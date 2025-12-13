Nemzeti Sportrádió

Ligue 1: Doué góllal tért vissza, a PSG megnyerte idei utolsó bajnoki meccsét

K. Zs.K. Zs.
2025.12.13. 21:09
null
A másfél hónapot kihagyó Désiré Doué először szerzett gólt felépülése óta (Fotó: AFP)
A Paris Saint-Germain idegenben 3–2-re nyert az utolsó helyen álló Metz ellen a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 16. fordulójának szombati játéknapján, és újra a tabella élére állt – az eddigi első helyezett Lens vasárnap játszik. A szombati program nyitányán, a breton derbin a Rennes hazai pályán 3–1-re legyőzte a Brestet.

Luis Enrique vezetőedző a beteg Ousmane Dembélé, valamint a sérült Asraf Hakimi és Marquinhos nélkül küldte pályára a PSG-t, amelynek nagyjából fél órába telt, hogy feltörje a Metz védelmét. Goncalo Ramos fejessel szerzett vezetést, majd nem sokkal később következett Quentin Ndjantou – a 18 éves szélső közelről lőtte be élete első gólját a francia élvonalban.

Jessy Deminguet parádés bombával még a szünet előtt jelezte, hogy a „gránátosoknak” eszük ágában sincs feladni a meccset. Sőt: bár a második félidőben Désiré Doué nagy vágta végén újra kétgólosra növelte a párizsiak előnyét, a hajrá kiélezetté vált, mert a 80. percben Giorgi Citaisvili is a kapuba talált.

Újabb gól azonban már nem született, a PSG három pontot kasszírozott az idei utolsó bajnoki meccsén – a következő erőpróba szerda este Al-Rajjanban várja, ahol a brazil Flamengo ellen a FIFA Interkontinentális Kupája lesz a tét.

Doué október végi sérülése után a héten, az Athletic Bilbao elleni BL-meccsen (0–0) már játszott, bajnokin most tért vissza a pályára – ahogyan Baszkföldön, ezúttal is csereként állt be.

Rennes–Brest 3–1. Mama Baldé közeli lövésével a Brest korán vezetést szerzett, azokban a percekben nem tűnt lehetetlennek, hogy a vendégcsapat sorozatban a negyedik bajnoki mérkőzését is megnyeri, csakhogy az első játékrész derekán pillanatokon belül megfordult az állás.

Előbb Estéban Lepaul talált be közelről, majd egy percen belül az első gólt előkészítő jordániai klasszis, Musza Al-Tamari is a Brest kapujába lőtt. Nem könnyen, de tartotta előnyét a Rennes, aztán a hajrára becserélt Mohamed Kader Meité berúgta a hazai győzelmet biztossá tevő gólt.

Lepaul a kilencedik gólját szerezte ebben a bajnoki idényben – feljött a góllövőlista második helyére Joaquín Panichelli (Strasbourg) mellé, Mason Greenwood (Marseille, 10) mögé –, a 18 éves Meité háromnál tart, Al-Tamari kettőnél, míg csapatuk két év után először tudta megnyerni a breton derbit (az előző két bajnoki idényben két döntetlen és két Brest-győzelem került a párharc mérlegébe).

Az ifjú Mohamed Kader Meité (balra) a gólját ünnepli Ludovic Blas társaságában (Fotó: AFP)

FRANCIA LIGUE 1
16. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Metz–PSG 2–3 (Deminguet 42., Citaisvili 80., ill. G. Ramos 31., Ndjantou 39., D. Doué 63.)
Rennes–Brest 3–1 (Lepaul 24., Al-Tamari 25., Meité 87., ill. Mama Baldé 13.)
Később
21.05: Paris FC–Toulouse

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
15.00: Lyon–Le Havre
17.15: Auxerre–Lille
17.15: Lens–Nice 
17.15: Strasbourg–Lorient
20.45: Olympique Marseille–Monaco
Pénteken játszották
Angers–Nantes 4–1 (Abdelli 17. – 11-esből, Cherif 60., Djibirin 85., Raolisoa 90+4., ill. Centonze 81.)

Francia labdarúgás
22 órája

Ligue 1: gólzápor a hajrában, az Angers legyőzte a Nantes-ot

A legutóbbi öt meccséből az Angers négyet is megnyert.
   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Paris SG

16

11

3

2

35–14

+21

36

  2. Lens

15

11

1

3

26–13

+13

34

  3. Marseille

15

9

2

4

35–15

+20

29

  4. Lille

15

9

2

4

29–17

+12

29

  5. Rennes

16

7

6

3

27–24

+3

27

  6. Lyon

15

7

3

5

20–16

+4

24

  7. Monaco

15

7

2

6

26–26

0

23

  8. Strasbourg

15

7

1

7

25–20

+5

22

  9. Angers

16

6

4

6

17–18

–1

22

10. Toulouse

15

5

5

5

21–19

+2

20

11. Brest

16

5

4

7

21–27

–6

19

12. Nice

15

5

2

8

19–26

–7

17

13. Lorient

15

4

5

6

19–28

–9

17

14. Paris FC

15

4

4

7

21–26

–5

16

15. Le Havre

15

3

6

6

13–21

–8

15

16. Auxerre

15

3

3

9

11–21

–10

12

17. Nantes

16

2

5

9

14–28

–14

11

18. Metz

16

3

2

11

17–37

–20

11

 

 

Ezek is érdekelhetik