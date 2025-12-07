Közvetlen rivális ellen játszottak döntetlent Negóék a Ligue 1-ben
Az alsóházi rangadónak is beillő összecsapáson Loic Nego végig a pályán volt, és a védelem jobb oldalán stabil teljesítménnyel vette ki a részét a gól nélküli döntetlenből. A Paris FC így a 13., a Le Havre a 14. helyen áll a tabellán.
A két másik kora esti mérkőzésen az Angers idegenben győzte le a Nice-t, az Auxerre pedig hazai pályán tartotta otthon a három pontot a Metz ellen.
FRANCIA LIGUE 1
15. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Le Havre–Paris FC 0–0
Nice–Angers 0–1 (Belkhdim 33.)
Kiállítva: Louchet (53., Nice)
Auxerre–Metz 3–1 (Sinayoko 36. – 11-esből, El-Azzuzi 39., Danois 89,, ill. Hein 45+1.)
KÉSŐBB
20.45: Lorient–Lyon
Szombaton játszották
Paris SG–Rennes 5–0 (Kvarachelia 28., 68., Mayulu 39., Mbaye 88., G. Ramos 90+1.)
Nantes–Lens 1–2 (El-Arabi 38., ill. Thauvin 34., Said 81.)
Toulouse–Strasbourg 1–0 (Emerson 18.)
Pénteken játszották
Brest–Monaco 1–0 (K. Doumbia 28.)
Kiállítva: Ajorque (60., Brest)
Lille–Olympique Marseille 1–0 (E. Mbappé 10.)
|1. Lens
|15
|11
|1
|3
|26–13
|+13
|34
|2. Paris SG
|15
|10
|3
|2
|32–12
|+20
|33
|3. Marseille
|15
|9
|2
|4
|35–15
|+20
|29
|4. Lille
|15
|9
|2
|4
|29–17
|+12
|29
|5. Lyon
|14
|7
|3
|4
|21–15
|+6
|24
|6. Rennes
|15
|6
|6
|3
|24–23
|+1
|24
|7. Monaco
|15
|7
|2
|6
|26–26
|0
|23
|8. Strasbourg
|15
|7
|1
|7
|25–20
|+5
|22
|9. Toulouse
|15
|5
|5
|5
|21–19
|+2
|20
|10. Brest
|15
|5
|4
|6
|20–24
|–4
|19
|11. Angers
|15
|5
|4
|6
|13–17
|–4
|19
|12. Nice
|15
|5
|2
|8
|19–27
|–8
|17
|13. Paris FC
|15
|4
|4
|7
|21–26
|–5
|16
|14. Le Havre
|15
|3
|6
|6
|13–21
|–8
|15
|15. Lorient
|14
|3
|5
|6
|18–28
|–10
|14
|16. Auxerre
|15
|3
|3
|9
|11–21
|–10
|12
|17. Nantes
|15
|2
|5
|8
|13–24
|–11
|11
|18. Metz
|15
|3
|2
|10
|15–34
|–19
|11