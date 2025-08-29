Vezetett a Brest, de a Lens győzött

Érdekesség, hogy a Lens 30-szor (!) lőtt kapura, ebből tíz el is találta azt, az xG-mutatója pedig 3.62 volt…
FRANCIA LIGUE 1
3. FORDULÓ
Lens–Brest 3–1 (Thauvin 60. – 11-esből, Guilavogui 78., A. Thomasson 90+2., ill. Mama Baldé 24.)
Szombat
17.00: Lorient–Lille
19.00: Nantes–Auxerre
21.05: Toulouse–Paris SG
Vasárnap
15.00: Angers–Rennes
17.15: Le Havre–Nice
17.15: Monaco–Strasbourg
17.15: Paris FC–Metz
20.45: Lyon–Marseille
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Lyon
|2
|2
|–
|–
|4–0
|+4
|6
|2. Toulouse
|2
|2
|–
|–
|3–0
|+3
|6
|3. Lens
|3
|2
|–
|1
|5–3
|+2
|6
|4. Paris SG
|2
|2
|–
|–
|2–0
|+2
|6
|Strasbourg
|2
|2
|–
|–
|2–0
|+2
|6
|6. Lille
|2
|1
|1
|–
|4–3
|+1
|4
|7. Lorient
|2
|1
|–
|1
|4–1
|+3
|3
|8. Marseille
|2
|1
|–
|1
|5–3
|+2
|3
|9. Monaco
|2
|1
|–
|1
|3–2
|+1
|3
|Nice
|2
|1
|–
|1
|3–2
|+1
|3
|11. Angers
|2
|1
|–
|1
|1–1
|0
|3
|12. Auxerre
|2
|1
|–
|1
|2–3
|–1
|3
|13. Rennes
|2
|1
|–
|1
|1–4
|–3
|3
|14. Brest
|3
|–
|1
|2
|4–8
|–4
|1
|15. Nantes
|2
|–
|–
|2
|0–2
|–2
|0
|16. Le Havre
|2
|–
|–
|2
|2–5
|–3
|0
|17. Paris FC
|2
|–
|–
|2
|2–6
|–4
|0
|18. Metz
|2
|–
|–
|2
|0–4
|–4
|0