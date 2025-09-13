A Monaco az öngól ellenére elvitte mind a három pontot Auxerre-ből

NICE–NANTES
A Nice a Nantes elleni legutóbbi nyolc találkozóján nem tudott nyerni. Az első három fordulóban egyaránt két vereséggel és egy győzelemmel nyitó csapatok meccsén végig a hazaiak voltak aktívabbak. A 20. percben Sofiane Diop révén a Nice kapufáig jutott, a gólra azonban az 56. percig kellett várni. Ekkor Charles Vanhoutte passzát követően Jeremie Boga volt eredményes, ezzel a góllal a Nice otthon tartotta a három pontot.
AUXERRE–MONACO
Az Auxerre 2009 óta nem nyert a Monaco ellen, így Adi Hutter csapata könnyű mérkőzésben reménykedhetett. Az első félidő hajrájában Minamino Takumi szemfüles találata révén meg is szerezték a vezetést a vendégek, majd Josué Casimir kiállítása révén emberelőnybe is került a Monaco. Az Auxerre azonban Mohammed Salisu öngóljával egyenlített a 73. percben. A végjátékban a csereként beálló 19 éves George Ilenikhena volt a vendégek hőse, aki a 89. percben győztes gólt szerzett.
FRANCIA LIGUE 1
4. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Nice–Nantes 1–0 (Boga 56.)
Auxerre–Monaco 1–2 (Salisu 73. – öngól, ill. Minamino 45+2., Ilenikhena 89.)
Kiállítva: Casimir (67. – Auxerre)
VASÁRNAP
15.00: Lille–Toulouse
17.15: Brest–Paris FC
17.15: Strasbourg–Le Havre
17.15: Metz–Angers
17.15: Paris SG–Lens
20.45: Rennes–Lyon
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Olympique Marseille–Lorient 4–0 (Greenwood 13. – 11-esből, Pavard 20., A. Gomes 33., Aguerd 90+3.)
Kiállítva: Yongwa (10. – Lorient)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paris SG
3
3
–
–
8–3
+5
9
|2. Lyon
3
3
–
–
5–0
+5
9
|3. Monaco
4
3
–
1
8–5
+3
9
|4. Lille
3
2
1
–
11–4
+7
7
|5. Marseille
4
2
–
2
9–4
+5
6
|6. Lens
3
2
–
1
5–3
+2
6
|7. Strasbourg
3
2
–
1
4–3
+1
6
|8. Toulouse
3
2
–
1
6–6
0
6
|9. Nice
4
2
–
2
5–5
0
6
|10. Angers
3
1
1
1
2–2
0
4
|11. Rennes
3
1
1
1
2–5
–3
4
|12. Le Havre
3
1
–
2
5–6
–1
3
|13. Nantes
4
1
–
3
1–3
–2
3
|14. Paris FC
3
1
–
2
5–8
–3
3
|15. Auxerre
4
1
–
3
3–6
–3
3
|16. Lorient
4
1
–
3
5–12
–7
3
|17. Brest
3
–
1
2
4–8
–4
1
|18. Metz
3
–
–
3
2–7
–5
0