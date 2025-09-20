Nemzeti Sportrádió

A ráadás hatodik percében mentett pontot a Nantes a breton derbin; győzött a Brest

2025.09.20. 19:33
Négygólos döntetlen született a Nantes és a Rennes breton derbijén a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 5. fordulójában.

A vendég Rennes-é volt az első félidő, a piros-feketék kétgólos előnyre tettek szert, miután Ludovic Blas tizenegyesből, míg Esteban Lepaul akcióból vette be Lopes kapuját. a fordulás után a Nantes irányította a játékot, s Junior Mwanga révén szépített is a játékrész derekán. A dráma a ráadásban jött: Abline tizenegyest rúghatott, de Samba eszén nem tudott túljárni, de ez sem volt elég a Rennes-nek az üdvösséghez, miután a hosszabbítás hatodik percben Jusszef el-Arabi révén pontot mentett Luís Castro csapata. 2–2

A nap második mérkőzésén az idényt pocsékul kezdő, eddig nyeretlen Brest kisebb meglepetésre átgázolt a Nice-en. A mérkőzés főszereplője Ludovic Ajorque volt, a Brest centere gólja mellett három gólpasszt is kiosztott. 4–1

FRANCIA LIGUE 1
5. FORDULÓ
Nantes–Rennes 2–2 (Mwanga 64., El-Arabi 90+6., ill. Blas 29. – 11-esből, Lepaul 35.)
Brest–Nice 4–1 (Ajorque 6., Del Castillo 9., Chotard 70., Lascary 76., ill. Moffi 30.)
Később
21.05: Lens–Lille

Vasárnap
15.00: Paris FC–Strasbourg
17.15: Auxerre–Toulouse
17.15: Le Havre–Lorient
17.15: Monaco–Metz
20.45: Olympique Marseille–Paris SG
Pénteken játszották
Lyon–Angers 1–0 (Tessmann 65.)

   
A LIGUE 1 ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Paris SG4410–3+712
2. Lyon5417–3+412
3. Lille43113–5+810
4. Monaco4318–5+39
5. Strasbourg4315–3+29
6. Rennes52217–8–18
7. Marseille4229–4+56
8. Lens4225–506
9. Toulouse4227–8–16
10. Paris FC4227–9–26
11. Nice5236–9–36
12. Angers51223–4–15
13. Brest51139–11–24
14. Nantes51133–5–24
15. Le Havre4135–7–23
16. Auxerre4133–6–33
17. Lorient4135–12–73
18. Metz4133–8–51

 

 

