Nego végig játszott, ikszelt a Le Havre a Toulouse-zal

Az eddig remeklő és a nemzetközi kupaindulásért küzdő Strasbourg ezúttal nem volt egyenrangú partnere a hullámzóan teljesítő Rennes-nek, amely Esteban Lepaul mesterhármasával és a fiatal Mohamed Meité góljával nagyon simán nyert 4–1-re otthon. A vendégek szépítő találatát a magyar származású, svéd válogatott Sebastian Nanasi szerezte.

A dobogóért küzdő csapatok közül a Lens Odsonne Édouard, Wesley Said és Samson Baidoo góljaival könnyedén győzte le 3–0-ra a tizenegyest hibázó Lorient-t, míg a Lille-nek a három pont otthon tartásához elég volt Félix Correia első félidő hosszabbításában szerzett találata az Angers ellen.

Loic Nego kezdőként kapott lehetőséget a Le Havre Toulouse elleni vendégjátékán. A magyar válogatott védő végigjátszotta a kevés nagy helyzetet hozó és gól nélküli döntetlennel véget ért mérkőzést.

Az eddig utolsó Metz egymás után a második meccsét nyerte meg, mivel a csereként beállt Giorgi Abuasvili és Habib Diallo góljaival 2–0-ra nyert a a kiesőzónához szintén közel álló Nantes vendégeként, így a Metz az Auxerre-t megelőzve elmozdult a tabella utolsó helyéről.

FRANCIA LIGUE 1

11. FORDULÓ

Rennes–Strasbourg 4–1 (Lepaul 9., 48., 60., M. Meité 35., ill. Nanasi 77.)

Lens–Lorient 3–0 (Édouard 6., W. Said 77., S. Baidoo 89.)

Lille–Angers 1–0 (F. Correia 45+2.)

Nantes–Metz 0–2 (Abuasvili 82., H. Diallo 89.)

Toulouse–Le Havre 0–0

Le Havre: Loic Nego végigjátszotta a mérkőzést

KÉSŐBB

20.45: Brest–Lyon

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Paris SG–Nice 1–0

Monaco–Paris FC 0–1

Auxerre–Olympique Marseille 0–1