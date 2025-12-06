Kvarachelia duplázott, a PSG a Rennes kiütésével tapad a Lensra

A PSG a megszokottnál jóval több pontot elhullajtott a francia élvonalban ősszel, így a bajnokságot nem is ő, hanem a Lens vezeti, de ezúttal magabiztosan hozta a kötelezőt Luis Enrique csapata. Hvicsa Kvarachelia duplázott, de a 19 éves Senny Mayulu és a 17 esztendős Ibrahim Mbaye is betalált, na meg a legvégén Goncalo Ramos. 5–0 lett a vége a Rennes ellen, a PSG egy pontra van a Lenstól.

FRANCIA LIGUE 1

15. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Paris SG–Rennes 5–0 (Kvarachelia 28., 68., Mayulu 39., Mbaye 88., G. Ramos 90+1.)

Nantes–Lens 1–2 (El-Arabi 38., ill. Thauvin 34., Said 81.)

Toulouse–Strasbourg 1–0 (Emerson 18.)

Vasárnap játsszák

15.00: Nice–Angers

17.15: Auxerre–Metz

17.15: Le Havre–Paris FC

20.45: Lorient–Lyon

Pénteken játszották

Brest–Monaco 1–0 (K. Doumbia 28.)

Kiállítva: Ajorque (60., Brest)

Lille–Olympique Marseille 1–0 (E. Mbappé 10.)