Ansu Fatinak egy perc sem kellett az első gólhoz a francia élvonalban, és ezzel még nem végzett

MONACO–METZ 5–2

Az első gólt a Metz szerezte, és a vendégek erejéből később egyenlítésre is futotta (2–2), azonban a három pont a hercegségben maradt, méghozzá elsősorban Ansu Fatinak köszönhetően. A Barcelonából kölcsönkapott korábbi csodagyerek a szünetben állt be, egy perce sem volt a pályán, amikor közeli perdítéssel egyenlített (VIDEÓ ITT!), majd a 83. percben fejjel is betalált (VIDEÓ ITT!), újból – immár végleg – vezetéshez juttatva csapatát.

Koffi Kouao egy öngóllal besegített, lőtt egy gólt egy másik monacói csereember, George Ilenikhena is – sima lett a vége. A piros-fehérek sorozatban a harmadik bajnokijukat nyerték meg, némiképp elhomályosítva a hétközi, bruges-i BL-csapás (1–4) emlékét (Fati akkor mutatkozott be a Monacóban, és szintén a kapuba talált).

Egy kis stat: Ansu Fatinak 38 másodpercnyi játékidő kellett a Ligue 1-ban az első gólhoz. 2014 óta senki sem szerzett ilyen gyorsan gólt a bemutatkozó meccsén, akkor a marokkói Jaszin Bammu 32 másodperc után talált be a Nantes színeiben. (Opta)

38 – Ansu Fati a inscrit son premier but en Ligue 1 38 secondes après y avoir effectué ses débuts, devenant le joueur le plus rapide à trouver le chemin des filets pour sa 1re dans l’élite depuis Yacine Bammou en 2014 (32'' avec Nantes). Anecdote. pic.twitter.com/MVGJ7TJL1k — OptaJean (@OptaJean) September 21, 2025

LE HAVRE–LORIENT 1–1

Loic Nego csapata számára katasztrofálisan kezdődött a mérkőzés: Abdoulayé Touré a lécre lőtt egy tizenegyest, Aiyegun Tosin megszerezte a vezetést a vendégeknek, aztán a 33. percben Arouna Sangante piros lapot, a Lorient büntetőt kapott. A VAR-vizsgálat visszarántotta a hazaiakat a szakadék széléről (kiállítás, tizenegyes törölve), az „újraélesztésből” sikerült erőt meríteni, Issa Soumaré egyenlített a második félidő elején, de győztese nem lett a meccsnek. Nego végig a pályán volt.

PARIS FC–STRASBOURG 2–3

A Racing labdarúgóit egyelőre nem zavarja a fanatikus szurkolócsoportok és a vezetőség szópárbaja, az ultrák meccsbojkottja: öt forduló után már négy győzelemnél tartanak. Az újonc Paris FC elleni idegenbeli mérkőzésen négy gól született a hajrában; a vendégek részéről betalált a PSG ifjú csillaga, Désiré Doué bátyja, Guéla Doué, valamint „természetesen” a csapatkapitány Emanuel Emegha is, aki kivételesen a kispadról szállt be egy-egy gólpassz és gól erejéig.

AUXERRE–TOULOUSE 1–0

A hazaiak három, a vendégek két vereség terhével a hátukon várták az egymás elleni mérkőzést, és az egyiküknek sikerült letérni a rossz útról. Az Auxerre gólját Danny Namaso lőtte az első félidő végén, de a hős Donovan Léon kapus volt, aki a meccs elején tizenegyest védett, a folytatásban pedig további nagy alakításokkal tartotta nyerő pozícióban a 64. perctől emberhátrányban játszó csapatát.

FRANCIA LIGUE 1

5. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Monaco–Metz 5–2 (Biereth 28., Ansu Fati 46., 83., Kouao 86. – öngól, Ilenikhena 90+3., ill. H. Diallo 13., Hein 67. – 11-esből)

Paris FC–Strasbourg 2–3 (Dicko 81., Gory 90+4., ill. K. Páez 27., G. Doué 78., Emegha 87.)

Le Havre–Lorient 1–1 (Soumaré 47., ill. Tosin 21.)

Auxerre–Toulouse 1–0 (Namaso 45+2.)

Kiállítva: Oppegaard (64., Auxerre)

Az Olympique Marseille–Paris Saint-Germain rangadót a rossz időjárás miatt hétfő estére halasztották.

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI

Szombaton játszották

Nantes–Rennes 2–2 (Mwanga 64., El-Arabi 90+6., ill. Blas 29. – 11-esből, Lepaul 35.)

Brest–Nice 4–1 (Ajorque 6., Del Castillo 9., Chotard 70., Lascary 76., ill. Moffi 30.)

Lens–Lille 3–0 (Said 28., Thauvin 43., R. Fofana 52.)

Pénteken játszották

Lyon–Angers 1–0 (Tessmann 65.)