Nemzeti Sportrádió

Nego végig játszott, ikszelt a Le Havre a Toulouse-zal

D. S. B.D. S. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.02. 19:10
null
Ikszelt a Le Havre a Toulouse vendégeként (Fotó: AFP)
Címkék
Lille francia foci légiósok Lens Ligue 1 Angers Nantes Rennes Strasbourg Loic Nego Le Havre Metz Toulouse Lorient
Nem hozott gólt a Loic Negót végig a soraiban tudó Le Havre Toulouse elleni idegenbeli mérkőzése a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 11. fordulójában. A vasárnapi játéknapon a dobogóért csatázó csapatok közül a Lens és a Lille is nyert otthon, a nemzetközi kupaindulásra hajtó Strasbourg azonban Sebastian Nanasi gólja ellenére simán kikapott a Rennes-től.

Az eddig remeklő és a nemzetközi kupaindulásért küzdő Strasbourg ezúttal nem volt egyenrangú partnere a hullámzóan teljesítő Rennes-nek, amely Esteban Lepaul mesterhármasával és a fiatal Mohamed Meité góljával nagyon simán nyert 4–1-re otthon. A vendégek szépítő találatát a magyar származású, svéd válogatott Sebastian Nanasi szerezte.

A dobogóért küzdő csapatok közül a Lens Odsonne Édouard, Wesley Said és Samson Baidoo góljaival könnyedén győzte le 3–0-ra a tizenegyest hibázó Lorient-t, míg a Lille-nek a három pont otthon tartásához elég volt Félix Correia első félidő hosszabbításában szerzett találata az Angers ellen.

Loic Nego kezdőként kapott lehetőséget a Le Havre Toulouse elleni vendégjátékán. A magyar válogatott védő végigjátszotta a kevés nagy helyzetet hozó és gól nélküli döntetlennel véget ért mérkőzést.

Az eddig utolsó Metz egymás után a második meccsét nyerte meg, mivel a csereként beállt Giorgi Abuasvili és Habib Diallo góljaival 2–0-ra nyert a a kiesőzónához szintén közel álló Nantes vendégeként, így a Metz az Auxerre-t megelőzve elmozdult a tabella utolsó helyéről.

FRANCIA LIGUE 1
11. FORDULÓ
Rennes–Strasbourg 4–1 (Lepaul 9., 48., 60., M. Meité 35., ill. Nanasi 77.)
Lens–Lorient 3–0 (Édouard 6., W. Said 77., S. Baidoo 89.)
Lille–Angers 1–0 (F. Correia 45+2.)
Nantes–Metz 0–2 (Abuasvili 82., H. Diallo 89.)
Toulouse–Le Havre 0–0
Le Havre: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést

KÉSŐBB
20.45: Brest–Lyon

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Paris SG–Nice 1–0
Monaco–Paris FC 0–1
Auxerre–Olympique Marseille 0–1

   
A LIGUE 1 ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Paris SG1173121–9+1224
2. Marseille1171325–11+1422
3. Lens1171317–10+722
4. Lille1162323–13+1020
5. Monaco1162323–17+620
6. Strasbourg1161422–16+619
7. Lyon1061315–12+319
8. Nice1152416–15+117
9. Toulouse1143417–15+215
10. Rennes1136218–17+115
11. Paris FC1142518–20–214
12. Le Havre1134412–16–413
13. Angers112458–15–710
14. Brest1023514–18–49
15. Nantes1123610–17–79
16. Lorient1123613–25–129
17. Metz1122710–26–168
18. Auxerre112187–17–107

 

Lille francia foci légiósok Lens Ligue 1 Angers Nantes Rennes Strasbourg Loic Nego Le Havre Metz Toulouse Lorient
Legfrissebb hírek

Ez még csak a kezdet – Yaakobishvili Áron Andorrában lépne nagyot a Barcelonához vezető úton

Légiósok
14 órája

Pintér Dániel nem volt a keretben, az Inter Miami kikapott Nashville-ben

Légiósok
14 órája

Videó: micsoda védés Tóth Balázstól; újabb Tanyi-gól a szlovén élvonalban

Légiósok
23 órája

Ligue 1: a 94. percben szerzett góllal nyert a PSG

Francia labdarúgás
23 órája

A PSG nem csupán két pontot vesztett el az újonc Lorient ellen

Francia labdarúgás
2025.10.29. 23:06

Őrült fordulatok után ejtette ki a Leverkusen a Paderbornt a Német Kupából

Német labdarúgás
2025.10.29. 20:40

Az Eb-bronzérmes kapuslegenda lett Csoboth Kevinék edzője

Minden más foci
2025.10.29. 09:04

Heti légiósprogram: Liverpool–Aston Villa, Galatasaray–Trabzonspor

Légiósok
2025.10.27. 13:13
Ezek is érdekelhetik