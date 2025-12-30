Nemzeti Sportrádió

Kinek szurkolhatunk? Éves versenynaptár 2026; Horváth Dávid: Irigyelt állásom volt…

2025.12.30. 00:16
A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

 

Labdarúgó-vb, téli olimpia, futball és női kézi BL-döntő Budapesten… és még temérdek ínycsiklandozó 2026-os sportesemény a világ- és Európa-bajnokságoktól, a nagy nemzetközi versenyeken át egészen az egyes sportágak országos bajnokságaiig – címlapsztori négy oldalon.

Horváth Dávidnak irigyelt állása, volt de ráfért a pihenés. Az MTK Budapest három és fél éve hivatalában lévő vezetőedzője úgy távozik, hogy marad, hiszen a klub hosszú távú stratégiáért felelős szakmai vezetője lesz. Ám előbb pihen, és interjút adott Cserháti Andrásnak.

Bognár Tamás az első félév legjobb hazai játékvezetője. A Nemzeti Sport osztályzatai alapján a bírórangsort vezető spori egyebek mellett az UEFA egyik legfoglalkoztatottabb VAR-játékvezetőjeként mesélt a videobíráskodás rejtelmeiről is. Judi Ádám interjúja.

Szűcs Luca szeptember óta kétlaki életet él Budapesten – és Párizsban. Világbajnok kardvívónk szerelme, a francia Európa-bajnok Sébastien Patrice oldalán a francia fővárosban tölti ideje nagy részét, és párja kapcsolatainak köszönhetően megfelelő edzőpartnerei is vannak már. És Kovács Erikának mesélt a kétlakiság kulisszatitkairól.

…és ha kedd, akkor Junior-melléklet: a korosztályos magyar sport éves visszapillantójának első részében nyolc sportág 2026-os utánpótlás-eseményeit idézzük fel..

