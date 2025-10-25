Hakimi duplájával könnyedén nyert a PSG

Legutóbbi négy bajnokijából csak egyet nyert meg a PSG, azonban a Leverkusen 7–2-es legyőzésével a párizsiak jelezték, nem kell kongatni a vészharangokat. Luis Enrique csapatában nem kezdett Ousmane Dembélé, Desiré Doué és Nuno Mendes sem, ott volt viszont Asraf Hakimi, aki kétszer is betalált az első félidőben. A marokkói a 29. percben Vitinhától kapott gyönyörű kiugratást, Hakimi kapásból a jobb alsóba lőtt nyolc méterről. 10 perccel később Hvicsa Kvarachelia cselezgetett a tizenhatoson belül, majd jobbra, Hakimihez passzolt, aki közelről a rövid felsőbe vágta a labdát.

A második félidőben Romain Del Castillo révén büntetőt rontott a Brest, majd beállt Dembélé, Marquinhos és Doué is, utóbbi a 96. percben állította be a 0–3-as végeredményt.

FRANCIA LIGUE 1

9. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Brest–Paris SG 0–3 (Hakimi 29., 39., Doué 90+6.)

KÉSŐBB

19.00: Monaco–Toulouse

21.05: Lens–Marseille

Vasárnapi mérkőzések

15.00: Lille–Metz

17.15: Angers–Lorient

17.15: Auxerre–Le Havre

17.15: Rennes–Nice

20.45: Lyon–Strasbourg

Pénteken játszották

Paris FC–Nantes 1–2 (Sergi 15., ill. El-Arabi 2., Abline 38.)