E. Mbappé 10.)

1. Lens15111326–13+13 34 
2. Paris SG15103232–12+20 33 
3. Marseille1592435–15+20 29 
4. Lille1592429–17+12 29 
5. Lyon1473421–15+6 24 
6. Rennes1566324–23+1 24 
7. Monaco1572626–2623 
8. Strasbourg1571725–20+5 22 
9. Toulouse1555521–19+2 20 
10. Brest1554620–24–4 19 
11. Angers1554613–17–4 19 
12. Nice1552819–27–8 17 
13. Paris FC1544721–26–5 16 
14. Le Havre1536613–21–8 15 
15. Lorient1435618–28–10 14 
16. Auxerre1533911–21–10 12 
17. Nantes1525813–24–11 11 
18. Metz15321015–34–19 11 
az állás

 

 

francia foci Ligue 1 Paris FC Loic Nego Le Havre
Legfrissebb hírek

Kvarachelia duplázott, a PSG a Rennes kiütésével tapad a Lensra

Francia labdarúgás
20 órája

Hozta a kötelezőt, és őrzi vezető helyét a Lens

Francia labdarúgás
23 órája

Ethan Mbappé döntött a Marseille ellen; Pogba emberelőnyben sem tudott segíteni a Monacón

Francia labdarúgás
2025.12.05. 22:56

Balhé Nizzában: tüntetés, ütések – két labdarúgó többé nem akar játszani a csapatban

Francia labdarúgás
2025.12.02. 11:39

Ligue 1: 21 év óta először vezeti a francia bajnokságot a Lens

Francia labdarúgás
2025.11.30. 20:00

A botladozó Monaco meglepte a PSG-t, másodszor kapott ki a címvédő a Ligue 1-ben

Francia labdarúgás
2025.11.29. 23:05

Rongier átlövésével nyert a Rennes a Metz vendégeként

Francia labdarúgás
2025.11.28. 22:44

„Az utóbbi hetekben mintha kisebbek lettek volna a kapuk…” – Giroud végre megkönnyebbülhetett

Francia labdarúgás
2025.11.24. 19:28
Ezek is érdekelhetik