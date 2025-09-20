A ráadás hatodik percében mentett pontot a Nantes a breton derbin; győzött a Brest

A vendég Rennes-é volt az első félidő, a piros-feketék kétgólos előnyre tettek szert, miután Ludovic Blas tizenegyesből, míg Esteban Lepaul akcióból vette be Lopes kapuját. a fordulás után a Nantes irányította a játékot, s Junior Mwanga révén szépített is a játékrész derekán. A dráma a ráadásban jött: Abline tizenegyest rúghatott, de Samba eszén nem tudott túljárni, de ez sem volt elég a Rennes-nek az üdvösséghez, miután a hosszabbítás hatodik percben Jusszef el-Arabi révén pontot mentett Luís Castro csapata. 2–2

A nap második mérkőzésén az idényt pocsékul kezdő, eddig nyeretlen Brest kisebb meglepetésre átgázolt a Nice-en. A mérkőzés főszereplője Ludovic Ajorque volt, a Brest centere gólja mellett három gólpasszt is kiosztott. 4–1

FRANCIA LIGUE 1

5. FORDULÓ

Nantes–Rennes 2–2 (Mwanga 64., El-Arabi 90+6., ill. Blas 29. – 11-esből, Lepaul 35.)

Brest–Nice 4–1 (Ajorque 6., Del Castillo 9., Chotard 70., Lascary 76., ill. Moffi 30.)

Később

21.05: Lens–Lille

Vasárnap

15.00: Paris FC–Strasbourg

17.15: Auxerre–Toulouse

17.15: Le Havre–Lorient

17.15: Monaco–Metz

20.45: Olympique Marseille–Paris SG

Pénteken játszották

Lyon–Angers 1–0 (Tessmann 65.)