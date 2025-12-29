Tizedszer jön a Jégpályák Éjszakája – Csússzunk el Milánóig!

A Magyar Jégkorong Szövetség jubileumi, 10. alkalommal rendezi meg az Allianz Jégpályák Éjszakáját.

Az idei fő attrakció a „Csússzunk el Milánóig!” közösségi kihívás: a résztvevők közösen próbálják összegyűjteni azt az 1000 kilométert, ami Budapest és Milánó között fekszik – így teremtve szimbolikus kapcsolatot a hazai jégvilág és a 2026-os téli olimpia között.

A kilométergyűjtéshez bárki csatlakozhat – nem számít, ki milyen gyorsan vagy lassan halad, minden kör számít. A közös mozgás, a jókedv és a jég szeretete a cél.

Részletek a jegpalyakejszakaja.hu oldalon!

A jég összeköt – tízéves közönségkedvenc ünnep

A Jégpályák Éjszakája 2016-ban indult útjára azzal a küldetéssel, hogy a jégsportok világát minél több emberrel megismertesse.

Azóta évről évre tízezrek korcsolyáznak országszerte ezen a különleges estén – gyerekek, családok, baráti társaságok és profi hokisok egyaránt.

A programsorozat nemcsak a résztvevők körében népszerű: a 2023-as rendezvényt „Az év szabadidősport-eseményének” választották az Év Sportolója Gálán, míg a Sport Forum Hungary díjátadóján, a Sport Forum Awardson 2023-ban ezüst, 2022-ben és 2025-ben pedig arany minősítéssel díjazták a „Mozgás Öröme” kategóriában.

Fotó: MJSZ/Vörös Dávid

Városligetben a központ, vidéken a hangulat

Budapesten a Városligeti Műjégpálya ad otthont a központi eseménynek, ahol már kora reggeltől felpörög a program: a Magyar Jégkorong Napja keretében gyermektornák, játékzónák, aktivitások és Csúszka, a Magyar Jégkorong Szövetség kabalafigurája várják a látogatókat.

A hokis nap és az est bulis része délután 16 órától indul: az Allianz Jégpályák Éjszakáján zene, fények, korcsolyacsúszások, közös kihívások és önfeledt szórakozás tölti meg a jeget.

Együtt a jégen, sportos szívvel

Az esemény idén is országos lesz: már több mint húsz vidéki pálya csatlakozott a kezdeményezéshez, és további helyszínek is jelezhetik részvételüket.

A Magyar Jégkorong Szövetség mindenkit arra bátorít, hogy korcsolyát húzva élje át a sport, a mozgás és a közösség örömét.

„Az Allianz Jégpályák Éjszakája évek óta kiemelkedően sikeres és nagy népszerűségnek örvendő rendezvény – mondta Kolbenheyer Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke. – A Magyar Jégkorong Napjával, valamint az ikonikus Városligeti Műjégpályán megrendezett központi eseménnyel együtt valódi ünneppé vált a magyar jégkorong és a Magyar Jégkorong Szövetség számára. Az országszerte több ezer résztvevő, akik ezen az estén együtt lépnek jégre, évről évre nagy lelkesedéssel várják a következő Jégpályák Éjszakáját.”

Korizás, hoki és buli egy helyen – egész napos program a Városligetben

2026. január 17-én, szombaton érdemes lesz már napközben kilátogatni a Városligeti Műjégpályára, ahol reggeltől délutánig a Magyar Jégkorong Napja keretében gyermektornákat rendez a Magyar Jégkorong Szövetség.

A meccsek mellett játékzóna, aktivitások és Csúszka kabalafigura várja a gyerekeket és kilátogatókat.

Délután 16:00-tól startol az Allianz Jégpályák Éjszakája a „Csússzunk el Milánóig!”-kihívással – közösségteremtő, jubileumi élmény minden korosztálynak!

Részletek a jegpalyakejszakaja.hu oldalon.