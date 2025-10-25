Hakimi duplájával könnyedén nyert a PSG
Legutóbbi négy bajnokijából csak egyet nyert meg a PSG, azonban a Leverkusen 7–2-es legyőzésével a párizsiak jelezték, nem kell kongatni a vészharangokat. Luis Enrique csapatában nem kezdett Ousmane Dembélé, Desiré Doué és Nuno Mendes sem, ott volt viszont Asraf Hakimi, aki kétszer is betalált az első félidőben. A marokkói a 29. percben Vitinhától kapott gyönyörű kiugratást, Hakimi kapásból a jobb alsóba lőtt nyolc méterről. 10 perccel később Hvicsa Kvarachelia cselezgetett a tizenhatoson belül, majd jobbra, Hakimihez passzolt, aki közelről a rövid felsőbe vágta a labdát.
A második félidőben Romain Del Castillo révén büntetőt rontott a Brest, majd beállt Dembélé, Marquinhos és Doué is, utóbbi a 96. percben állította be a 0–3-as végeredményt.
FRANCIA LIGUE 1
9. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Brest–Paris SG 0–3 (Hakimi 29., 39., Doué 90+6.)
KÉSŐBB
19.00: Monaco–Toulouse
21.05: Lens–Marseille
Vasárnapi mérkőzések
15.00: Lille–Metz
17.15: Angers–Lorient
17.15: Auxerre–Le Havre
17.15: Rennes–Nice
20.45: Lyon–Strasbourg
Pénteken játszották
Paris FC–Nantes 1–2 (Sergi 15., ill. El-Arabi 2., Abline 38.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paris SG
9
6
2
1
19– 8
+11
20
|2. Marseille
8
6
–
2
21– 7
+14
18
|3. Strasbourg
8
5
1
2
17–10
+7
16
|4. Lens
8
5
1
2
12– 7
+5
16
|5. Lyon
8
5
–
3
10– 8
+2
15
|6. Lille
8
4
2
2
16–10
+6
14
|7. Monaco
8
4
2
2
17–13
+4
14
|8. Toulouse
8
4
1
3
15–12
+3
13
|9. Nice
8
3
2
3
12–13
–1
11
|10. Rennes
8
2
5
1
11–12
–1
11
|11. Paris FC
9
3
1
5
14–17
–3
10
|12. Brest
9
2
3
4
14–17
–3
9
|13. Nantes
9
2
3
4
7–10
–3
9
|14. Lorient
8
2
2
4
12–19
–7
8
|15. Auxerre
8
2
1
5
7–12
–5
7
|16. Le Havre
8
1
3
4
10–16
–6
6
|17. Angers
8
1
3
4
4–12
–8
6
|18. Metz
8
–
2
6
5–20
–15
2