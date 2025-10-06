Két helyen is változott a vb-selejtezőre készülő olasz válogatott kerete

A Lazio szélsője, Mattia Zaccagni edzés közben sérült meg, a helyére a Fiorentina támadóját, Roberto Piccolit hívta be Gattuso. A Napoli jobbszélsője, Matteo Politano a Genoa elleni vasárnapi bajnokin sérült meg, helyette csapattársa, Leonardo Spinazzola szerepel a válogatottban – a 32 éves labdarúgó 2023 szeptemberében volt legutóbb tagja a „squadra azzurra” keretének.
Érdekesség, hogy Piccoli újoncként csatlakozik a Gattuso-féle nemzeti csapathoz, akárcsak firenzei csapattársa, Hans Nicolussi Caviglia, valamint a Bolognában játszó Nicolo Cambiaghi.
AZ OLASZ LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City – Anglia), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur – Anglia)
Védők: Alessandro Bastoni (Internazionale), Riccardo Calafiori (Arsenal – Anglia), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion – Anglia), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Internazionale), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (AS Roma), Destiny Udogie (Tottenham Hotspur – Anglia)
Középpályások: Nicolo Barella (Internazionale), Bryan Cristante (AS Roma), Davide Frattesi (Internazionale), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Leonardo Spinazzola (Napoli), Sandro Tonali (Newcastle United – Anglia)
Támadók: Nicolo Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Internazionale), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Roberto Piccoli (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Atlético Madrid – Spanyolország), Mateo Retegui (Al-Kadszijah – Szaúd-Arábia)
Szövetségi kapitány: Gennaro Gattuso
1. FORDULÓ
2025. március 22.
Moldova–Norvégia 0–5
Izrael–Észtország 2–1
2. FORDULÓ
2025. március 25.
Izrael–Norvégia 2–4
Moldova–Észtország 2–3
3. FORDULÓ
2025. június 6.
Észtország–Izrael 1–3
Norvégia–Olaszország 3–0
4. FORDULÓ
2025. június 9.
Észtország–Norvégia 0–1
Olaszország–Moldova 2–0
5. FORDULÓ
2025. szeptember 5.
Moldova–Izrael 0–4
Olaszország–Észtország 5–0
6. FORDULÓ
2025. szeptember 8.
Izrael–Olaszország 4–5
2025. szeptember 9.
Norvégia–Moldova 11–1
7. FORDULÓ
2025. október 11.
Norvégia–Izrael
Észtország–Olaszország
8. FORDULÓ
2025. október 14.
Észtország–Moldova
Olaszország–Izrael
9. FORDULÓ
2025. november 13.
Norvégia–Észtország
Moldova–Olaszország
10. FORDULÓ
2025. november 16.
Izrael–Moldova
Olaszország–Norvégia
|I- CSOPORT
M
Gy
D
V
L-K
Gk
P
|1. Norvégia
5
5
–
–
24–3
+21
15
|2. Olaszország
4
3
–
1
12–7
+5
9
|3. Izrael
5
3
–
2
15–11
+4
9
|4. Észtország
5
1
–
4
5–13
–8
3
|5. Moldova
5
–
–
5
3–25
–22
0