Ligue 1: Doué góllal tért vissza, a PSG megnyerte idei utolsó bajnoki meccsét
Luis Enrique vezetőedző a beteg Ousmane Dembélé, valamint a sérült Asraf Hakimi és Marquinhos nélkül küldte pályára a PSG-t, amelynek nagyjából fél órába telt, hogy feltörje a Metz védelmét. Goncalo Ramos fejessel szerzett vezetést, majd nem sokkal később következett Quentin Ndjantou – a 18 éves szélső közelről lőtte be élete első gólját a francia élvonalban.
Jessy Deminguet parádés bombával még a szünet előtt jelezte, hogy a „gránátosoknak” eszük ágában sincs feladni a meccset. Sőt: bár a második félidőben Désiré Doué nagy vágta végén újra kétgólosra növelte a párizsiak előnyét, a hajrá kiélezetté vált, mert a 80. percben Giorgi Citaisvili is a kapuba talált.
Újabb gól azonban már nem született, a PSG három pontot kasszírozott az idei utolsó bajnoki meccsén – a következő erőpróba szerda este Al-Rajjanban várja, ahol a brazil Flamengo ellen a FIFA Interkontinentális Kupája lesz a tét.
Doué október végi sérülése után a héten, az Athletic Bilbao elleni BL-meccsen (0–0) már játszott, bajnokin most tért vissza a pályára – ahogyan Baszkföldön, ezúttal is csereként állt be.
Rennes–Brest 3–1. Mama Baldé közeli lövésével a Brest korán vezetést szerzett, azokban a percekben nem tűnt lehetetlennek, hogy a vendégcsapat sorozatban a negyedik bajnoki mérkőzését is megnyeri, csakhogy az első játékrész derekán pillanatokon belül megfordult az állás.
Előbb Estéban Lepaul talált be közelről, majd egy percen belül az első gólt előkészítő jordániai klasszis, Musza Al-Tamari is a Brest kapujába lőtt. Nem könnyen, de tartotta előnyét a Rennes, aztán a hajrára becserélt Mohamed Kader Meité berúgta a hazai győzelmet biztossá tevő gólt.
Lepaul a kilencedik gólját szerezte ebben a bajnoki idényben – feljött a góllövőlista második helyére Joaquín Panichelli (Strasbourg) mellé, Mason Greenwood (Marseille, 10) mögé –, a 18 éves Meité háromnál tart, Al-Tamari kettőnél, míg csapatuk két év után először tudta megnyerni a breton derbit (az előző két bajnoki idényben két döntetlen és két Brest-győzelem került a párharc mérlegébe).
FRANCIA LIGUE 1
16. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Metz–PSG 2–3 (Deminguet 42., Citaisvili 80., ill. G. Ramos 31., Ndjantou 39., D. Doué 63.)
Rennes–Brest 3–1 (Lepaul 24., Al-Tamari 25., Meité 87., ill. Mama Baldé 13.)
Később
21.05: Paris FC–Toulouse
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
15.00: Lyon–Le Havre
17.15: Auxerre–Lille
17.15: Lens–Nice
17.15: Strasbourg–Lorient
20.45: Olympique Marseille–Monaco
Pénteken játszották
Angers–Nantes 4–1 (Abdelli 17. – 11-esből, Cherif 60., Djibirin 85., Raolisoa 90+4., ill. Centonze 81.)
Ligue 1: gólzápor a hajrában, az Angers legyőzte a Nantes-ot
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
16
11
3
2
35–14
+21
36
|2. Lens
15
11
1
3
26–13
+13
34
|3. Marseille
15
9
2
4
35–15
+20
29
|4. Lille
15
9
2
4
29–17
+12
29
|5. Rennes
16
7
6
3
27–24
+3
27
|6. Lyon
15
7
3
5
20–16
+4
24
|7. Monaco
15
7
2
6
26–26
0
23
|8. Strasbourg
15
7
1
7
25–20
+5
22
|9. Angers
16
6
4
6
17–18
–1
22
|10. Toulouse
15
5
5
5
21–19
+2
20
|11. Brest
16
5
4
7
21–27
–6
19
|12. Nice
15
5
2
8
19–26
–7
17
|13. Lorient
15
4
5
6
19–28
–9
17
|14. Paris FC
15
4
4
7
21–26
–5
16
|15. Le Havre
15
3
6
6
13–21
–8
15
|16. Auxerre
15
3
3
9
11–21
–10
12
|17. Nantes
16
2
5
9
14–28
–14
11
|18. Metz
16
3
2
11
17–37
–20
11