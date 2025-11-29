A botladozó Monaco meglepte a PSG-t, másodszor kapott ki a címvédő a Ligue 1-ben

Nemzeti Sportrádió

A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 14. fordulójában az éllovas PSG meglepetésre 1–0-ra kikapott a mérkőzést emberhátrányban befejező Monaco otthonában, majd a Paris FC játszott 1–1-es döntetlent az utolsó helyezett Auxerre-rel.

A Monaco az előző három bajnokiját elveszítette, ráadásul hétközben csak 2–2-t játszott a ciprusi Pafosz otthonában a BL-ben, ennek ellenére nem játszott alárendelt szerepet a PSG-vel szemben. Sőt, a hazaiak a vezetést is megszerezhették volna, ám Mohammed Salisu fejese után a kapufán csattant a labda – a ghánai védő így nem tudott javítani azt követően, hogy a szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzésen az ő öngólja miatt hullajtott el két pontot a csapata.

A második félidőben már összejött a gól a hercegségbeli együttesnek, Minamino Takumi 12 méterről lőtt a bal alsóba Alekszandr Golovin középre adása után. Aztán Thilo Kehrer kiállítása miatt emberhátrányba került a vendéglátó, ám a Paris Saint-Germain tíz ember ellen sem tudott betalálni, így másodszor szenvedett vereséget a bajnokságban – emellett szeptember 25-én a Marseille otthonában kapott ki 1–0-ra. 1–0

A másik párizsi csapat, a Paris FC bő fél óra elteltével előnybe került Ilan Kebbal tizenegyesgóljával, ám csak nyolc percen át vezetett, Sinaly Diomandé fejjel egyenlített, több találat pedig nem esett a mérkőzésen. A fővárosiak zsinórban a negyedik hazai bajnokijukon maradtak nyeretlenek, az Auxerre pedig sorozatban a kilencedik meccsén nem tudott győzni, így továbbra is utolsó a tabellán. 1–1

FRANCIA LIGUE 1
14. FORDULÓ
Monaco–Paris SG 1–0 (Minamino 68.)
Kiállítva: Kehrer (80., Monaco)
Paris FC–Auxerre 1–1 (Kebbal 32. – 11-esből, ill. S. Diomandé 40.)
Később
21.05: Olympique Marseille–Toulouse

Vasárnap játsszák
15.00: Strasbourg–Brest
17.15: Angers–Lens
17.15: Le Havre–Lille
17.15: Lorient–Nice
20.45: Lyon–Nantes
Pénteken játszották
Metz–Rennes 0–1 (Rongier 22.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Paris SG1493227–12+1530
  2. Marseille1391333–12+2128
  3. Lens1391322–11+1128
  4. Rennes1466224–18+624
  5. Lille1372427–17+1023
  6. Monaco1472526–25+123
  7. Strasbourg1371524–17+722
  8. Lyon1363418–15+321
  9. Nice1352618–23–517
10. Toulouse1344518–17+116
11. Angers1344511–15–416
12. Paris FC1443721–26–515
13. Le Havre1335513–20–714
14. Brest1334617–23–613
15. Nantes1325612–19–711
16. Lorient1325615–27–1211
17. Metz1432914–31–1711
18. Auxerre142398–20–129

 

 

Ezek is érdekelhetik