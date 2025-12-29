A közönség Cross mellett állt, ő szorossá is tette a meccset, de hat szettben továbbjutott Littler, negyeddöntős a darts-vb-n

Még egy meccs maradt estére a harmadik fordulóból: a nagyapját napokkal ezelőtt elvesztő, emiatt kis híján visszalépő, az első körben Kovács Patrikot kiejtő Callan Rydz az egyik fő esélyes, Josh Rock ellen lépett tábla elé, s bizony az első szettet el is lopta, majd az égre mutatott. Kérdéses volt, Rydz a gyásza mellett felpörög, vagy nem lesz ott fejben, végül inkább utóbbi történt, a kiszállóknál hiányzott a koncentrációja. Rock felpörgött, 0:1 után fantasztikusan játszott, végül úgy nyert 4:1-re, hogy 98.98-as átlaggal és 42 százalékos kiszállózással zárt.

Ezt követően elindult a negyedik kör, vagyis a nyolcaddöntő. Az első meccsen a negyedik kiemelt Stephen Buntingot kiejtő James Hurrell talélkozott azzal a Ryan Searle-lel, aki eddig egy szettet sem veszített a vb-n. Nos, most sem. Hurrell erre a meccsre elfogyott, Searle azonban továbbra is ellenállhatatlan formában van: úgy nyert 4:0-ra, hogy 100.57-es átlagot dobott kereken 50 százalékos kiszállózás mellett.

SEARLE GETS A WHITEWASH WIN AGAIN!



Ryan Searle has made the quarter-finals without dropping a set 🤯



Another ton-plus average for the Somerset star, who has defeated James Hurrell 4-0!



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R4 pic.twitter.com/LV43bBGh6o — PDC Darts (@OfficialPDC) December 29, 2025

Az este fő meccse ezután következett: a világbajnoki címvédő, első számú kiemelt, toronymagas esélyes Luke Littler a korábbi szintén világbajnok honfitársával, Rob Crosszal találkozott. A csörtét megelőzte utóbbi részéről egy kis üzengetés, jelezte, nem fél még mindig tinédzser ellenfelétől, a meccsen pedig a közönség is mellé állt, mint esélytelenebb. A meccs ugyan Cross-breakkel indult, Littler így is behúzta a szettet, utána azonban következett az egyenlítés, s felseljett a kérdés: meccs lesz ebből?

Nos, Littler innen ellépett 3:1-re, de így is lett, mert Rob Cross egy fantasztikus bullos kiszállóval szépített 3:2-re, s bizony volt nyila a döntetlenhez is a következő szettben. Azt már nem csinálta meg, Littler pedig hozta klasszisát, fordított a szettben, s 4:2-re nyert, továbbjutott. A vb-címvédő 106.58-as átlaggal és 43 százalékos kiszállózással zárt, továbbra is megállíthatatlannak tűnik, mégha a dolgát meg is nehezítette Cross, aki egyébként 99-es körátlaggal és 40 százalékos kiszállózással fejezte be a meccset.

Littler a meccs után csípős megjegyzést is tett az ellenséges (inkább Crossért szorító) közönség felé: „Ti fizettetek azért, hogy ma itt legyetek, ez pedig csak az én pénzdíjamat növeli.”

LITTLER WINS A THRILLER 🔥



What. A. Match.



Luke Littler survives a fantastic Rob Cross performance, crashing in SEVENTEEN 180s to win 4-2 in an Ally Pally classic!



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R4 pic.twitter.com/gvttYivOGK — PDC Darts (@OfficialPDC) December 29, 2025

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

3. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Nathan Aspinall (angol, 15., 94.97)–Kevin Doets (holland, 97.49) 3:4

Ricky Evans (angol, 83.34)–Charlie Manby (angol, 98.50) 2:4

Justin Hood (angol, 94.68)–Ryan Meikle (angol) 4:1

20.00: ESTI PROGRAM (Tv: Sport1)

Josh Rock (északír, 11., 98.98)–Callan Rydz (angolm 93.39) 4:1

4. FORDULÓ

James Hurrell (angol, 89.51)–Ryan Searle (angol, 20., 100.57) 0:4

Luke Littler (angol, 1., 106.58)–Rob Cross (angol, 17., 98.92) 4:2

A KEDDI PROGRAM (december 30.)

DÉLUTÁN

13.40: Luke Woodhouse (angol, 25.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)

14.55: Jonny Clayton (walesi, 5.)–Andreas Harrysson (svéd)

16.10: Justin Hood (angol)–Josh Rock (északír, 11.)

ESTE

20.10: Charlie Manby (angol)–Gian van Veen (holland, 10.)

21.25: Michael van Gerwen (holland, 3.)–Gary Anderson (skót, 14.)

22.40: Luke Humphries (angol, 2.)–Kevin Doets (holland)

A 4. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1.)–Rob Cross (angol, 17.) 4:2

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)

James Hurrell (angol)–Ryan Searle (angol, 20.) 0:4

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Andreas Harrysson (svéd)

Luke Humphries (angol, 2.)–Kevin Doets (holland)

Charlie Manby (angol)–Gian van Veen (holland, 10.)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Gary Anderson (skót, 14.)

Justin Hood (angol)–Josh Rock (északír, 11.)

A 3. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Mensur Suljovic (osztrák) 4:0

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Rob Cross (angol, 17.) 0:4

Andrew Gilding (angol)–Luke Woodhouse (angol, 25.) 1:4

Wesley Plaisier (holland)–Krzysztof Ratajski (lengyel) 3:4

Stephen Bunting (angol, 4.)–James Hurrell (angol) 3:4

Martin Schindler (német, 13.)–Ryan Searle (angol, 20.) 0:4

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Niels Zonneveld (holland) 4:3

Andreas Harrysson (svéd)–Ricardo Pietreczko (német) 4:2

Luke Humphries (angol, 2.)–Gabriel Clemens (német) 4:2

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Kevin Doets (holland) 3:4

Ricky Evans (angol)–Charlie Manby (angol) 2:4

Gian van Veen (holland, 10.)–Madars Razma (lett) 4:1

Michael van Gerwen (holland, 3.)–Arno Merk (német) 4:1

Gary Anderson (skót, 14.)–Jermaine Wattimena (holland, 19.) 4:3

Justin Hood (angol)–Ryan Meikle (angol) 4:1

Josh Rock (északír, 11.)–Callan Rydz (angol) 4:1