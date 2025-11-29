A botladozó Monaco meglepte a PSG-t, másodszor kapott ki a címvédő a Ligue 1-ben

A Monaco az előző három bajnokiját elveszítette, ráadásul hétközben csak 2–2-t játszott a ciprusi Pafosz otthonában a BL-ben, ennek ellenére nem játszott alárendelt szerepet a PSG-vel szemben. Sőt, a hazaiak a vezetést is megszerezhették volna, ám Mohammed Salisu fejese után a kapufán csattant a labda – a ghánai védő így nem tudott javítani azt követően, hogy a szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzésen az ő öngólja miatt hullajtott el két pontot a csapata.

A második félidőben már összejött a gól a hercegségbeli együttesnek, Minamino Takumi 12 méterről lőtt a bal alsóba Alekszandr Golovin középre adása után. Aztán Thilo Kehrer kiállítása miatt emberhátrányba került a vendéglátó, ám a Paris Saint-Germain tíz ember ellen sem tudott betalálni, így másodszor szenvedett vereséget a bajnokságban – emellett szeptember 25-én a Marseille otthonában kapott ki 1–0-ra. 1–0

A másik párizsi csapat, a Paris FC bő fél óra elteltével előnybe került Ilan Kebbal tizenegyesgóljával, ám csak nyolc percen át vezetett, Sinaly Diomandé fejjel egyenlített, több találat pedig nem esett a mérkőzésen. A fővárosiak zsinórban a negyedik hazai bajnokijukon maradtak nyeretlenek, az Auxerre pedig sorozatban a kilencedik meccsén nem tudott győzni, így továbbra is utolsó a tabellán. 1–1

FRANCIA LIGUE 1

14. FORDULÓ

Monaco–Paris SG 1–0 (Minamino 68.)

Kiállítva: Kehrer (80., Monaco)

Paris FC–Auxerre 1–1 (Kebbal 32. – 11-esből, ill. S. Diomandé 40.)

Később

21.05: Olympique Marseille–Toulouse

Vasárnap játsszák

15.00: Strasbourg–Brest

17.15: Angers–Lens

17.15: Le Havre–Lille

17.15: Lorient–Nice

20.45: Lyon–Nantes

Pénteken játszották

Metz–Rennes 0–1 (Rongier 22.)