Vezetett a Brest, de a Lens győzött

R. P.R. P.
2025.08.29. 22:59
Fotó: AFP
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 3. fordulójában a Lens egygólos hátrányból 3–1-re legyőzte a Brestet.

 

Érdekesség, hogy a Lens 30-szor (!) lőtt kapura, ebből tíz el is találta azt, az xG-mutatója pedig 3.62 volt…

FRANCIA LIGUE 1
3. FORDULÓ
Lens–Brest 3–1 (Thauvin 60. – 11-esből, Guilavogui 78., A. Thomasson 90+2., ill. Mama Baldé 24.)

Szombat
17.00: Lorient–Lille
19.00: Nantes–Auxerre
21.05: Toulouse–Paris SG

Vasárnap
15.00: Angers–Rennes
17.15: Le Havre–Nice
17.15: Monaco–Strasbourg
17.15: Paris FC–Metz
20.45: Lyon–Marseille

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Lyon224–0+46
  2. Toulouse223–0+36
  3. Lens3215–3+26
  4. Paris SG222–0+26
      Strasbourg222–0+26
  6. Lille2114–3+14
  7. Lorient2114–1+33
  8. Marseille2115–3+23
  9. Monaco2113–2+13
      Nice2113–2+13
11. Angers2111–103
12. Auxerre2112–3–13
13. Rennes2111–4–33
14. Brest3124–8–41
15. Nantes220–2–20
16. Le Havre222–5–30
17. Paris FC222–6–40
18. Metz220–4–40

 

 

