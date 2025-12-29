Egyiptom csoportelsőként jutott tovább az Afrika-kupán

Az összecsapáson az egyiptomiak legnagyobb sztárja, Mohamed Szalah nem lépett pályára. A gól nélküli döntetlen azt jelentette, hogy Egyiptom veretlenül, hét ponttal jutott a torna legjobb 16 csapata közé. A mérkőzésen meglepetésre az angolaiak futballoztak veszélyesebben, de a végén nem láthatott gólt a közönség.

A csoport másik mérkőzésén Dél-Afrika 3–2-re legyőzte Zimbabwét, így másodikként ugyancsak továbbjutott a csoportból.

AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA

B-CSOPORT, 3. FORDULÓ

Angola–Egyiptom 0–0

Zimbabwe–Dél-Afrika 2–3 (Maswanhise 19., Modiba 73. – öngól, ill. Moremi 7., Foster 50., Appollis 82. – 11-esből)

A csoport végeredménye: 1. Egyiptom 7 pont, 2. Dél-Afrika 6, 3. Angola 2, 4. Zimbabwe 1

KÉSŐBB

A-CSOPORT

20.00: Comore-szigetek–Mali

20.00: Zambia–Marokkó