Nemzeti Sportrádió

Egyiptom csoportelsőként jutott tovább az Afrika-kupán

T. Z.
2025.12.29. 19:16
A fehérmezes Egyiptom nem tudott gólt szerezni Angola ellen (Fotó: Getty Images)
Afrika-kupa Egyiptom Afrikai Nemzetek Kupája
Az egyiptomi labdarúgó-válogatott hétfőn kora este gól nélküli döntetlent játszott Angolával a Marokkóban zajló Afrikai Nemzetek Kupa csoportkörének harmadik, utolsó fordulójában. A csoportból így a „fáraók” első helyen jutottak tovább, míg másodikként Dél-Afrika folytathatja a szereplését az egyenes kieséses szakaszban.

Az összecsapáson az egyiptomiak legnagyobb sztárja, Mohamed Szalah nem lépett pályára. A gól nélküli döntetlen azt jelentette, hogy Egyiptom veretlenül, hét ponttal jutott a torna legjobb 16 csapata közé. A mérkőzésen meglepetésre az angolaiak futballoztak veszélyesebben, de a végén nem láthatott gólt a közönség.

A csoport másik mérkőzésén Dél-Afrika 3–2-re legyőzte Zimbabwét, így másodikként ugyancsak továbbjutott a csoportból.

AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA
B-CSOPORT, 3. FORDULÓ
Angola–Egyiptom 0–0
Zimbabwe–Dél-Afrika 2–3 (Maswanhise 19., Modiba 73. – öngól, ill. Moremi 7., Foster 50., Appollis 82. – 11-esből)
A csoport végeredménye: 1. Egyiptom 7 pont, 2. Dél-Afrika 6, 3. Angola 2, 4. Zimbabwe 1
KÉSŐBB
A-CSOPORT
20.00: Comore-szigetek–Mali
20.00: Zambia–Marokkó

 

Ezek is érdekelhetik