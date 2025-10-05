Kikapott otthon a Lyon – négyes pontazonosság a francia bajnokság elején

Lyon–Toulouse 1–2. Az OL az utóbbi hetekben mutatott formájához méltón jól kezdett, Malick Fofana egy gyönyörű akció végén meg is szerezte a vezetést (ez volt a 2016-ban megnyitott Groupama Stadion történetének 1000. gólja), ám a további gólhelyzetek kimaradtak. Aztán a 71. percben beállt Emersonn a vendégcsapatba, és mindent megváltoztatott: előbb megpattanó lövéssel egyenlített, majd a ráadásban pazar fejessel a győzelmet is kiharcolta a TFC-nek. A török Göztepéből nemrég szerződtetett 21 éves brazilnak ezek voltak az első góljai a francia élvonalban.
Strasbourg–Angers 5–0. Dacára annak, hogy sok fontos játékosuk hiányzott, a hazaiak már az első félidőben nekiláttak a papírforma érvényesítésének, aztán a második félidőben kiütésessé fejlesztették győzelmüket. Joaquín Panichelli és Martial Godo egyaránt duplázott.
Monaco–Nice 2–2. A Cote d'Azur rangadóján Szofian Diop szerezte meg a vezetést vendégeknek, akiket egy ideig az sem zavart össze, hogy Ali Abdit kiállították; Diop ugyanis emberhátrányban is betalált, méghozzá 11-esből. Csakhogy jutott büntető a Monacónak is ezen a feszült hangulaú kora estén, méghozzá kettő (egy a VAR által szentesített kezezésért, egy szabálytalanságért), és a hercegségbeli életét nagyon gólerősen kezdő Ansu Fati mindkettőt be is rúgta. Fatinak ez volt az ötödik tétmeccse a Monacóban, hat gólnál tart.
Le Havre–Rennes 2–2. A vendég bretonoknak nem volt elég a fél óra alatt felépített kétgólos előny, a nagy küzdő Le Havre ezen az estén is visszakapaszkodott, Rassoul Ndiaye szép kapáslövéssel egyenlített a 79. percben. Loic Nego ennek már a kispadnál örült, a magyar válogatott játékost egy perccel korábban lecserélték. Mindkét csapatnak ez volt sorozatban a harmadik döntetlenje.
FRANCIA LIGUE 1
7. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Lyon–Toulouse 1–2 (M. Fofana 24., ill. Emersonn 87., 90+6.)
Le Havre–Rennes 2–2 (Soumare 45+1. – 11-esből, R. Ndiaye 79., ill. Embolo 10., Lepaul 29.)
Monaco–Nice 2–2 (Fati 45+5., 56. – mindkettőt 11-esből, ill. Sz. Diop 29., 42. – a másodikat 11-esből)
Kiállítva: A. Abdi (34., Nice)
Strasbourg–Angers 5–0 (Panichelli 31., 51., Ouattara 61., Godo 66., 70.)
Később
20.45: Lille–Paris SG
A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
Szombat
Metz–Olympique Marseille 0–3 (Paixao 51., O’Riley 69., Guiri 76.)
Brest–Nantes 0–0
Auxerre–Lens 1–2 (Sierralta 61., ill. Édouard 14., Sima 90+6.)
Kiállítva: Ganiou (73., Lens)
Péntek
Paris FC–Lorient 2–0 (Kebbal 25., Krasso 30.)
|1. Marseille
7
5
–
2
15–5
+10
15
|2. Paris SG
6
5
–
1
12–4
+8
15
|3. Strasbourg
7
5
–
2
14–7
+7
15
|4. Lyon
7
5
–
2
9–5
+4
15
|5. Monaco
7
4
1
2
16–12
+4
13
|6. Lens
7
4
1
2
10–6
+4
13
|7. Lille
6
3
1
2
13–9
+4
10
|8. Paris FC
7
3
1
3
12–13
–1
10
|9. Toulouse
7
3
1
3
11–12
–1
10
|10. Rennes
7
2
4
1
9–10
–1
10
|11. Brest
7
2
2
3
11–11
0
8
|12. Nice
7
2
2
3
9–12
–3
8
|13. Lorient
7
2
1
4
9–16
–7
7
|14. Le Havre
7
1
3
3
8–10
–2
6
|15. Nantes
7
1
3
3
5–7
–2
6
|16. Auxerre
7
2
–
5
5–10
–5
6
|17. Angers
7
1
2
4
3–11
–8
5
|18. Metz
7
–
2
5
5–16
–11
2