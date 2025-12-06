Kvarachelia duplázott, a PSG a Rennes kiütésével tapad a Lensra
A PSG a megszokottnál jóval több pontot elhullajtott a francia élvonalban ősszel, így a bajnokságot nem is ő, hanem a Lens vezeti, de ezúttal magabiztosan hozta a kötelezőt Luis Enrique csapata. Hvicsa Kvarachelia duplázott, de a 19 éves Senny Mayulu és a 17 esztendős Ibrahim Mbaye is betalált, na meg a legvégén Goncalo Ramos. 5–0 lett a vége a Rennes ellen, a PSG egy pontra van a Lenstól.
FRANCIA LIGUE 1
15. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Paris SG–Rennes 5–0 (Kvarachelia 28., 68., Mayulu 39., Mbaye 88., G. Ramos 90+1.)
Nantes–Lens 1–2 (El-Arabi 38., ill. Thauvin 34., Said 81.)
Toulouse–Strasbourg 1–0 (Emerson 18.)
Vasárnap játsszák
15.00: Nice–Angers
17.15: Auxerre–Metz
17.15: Le Havre–Paris FC
20.45: Lorient–Lyon
Pénteken játszották
Brest–Monaco 1–0 (K. Doumbia 28.)
Kiállítva: Ajorque (60., Brest)
Lille–Olympique Marseille 1–0 (E. Mbappé 10.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Lens
15
11
1
3
26–13
+13
34
|2. Paris SG
15
10
3
2
32–12
+20
33
|3. Marseille
15
9
2
4
35–15
+20
29
|4. Lille
15
9
2
4
29–17
+12
29
|5. Lyon
14
7
3
4
20–15
+5
24
|6. Rennes
15
6
6
3
24–23
+1
24
|7. Monaco
15
7
2
6
26–26
0
23
|8. Strasbourg
15
7
1
7
25–20
+5
22
|9. Toulouse
15
5
5
5
21–19
+2
20
|10. Brest
15
5
4
6
20–24
–4
19
|11. Nice
14
5
2
7
19–25
–6
17
|12. Angers
14
4
4
6
12–17
–5
16
|13. Paris FC
14
4
3
7
21–26
–5
15
|14. Le Havre
14
3
5
6
13–21
–8
14
|15. Lorient
14
3
5
6
18–28
–10
14
|16. Nantes
15
2
5
8
13–24
–11
11
|17. Metz
14
3
2
9
14–31
–17
11
|18. Auxerre
14
2
3
9
8–20
–12
9