Nego végig játszott, ikszelt a Le Havre a Toulouse-zal
Az eddig remeklő és a nemzetközi kupaindulásért küzdő Strasbourg ezúttal nem volt egyenrangú partnere a hullámzóan teljesítő Rennes-nek, amely Esteban Lepaul mesterhármasával és a fiatal Mohamed Meité góljával nagyon simán nyert 4–1-re otthon. A vendégek szépítő találatát a magyar származású, svéd válogatott Sebastian Nanasi szerezte.
A dobogóért küzdő csapatok közül a Lens Odsonne Édouard, Wesley Said és Samson Baidoo góljaival könnyedén győzte le 3–0-ra a tizenegyest hibázó Lorient-t, míg a Lille-nek a három pont otthon tartásához elég volt Félix Correia első félidő hosszabbításában szerzett találata az Angers ellen.
Loic Nego kezdőként kapott lehetőséget a Le Havre Toulouse elleni vendégjátékán. A magyar válogatott védő végigjátszotta a kevés nagy helyzetet hozó és gól nélküli döntetlennel véget ért mérkőzést.
Az eddig utolsó Metz egymás után a második meccsét nyerte meg, mivel a csereként beállt Giorgi Abuasvili és Habib Diallo góljaival 2–0-ra nyert a a kiesőzónához szintén közel álló Nantes vendégeként, így a Metz az Auxerre-t megelőzve elmozdult a tabella utolsó helyéről.
FRANCIA LIGUE 1
11. FORDULÓ
Rennes–Strasbourg 4–1 (Lepaul 9., 48., 60., M. Meité 35., ill. Nanasi 77.)
Lens–Lorient 3–0 (Édouard 6., W. Said 77., S. Baidoo 89.)
Lille–Angers 1–0 (F. Correia 45+2.)
Nantes–Metz 0–2 (Abuasvili 82., H. Diallo 89.)
Toulouse–Le Havre 0–0
Le Havre: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést
KÉSŐBB
20.45: Brest–Lyon
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Paris SG–Nice 1–0
Monaco–Paris FC 0–1
Auxerre–Olympique Marseille 0–1
|A LIGUE 1 ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|11
|7
|3
|1
|21–9
|+12
|24
|2. Marseille
|11
|7
|1
|3
|25–11
|+14
|22
|3. Lens
|11
|7
|1
|3
|17–10
|+7
|22
|4. Lille
|11
|6
|2
|3
|23–13
|+10
|20
|5. Monaco
|11
|6
|2
|3
|23–17
|+6
|20
|6. Strasbourg
|11
|6
|1
|4
|22–16
|+6
|19
|7. Lyon
|10
|6
|1
|3
|15–12
|+3
|19
|8. Nice
|11
|5
|2
|4
|16–15
|+1
|17
|9. Toulouse
|11
|4
|3
|4
|17–15
|+2
|15
|10. Rennes
|11
|3
|6
|2
|18–17
|+1
|15
|11. Paris FC
|11
|4
|2
|5
|18–20
|–2
|14
|12. Le Havre
|11
|3
|4
|4
|12–16
|–4
|13
|13. Angers
|11
|2
|4
|5
|8–15
|–7
|10
|14. Brest
|10
|2
|3
|5
|14–18
|–4
|9
|15. Nantes
|11
|2
|3
|6
|10–17
|–7
|9
|16. Lorient
|11
|2
|3
|6
|13–25
|–12
|9
|17. Metz
|11
|2
|2
|7
|10–26
|–16
|8
|18. Auxerre
|11
|2
|1
|8
|7–17
|–10
|7