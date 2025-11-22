Pogba több mint két év után visszatért a pályára, de a Monaco kikapott
Bár a Rennes nagyon simán nyert a Monaco ellen, legalább ennyire fontos volt a 85. perc. Ekkor ugyanis beállt játszani a világbajnok Paul Pogba is, aki több mint két év után lépett ismét pályára.
Edzője már nem mer jósolni, de úgy tűnik, Pogba több mint két év után végre bajnokit játszik
A Lens 1–0-ra győzött a Strasbourg ellen. Ismaëlo Ganiou élete első bajnoki gólját szerezte, és ez rögtön három pontot ért a hazaiaknak. A 20 éves Ganiou, bár Lille-ben született, a Burkina Fasó-i válogatottban játszik.
A játéknap utolsó mérkőzésén a PSG a várakozásnak megfelelően simán nyert a Le Havre ellen Párizsban. A vendégeknél Loic Nego ismét kezdőként lépett pályára, és egészen a 84. percig ott is maradt. A PSG ezzel a sikerrel biztosan az élen marad a forduló után is.
FRANCIA LIGUE 1
13. FORDULÓ
Lens–Strasbourg 1–0 (Ganiou 69.)
Kiállítva: Barco (Strasbourg, 77.)
Rennes–Monaco 4–1 (Ait Budlal 20., M. Camara 48., Embolo 73., Blas 83. – 11-esből, ill. Biereth 90+5.)
Kiállítva: Zakaria (Monaco, 66.)
Paris SG–Le Havre 3–0 (Li Kang In 29., J. Neves 65., Barcola 87.)
November 23., vasárnap
15.00: Auxerre–Lyon
17.15: Brest–Metz
17.15: Nantes–Lorient
17.15: Toulouse–Angers
20.45: Lille–Paris FC
Pénteken játszották
Nice–Olympique Marseille 1–5 (Cho 62., ill. Aubameyang 11., Greenwood 33., 53., Weah 58., Igor Paixao 74.)
|Az állás
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|13
|9
|3
|1
|27–11
|+16
|30
|2. Marseille
|13
|9
|1
|3
|33–12
|+21
|28
|3. Lens
|13
|9
|1
|3
|22–11
|+11
|28
|4. Strasbourg
|13
|7
|1
|5
|24–17
|+7
|22
|5. Rennes
|13
|5
|6
|2
|23–18
|+5
|21
|6. Lille
|12
|6
|2
|4
|23–15
|+8
|20
|7. Lyon
|12
|6
|2
|4
|17–15
|+2
|20
|8. Monaco
|13
|6
|2
|5
|25–25
|0
|20
|9. Nice
|13
|5
|2
|6
|18–22
|–4
|17
|10. Toulouse
|12
|4
|4
|4
|18–16
|+2
|16
|11. Paris FC
|12
|4
|2
|6
|18–21
|–3
|14
|12. Le Havre
|13
|3
|5
|5
|13–20
|–7
|14
|13. Angers
|12
|3
|4
|5
|10–15
|–5
|13
|14. Metz
|12
|3
|2
|7
|12–27
|–15
|11
|15. Brest
|12
|2
|4
|6
|14–21
|–7
|10
|16. Nantes
|12
|2
|4
|6
|11–18
|–7
|10
|17. Lorient
|12
|2
|4
|6
|14–26
|–12
|10
|18. Auxerre
|12
|2
|1
|9
|7–19
|–12
|7