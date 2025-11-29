A botladozó Monaco meglepte a PSG-t, másodszor kapott ki a címvédő a Ligue 1-ben
A Monaco az előző három bajnokiját elveszítette, ráadásul hétközben csak 2–2-t játszott a ciprusi Pafosz otthonában a BL-ben, ennek ellenére nem játszott alárendelt szerepet a PSG-vel szemben. Sőt, a hazaiak a vezetést is megszerezhették volna, ám Mohammed Salisu fejese után a kapufán csattant a labda – a ghánai védő így nem tudott javítani azt követően, hogy a szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzésen az ő öngólja miatt hullajtott el két pontot a csapata.
A második félidőben már összejött a gól a hercegségbeli együttesnek, Minamino Takumi 12 méterről lőtt a bal alsóba Alekszandr Golovin középre adása után. Aztán Thilo Kehrer kiállítása miatt emberhátrányba került a vendéglátó, ám a Paris Saint-Germain tíz ember ellen sem tudott betalálni, így másodszor szenvedett vereséget a bajnokságban – emellett szeptember 25-én a Marseille otthonában kapott ki 1–0-ra. 1–0
A másik párizsi csapat, a Paris FC bő fél óra elteltével előnybe került Ilan Kebbal tizenegyesgóljával, ám csak nyolc percen át vezetett, Sinaly Diomandé fejjel egyenlített, több találat pedig nem esett a mérkőzésen. A fővárosiak zsinórban a negyedik hazai bajnokijukon maradtak nyeretlenek, az Auxerre pedig sorozatban a kilencedik meccsén nem tudott győzni, így továbbra is utolsó a tabellán. 1–1
FRANCIA LIGUE 1
14. FORDULÓ
Monaco–Paris SG 1–0 (Minamino 68.)
Kiállítva: Kehrer (80., Monaco)
Paris FC–Auxerre 1–1 (Kebbal 32. – 11-esből, ill. S. Diomandé 40.)
Később
21.05: Olympique Marseille–Toulouse
Vasárnap játsszák
15.00: Strasbourg–Brest
17.15: Angers–Lens
17.15: Le Havre–Lille
17.15: Lorient–Nice
20.45: Lyon–Nantes
Pénteken játszották
Metz–Rennes 0–1 (Rongier 22.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paris SG
|14
|9
|3
|2
|27–12
|+15
|30
|2. Marseille
|13
|9
|1
|3
|33–12
|+21
|28
|3. Lens
|13
|9
|1
|3
|22–11
|+11
|28
|4. Rennes
|14
|6
|6
|2
|24–18
|+6
|24
|5. Lille
|13
|7
|2
|4
|27–17
|+10
|23
|6. Monaco
|14
|7
|2
|5
|26–25
|+1
|23
|7. Strasbourg
|13
|7
|1
|5
|24–17
|+7
|22
|8. Lyon
|13
|6
|3
|4
|18–15
|+3
|21
|9. Nice
|13
|5
|2
|6
|18–23
|–5
|17
|10. Toulouse
|13
|4
|4
|5
|18–17
|+1
|16
|11. Angers
|13
|4
|4
|5
|11–15
|–4
|16
|12. Paris FC
|14
|4
|3
|7
|21–26
|–5
|15
|13. Le Havre
|13
|3
|5
|5
|13–20
|–7
|14
|14. Brest
|13
|3
|4
|6
|17–23
|–6
|13
|15. Nantes
|13
|2
|5
|6
|12–19
|–7
|11
|16. Lorient
|13
|2
|5
|6
|15–27
|–12
|11
|17. Metz
|14
|3
|2
|9
|14–31
|–17
|11
|18. Auxerre
|14
|2
|3
|9
|8–20
|–12
|9