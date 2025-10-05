Kikapott otthon a Lyon – négyes pontazonosság a francia bajnokság elején

Lyon–Toulouse 1–2. Az OL az utóbbi hetekben mutatott formájához méltón jól kezdett, Malick Fofana egy gyönyörű akció végén meg is szerezte a vezetést (ez volt a 2016-ban megnyitott Groupama Stadion történetének 1000. gólja), ám a további gólhelyzetek kimaradtak. Aztán a 71. percben beállt Emersonn a vendégcsapatba, és mindent megváltoztatott: előbb megpattanó lövéssel egyenlített, majd a ráadásban pazar fejessel a győzelmet is kiharcolta a TFC-nek. A török Göztepéből nemrég szerződtetett 21 éves brazilnak ezek voltak az első góljai a francia élvonalban.

Strasbourg–Angers 5–0. Dacára annak, hogy sok fontos játékosuk hiányzott, a hazaiak már az első félidőben nekiláttak a papírforma érvényesítésének, aztán a második félidőben kiütésessé fejlesztették győzelmüket. Joaquín Panichelli és Martial Godo egyaránt duplázott.

Monaco–Nice 2–2. A Cote d'Azur rangadóján Szofian Diop szerezte meg a vezetést vendégeknek, akiket egy ideig az sem zavart össze, hogy Ali Abdit kiállították; Diop ugyanis emberhátrányban is betalált, méghozzá 11-esből. Csakhogy jutott büntető a Monacónak is ezen a feszült hangulaú kora estén, méghozzá kettő (egy a VAR által szentesített kezezésért, egy szabálytalanságért), és a hercegségbeli életét nagyon gólerősen kezdő Ansu Fati mindkettőt be is rúgta. Fatinak ez volt az ötödik tétmeccse a Monacóban, hat gólnál tart.

Le Havre–Rennes 2–2. A vendég bretonoknak nem volt elég a fél óra alatt felépített kétgólos előny, a nagy küzdő Le Havre ezen az estén is visszakapaszkodott, Rassoul Ndiaye szép kapáslövéssel egyenlített a 79. percben. Loic Nego ennek már a kispadnál örült, a magyar válogatott játékost egy perccel korábban lecserélték. Mindkét csapatnak ez volt sorozatban a harmadik döntetlenje.

