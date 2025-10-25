Nemzeti Sportrádió

Hakimi duplájával könnyedén nyert a PSG

2025.10.25. 18:57
Hakimi remekelt a Brest ellen (Fotó: Getty Images)
A Paris Saint-Germain Asraf Hakimi duplájával nyert a Brest vendégeként a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 9. fordulójában.

Legutóbbi négy bajnokijából csak egyet nyert meg a PSG, azonban a Leverkusen 7–2-es legyőzésével a párizsiak jelezték, nem kell kongatni a vészharangokat. Luis Enrique csapatában nem kezdett Ousmane Dembélé, Desiré Doué és Nuno Mendes sem, ott volt viszont Asraf Hakimi, aki kétszer is betalált az első félidőben. A marokkói a 29. percben Vitinhától kapott gyönyörű kiugratást, Hakimi kapásból a jobb alsóba lőtt nyolc méterről. 10 perccel később Hvicsa Kvarachelia cselezgetett a tizenhatoson belül, majd jobbra, Hakimihez passzolt, aki közelről a rövid felsőbe vágta a labdát.

A második félidőben Romain Del Castillo révén büntetőt rontott a Brest, majd beállt Dembélé, Marquinhos és Doué is, utóbbi a 96. percben állította be a 0–3-as végeredményt.

FRANCIA LIGUE 1
9. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Brest–Paris SG 0–3 (Hakimi 29., 39., Doué 90+6.)

KÉSŐBB
19.00: Monaco–Toulouse
21.05: Lens–Marseille

Vasárnapi mérkőzések
15.00: Lille–Metz
17.15: Angers–Lorient
17.15: Auxerre–Le Havre
17.15: Rennes–Nice
20.45: Lyon–Strasbourg

Pénteken játszották
Paris FC–Nantes 1–2 (Sergi 15., ill. El-Arabi 2., Abline 38.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Paris SG

9

6

2

1

19–  8

+11

20

  2. Marseille

8

6

2

21–  7

+14

18

  3. Strasbourg

8

5

1

2

17–10

+7

16

  4. Lens

8

5

1

2

12–  7

+5

16

  5. Lyon

8

5

3

10–  8

+2

15

  6. Lille

8

4

2

2

16–10

+6

14

  7. Monaco

8

4

2

2

17–13

+4

14

  8. Toulouse

8

4

1

3

15–12

+3

13

  9. Nice

8

3

2

3

12–13

–1

11

10. Rennes

8

2

5

1

11–12

–1

11

11. Paris FC

9

3

1

5

14–17

–3

10

12. Brest

9

2

3

4

14–17

–3

9

13. Nantes

9

2

3

4

7–10

–3

9

14. Lorient

8

2

2

4

12–19

–7

8

15. Auxerre

8

2

1

5

7–12

–5

7

16. Le Havre

8

1

3

4

10–16

–6

6

17. Angers

8

1

3

4

4–12

–8

6

18. Metz

8

2

6

5–20

–15

2

 

 

Ezek is érdekelhetik