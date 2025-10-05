Nemzeti Sportrádió

Kikapott otthon a Lyon – négyes pontazonosság a francia bajnokság elején

2025.10.05. 19:39
Emersonn pazar csere volt, az ő góljaival fordított a Toulouse Lyonban (Fotó: AFP)
Ligue 1 Toulouse Lyon
A Lyon meglepetésre 2–1-re kikapott a Toulouse-tól hazai pályán a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 7. fordulójának vasárnapi játéknapján. A Strasbourg 5–0-ra kiütötte az Angers-t, így a késő esti rangadó előtt négy klub (Marseille, PSG, Strasbourg, Lyon) azonos pontszámmal foglalja el az első négy helyet.

Lyon–Toulouse 1–2. Az OL az utóbbi hetekben mutatott formájához méltón jól kezdett, Malick Fofana egy gyönyörű akció végén meg is szerezte a vezetést (ez volt a 2016-ban megnyitott Groupama Stadion történetének 1000. gólja), ám a további gólhelyzetek kimaradtak. Aztán a 71. percben beállt Emersonn a vendégcsapatba, és mindent megváltoztatott: előbb megpattanó lövéssel egyenlített, majd a ráadásban pazar fejessel a győzelmet is kiharcolta a TFC-nek. A török Göztepéből nemrég szerződtetett 21 éves brazilnak ezek voltak az első góljai a francia élvonalban.

Strasbourg–Angers 5–0. Dacára annak, hogy sok fontos játékosuk hiányzott, a hazaiak már az első félidőben nekiláttak a papírforma érvényesítésének, aztán a második félidőben kiütésessé fejlesztették győzelmüket. Joaquín Panichelli és Martial Godo egyaránt duplázott.

Monaco–Nice 2–2. A Cote d'Azur rangadóján Szofian Diop szerezte meg a vezetést vendégeknek, akiket egy ideig az sem zavart össze, hogy Ali Abdit kiállították; Diop ugyanis emberhátrányban is betalált, méghozzá 11-esből. Csakhogy jutott büntető a Monacónak is ezen a feszült hangulaú kora estén, méghozzá kettő (egy a VAR által szentesített kezezésért, egy szabálytalanságért), és a hercegségbeli életét nagyon gólerősen kezdő Ansu Fati mindkettőt be is rúgta. Fatinak ez volt az ötödik tétmeccse a Monacóban, hat gólnál tart.

Le Havre–Rennes 2–2. A vendég bretonoknak nem volt elég a fél óra alatt felépített kétgólos előny, a nagy küzdő Le Havre ezen az estén is visszakapaszkodott, Rassoul Ndiaye szép kapáslövéssel egyenlített a 79. percben. Loic Nego ennek már a kispadnál örült, a magyar válogatott játékost egy perccel korábban lecserélték. Mindkét csapatnak ez volt sorozatban a harmadik döntetlenje.

FRANCIA LIGUE 1
7. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Lyon–Toulouse 1–2 (M. Fofana 24., ill. Emersonn 87., 90+6.)
Le Havre–Rennes 2–2 (Soumare 45+1. – 11-esből, R. Ndiaye 79., ill. Embolo 10., Lepaul 29.)
Monaco–Nice 2–2 (Fati 45+5., 56. – mindkettőt 11-esből, ill. Sz. Diop 29., 42. – a másodikat 11-esből)
Kiállítva: A. Abdi (34., Nice)
Strasbourg–Angers 5–0 (Panichelli 31., 51., Ouattara 61., Godo 66., 70.)
Később
20.45: Lille–Paris SG

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
Szombat
Metz–Olympique Marseille 0–3 (Paixao 51., O’Riley 69., Guiri 76.)
Brest–Nantes 0–0
Auxerre–Lens 1–2 (Sierralta 61., ill. Édouard 14., Sima 90+6.)
Kiállítva: Ganiou (73., Lens)
Péntek
Paris FC–Lorient 2–0 (Kebbal 25., Krasso 30.)

   
  1. Marseille

7

5

2

15–5

+10

15

  2. Paris SG

6

5

1

12–4

+8

15

  3. Strasbourg

7

5

2

14–7

+7

15

  4. Lyon

7

5

2

9–5

+4

15

  5. Monaco

7

4

1

2

16–12

+4

13

  6. Lens

7

4

1

2

10–6

+4

13

  7. Lille

6

3

1

2

13–9

+4

10

  8. Paris FC

7

3

1

3

12–13

–1

10

  9. Toulouse

7

3

1

3

11–12

–1

10

10. Rennes

7

2

4

1

9–10

–1

10

11. Brest

7

2

2

3

11–11

0

8

12. Nice

7

2

2

3

9–12

–3

8

13. Lorient

7

2

1

4

9–16

–7

7

14. Le Havre

7

1

3

3

8–10

–2

6

15. Nantes

7

1

3

3

5–7

–2

6

16. Auxerre

7

2

5

5–10

–5

6

17. Angers

7

1

2

4

3–11

–8

5

18. Metz

7

2

5

5–16

–11

2

 

 

