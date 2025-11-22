Nemzeti Sportrádió

Pogba több mint két év után visszatért a pályára, de a Monaco kikapott

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.11.22. 23:10
null
Paul Pogba (Fotó: AFP)
Címkék
Ligue 1 PSG Loic Nego Le Havre
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 13. fordulójának szombati játéknapján a Lens 1–0-ra legyőzte a Strasbourg-t, a Rennes 4–1-re elintézte a Monacót, amelyben a hajrában csereként beállt a több mint két év után először pályára lépő Paul Pogba is. Az esti meccsen a PSG 3–0-ra megverte a Le Havre-t, amelyben Loic Nego kezdőként lépett pályára.

 

Bár a Rennes nagyon simán nyert a Monaco ellen, legalább ennyire fontos volt a 85. perc. Ekkor ugyanis beállt játszani a világbajnok Paul Pogba is, aki több mint két év után lépett ismét pályára.

Francia labdarúgás
2025.11.18. 13:12

Edzője már nem mer jósolni, de úgy tűnik, Pogba több mint két év után végre bajnokit játszik

„Amikor edz, egy boldog futballistát látok, aki eltökélten dolgozik azért, hogy újra a tudása legjavát adhassa.”

A Lens 1–0-ra győzött a Strasbourg ellen. Ismaëlo Ganiou élete első bajnoki gólját szerezte, és ez rögtön három pontot ért a hazaiaknak. A 20 éves Ganiou, bár Lille-ben született, a Burkina Fasó-i válogatottban játszik.

A játéknap utolsó mérkőzésén a PSG a várakozásnak megfelelően simán nyert a Le Havre ellen Párizsban. A vendégeknél Loic Nego ismét kezdőként lépett pályára, és egészen a 84. percig ott is maradt. A PSG ezzel a sikerrel biztosan az élen marad a forduló után is.

FRANCIA LIGUE 1
13. FORDULÓ
Lens–Strasbourg 1–0 (Ganiou 69.)
Kiállítva: Barco (Strasbourg, 77.)
Rennes–Monaco 4–1 (Ait Budlal 20., M. Camara 48., Embolo 73., Blas 83. – 11-esből, ill. Biereth 90+5.)
Kiállítva: Zakaria (Monaco, 66.)
Paris SG–Le Havre 3–0 (Li Kang In 29., J. Neves 65., Barcola 87.)

November 23., vasárnap
15.00: Auxerre–Lyon
17.15: Brest–Metz
17.15: Nantes–Lorient
17.15: Toulouse–Angers
20.45: Lille–Paris FC
Pénteken játszották
Nice–Olympique Marseille 1–5 (Cho 62., ill. Aubameyang 11., Greenwood 33., 53., Weah 58., Igor Paixao 74.)

Az állásMGyDVL–KGk 
1. Paris SG1393127–11+16 30 
2. Marseille1391333–12+21 28 
3. Lens1391322–11+11 28 
4. Strasbourg1371524–17+7 22 
5. Rennes1356223–18+5 21 
6. Lille1262423–15+8 20 
7. Lyon1262417–15+2 20 
8. Monaco1362525–2520 
9. Nice1352618–22–4 17 
10. Toulouse1244418–16+2 16 
11. Paris FC1242618–21–3 14 
12. Le Havre1335513–20–7 14 
13. Angers1234510–15–5 13 
14. Metz1232712–27–15 11 
15. Brest1224614–21–7 10 
16. Nantes1224611–18–7 10 
17. Lorient1224614–26–12 10 
18. Auxerre122197–19–12 

 

 

Ligue 1 PSG Loic Nego Le Havre
Legfrissebb hírek

Nego: A csalódás óriási, és még sokáig érezni fogjuk… de fel fogunk állni

Magyar válogatott
16 órája

Aubameyang, Greenwood és Weah is betalált, simán nyert Nizzában a Marseille

Francia labdarúgás
2025.11.21. 22:40

Edzője már nem mer jósolni, de úgy tűnik, Pogba több mint két év után végre bajnokit játszik

Francia labdarúgás
2025.11.18. 13:12

Willi Orbán volt a válogatott legjobbja az örmények ellen – NS-osztályzatok

Magyar válogatott
2025.11.13. 23:28

Messi: Az emberek szeretete mindig velem lesz

Spanyol labdarúgás
2025.11.11. 17:10

A 95. percben fejelt góllal nyerte meg a PSG a remek lyoni presztízsmeccset

Francia labdarúgás
2025.11.09. 22:54

Negóék a 95. percben mentettek pontot

Francia labdarúgás
2025.11.08. 20:53

Embolo döntött, a Rennes párizsi győzelmével kezdődött meg a francia forduló

Francia labdarúgás
2025.11.07. 22:49
Ezek is érdekelhetik