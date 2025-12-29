Nemzeti Sportrádió

Autóbalesetet szenvedett Anthony Joshua, ketten meghaltak a karambolban

M. B.M. B.
2025.12.29. 14:08
Fotó: Getty Images
Anthony Joshua autóbaleset karambol
Autóbalesetet szenvedett Nigériában Anthony Joshua nehézsúlyú ökölvívó, aki néhány hete kiütéssel győzte le Jake Pault Floridában.

A profi ökölvívással foglalkozó Ring Magazine információi szerint a 36 éves brit bunyós könnyű sérüléseket szenvedett, amikor az őt szállító Lexus terepjáró összeütközött egy álló helyzetben levő teherautóval, ellenben a Joshua, illetve a sofőr mellett helyet foglaló utasok (összesen négyen utaztak a járműben) életüket veszítették a karambolban. A baleset a nigériai Lagos és Ibadan közötti gyorsforgalmi úton történt.

Az X-en terjedő videóban látható, hogy a sérült Joshuát az ökölvívó kísérői (Joshua testőrei egy Mitsubishi Pajeróban követték a bunyóst szállító Lexust – a szerk.) által leintett autósok szabadították ki a terepjáró roncsaiból.

FRISSÍTÉS: a nigériai Ogun állam rendőrsége által kiadott közlemény szerint Joshuát kórházba szállították, írja a BBC.

 

