Pogba több mint két év után visszatért a pályára, de a Monaco kikapott

A Lens 1–0-ra győzött a Strasbourg ellen. Ismaëlo Ganiou élete első bajnoki gólját szerezte, és ez rögtön három pontot ért a hazaiaknak. A 20 éves Ganiou, bár Lille-ben született, a Burkina Fasó-i válogatottban játszik.

A játéknap utolsó mérkőzésén a PSG a várakozásnak megfelelően simán nyert a Le Havre ellen Párizsban. A vendégeknél Loic Nego ismét kezdőként lépett pályára, és egészen a 84. percig ott is maradt. A PSG ezzel a sikerrel biztosan az élen marad a forduló után is.

FRANCIA LIGUE 1

13. FORDULÓ

Lens–Strasbourg 1–0 (Ganiou 69.)

Kiállítva: Barco (Strasbourg, 77.)

Rennes–Monaco 4–1 (Ait Budlal 20., M. Camara 48., Embolo 73., Blas 83. – 11-esből, ill. Biereth 90+5.)

Kiállítva: Zakaria (Monaco, 66.)

Paris SG–Le Havre 3–0 (Li Kang In 29., J. Neves 65., Barcola 87.)

November 23., vasárnap

15.00: Auxerre–Lyon

17.15: Brest–Metz

17.15: Nantes–Lorient

17.15: Toulouse–Angers

20.45: Lille–Paris FC

Pénteken játszották

Nice–Olympique Marseille 1–5 (Cho 62., ill. Aubameyang 11., Greenwood 33., 53., Weah 58., Igor Paixao 74.)