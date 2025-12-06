Nemzeti Sportrádió

Kvarachelia duplázott, a PSG a Rennes kiütésével tapad a Lensra

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.06. 23:02
Hvicsa Kvarachelia volt a főhős (Fotó: Getty Images)
Címkék
Ligue 1 PSG francia bajnokság Rennes
A Paris SG hazai pályán 5–0-ra nyert a Rennes ellen a Ligue 1 15. fordulójának utolsó szombati mérkőzésén.

 

A PSG a megszokottnál jóval több pontot elhullajtott a francia élvonalban ősszel, így a bajnokságot nem is ő, hanem a Lens vezeti, de ezúttal magabiztosan hozta a kötelezőt Luis Enrique csapata. Hvicsa Kvarachelia duplázott, de a 19 éves Senny Mayulu és a 17 esztendős Ibrahim Mbaye is betalált, na meg a legvégén Goncalo Ramos. 5–0 lett a vége a Rennes ellen, a PSG egy pontra van a Lenstól.

FRANCIA LIGUE 1
15. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Paris SG–Rennes 5–0 (Kvarachelia 28., 68., Mayulu 39., Mbaye 88., G. Ramos 90+1.)
Nantes–Lens 1–2 (El-Arabi 38., ill. Thauvin 34., Said 81.)
Toulouse–Strasbourg 1–0 (Emerson 18.)

Vasárnap játsszák
15.00: Nice–Angers
17.15: Auxerre–Metz
17.15: Le Havre–Paris FC
20.45: Lorient–Lyon
Pénteken játszották
Brest–Monaco 1–0 (K. Doumbia 28.)
Kiállítva: Ajorque (60., Brest)
Lille–Olympique Marseille 1–0 (E. Mbappé 10.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Lens

15

11

1

3

26–13

+13 

34 

2. Paris SG

15

10

3

2

32–12

+20 

33 

3. Marseille

15

9

2

4

35–15

+20 

29 

4. Lille

15

9

2

4

29–17

+12 

29 

5. Lyon

14

7

3

4

20–15

+5 

24 

6. Rennes

15

6

6

3

24–23

+1 

24 

7. Monaco

15

7

2

6

26–26

23 

8. Strasbourg

15

7

1

7

25–20

+5 

22 

9. Toulouse

15

5

5

5

21–19

+2 

20 

10. Brest

15

5

4

6

20–24

–4 

19 

11. Nice

14

5

2

7

19–25

–6 

17 

12. Angers

14

4

4

6

12–17

–5 

16 

13. Paris FC

14

4

3

7

21–26

–5 

15 

14. Le Havre

14

3

5

6

13–21

–8 

14 

15. Lorient

14

3

5

6

18–28

–10 

14 

16. Nantes

15

2

5

8

13–24

–11 

11 

17. Metz

14

3

2

9

14–31

–17 

11 

18. Auxerre

14

2

3

9

8–20

–12 

 

 

Ligue 1 PSG francia bajnokság Rennes
Legfrissebb hírek

Hozta a kötelezőt, és őrzi vezető helyét a Lens

Francia labdarúgás
4 órája

Ethan Mbappé döntött a Marseille ellen; Pogba emberelőnyben sem tudott segíteni a Monacón

Francia labdarúgás
2025.12.05. 22:56

A Barca legyőzte a PSG-t a férfi kézi BL rangadóján

Kézilabda
2025.12.03. 23:23

Balhé Nizzában: tüntetés, ütések – két labdarúgó többé nem akar játszani a csapatban

Francia labdarúgás
2025.12.02. 11:39

Ligue 1: 21 év óta először vezeti a francia bajnokságot a Lens

Francia labdarúgás
2025.11.30. 20:00

„Apai” védőszárnyak alatt, újjászületve Párizsban – Ousmane Dembélé-sorozat, 4. rész

Képes Sport
2025.11.30. 09:31

A botladozó Monaco meglepte a PSG-t, másodszor kapott ki a címvédő a Ligue 1-ben

Francia labdarúgás
2025.11.29. 23:05

Rongier átlövésével nyert a Rennes a Metz vendégeként

Francia labdarúgás
2025.11.28. 22:44
Ezek is érdekelhetik