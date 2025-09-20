A ráadás hatodik percében mentett pontot a Nantes a breton derbin; győzött a Brest

A vendég Rennes-é volt az első félidő, a piros-feketék kétgólos előnyre tettek szert, miután Ludovic Blas tizenegyesből, míg Esteban Lepaul akcióból vette be Lopes kapuját. a fordulás után a Nantes irányította a játékot, s Junior Mwanga révén szépített is a játékrész derekán. A dráma a ráadásban jött: Abline tizenegyest rúghatott, de Samba eszén nem tudott túljárni, de ez sem volt elég a Rennes-nek az üdvösséghez, miután a hosszabbítás hatodik percben Jusszef el-Arabi révén pontot mentett Luís Castro csapata. 2–2
A nap második mérkőzésén az idényt pocsékul kezdő, eddig nyeretlen Brest kisebb meglepetésre átgázolt a Nice-en. A mérkőzés főszereplője Ludovic Ajorque volt, a Brest centere gólja mellett három gólpasszt is kiosztott. 4–1
FRANCIA LIGUE 1
5. FORDULÓ
Nantes–Rennes 2–2 (Mwanga 64., El-Arabi 90+6., ill. Blas 29. – 11-esből, Lepaul 35.)
Brest–Nice 4–1 (Ajorque 6., Del Castillo 9., Chotard 70., Lascary 76., ill. Moffi 30.)
Később
21.05: Lens–Lille
Vasárnap
15.00: Paris FC–Strasbourg
17.15: Auxerre–Toulouse
17.15: Le Havre–Lorient
17.15: Monaco–Metz
20.45: Olympique Marseille–Paris SG
Pénteken játszották
Lyon–Angers 1–0 (Tessmann 65.)
|A LIGUE 1 ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|4
|4
|–
|–
|10–3
|+7
|12
|2. Lyon
|5
|4
|–
|1
|7–3
|+4
|12
|3. Lille
|4
|3
|1
|–
|13–5
|+8
|10
|4. Monaco
|4
|3
|–
|1
|8–5
|+3
|9
|5. Strasbourg
|4
|3
|–
|1
|5–3
|+2
|9
|6. Rennes
|5
|2
|2
|1
|7–8
|–1
|8
|7. Marseille
|4
|2
|–
|2
|9–4
|+5
|6
|8. Lens
|4
|2
|–
|2
|5–5
|0
|6
|9. Toulouse
|4
|2
|–
|2
|7–8
|–1
|6
|10. Paris FC
|4
|2
|–
|2
|7–9
|–2
|6
|11. Nice
|5
|2
|–
|3
|6–9
|–3
|6
|12. Angers
|5
|1
|2
|2
|3–4
|–1
|5
|13. Brest
|5
|1
|1
|3
|9–11
|–2
|4
|14. Nantes
|5
|1
|1
|3
|3–5
|–2
|4
|15. Le Havre
|4
|1
|–
|3
|5–7
|–2
|3
|16. Auxerre
|4
|1
|–
|3
|3–6
|–3
|3
|17. Lorient
|4
|1
|–
|3
|5–12
|–7
|3
|18. Metz
|4
|–
|1
|3
|3–8
|–5
|1