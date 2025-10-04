Russell varázsolt a Mercedesszel, az övé a pole pozíció Szingapúrban!

Hiába vette át a vezetést az időmérő előtt a remek formában versenyző Max Verstappen, hatalmas tűzijátékra lehetett számítani a villanyfénybe boruló Szingapúrban, hiszen az utolsó szabadedzésen kevesebb mint egy tizedmásodperc választotta el az elsőt az ötödiktől.

A vb-éllovas Oscar Piastri mindössze 17 ezreddel maradt el a hétvégére új első szárnyat kapó címvédőtől, akit további 32 ezred hátránnyal követett a pénteken még autót törő George Russell, illetve további 4 századra az azonos időt jegyző Andrea Kimi Antonelli és Lando Norris, így érdekes volt látni, miként alakul közöttük a sorrend, illetve hogy valaki más képes lesz-e beleszólni a csatába.

A Williamsben és a Racing Bullsban is benne volt a meglepetés esélye, mint ahogyan a Ferrariban is, merthogy Lewis Hamilton már mutatott be „tökéletes” kört a Marina-öbölben, miközben Charles Leclerc is eléggé kedveli az utcai pályákat.

Az első szakaszban több meglepő név is feltűnt a lista élén, a versenyzők szinte végig a pályán köröztek, így folyamatosan javultak a köridők. Egy ponton Isack Hadjar, majd Andrea Kimi Antonelli vezetett, míg végül Hamilton jelentkezett be az első helyre a Ferrari volánja mögött.

A hétszeres világbajnok mögött az utolsó pillanatokban javító Russell, Norris, Verstappen, valamint Antonelli alkotta az első ötöst, majd Hadjar, Piastri, Leclerc, Oliver Bearman és a sokáig kieső helyen álló Cunoda Juki tette teljessé a top 10-et. Továbbjutott még Carlos Sainz Jr., a pénteken és szombaton is autót törő Liam Lawson, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, továbbá Alexander Albon.

Kiesett: Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Franco Colapinto, Esteban Ocon, valamint Pierre Gasly, aki alatt a végén adta meg magát az Alpine, amivel sárga zászlós időszakot is előidézett, mialatt többen is mért körön voltak még. Ez okozott is némi fennakadást, hiszen amellett, hogy el kellett távolítani a bukótérből Gasly autóját, több pilóta gyors körét is ellenőrizni kellett, ám a versenyirányítás a kvalifikáció utánra tolta át a vizsgálódást.

A gyanú árnyékába Bortoleto, Hülkenberg, Cunoda, Russell és Stroll került, közülük utóbbi kettőt már a kvalifikáció során felmentették.

A csúszással induló második szakaszban két meglepő név is a kiesők között szerepelt az utolsó gyors körök előtt: a gyors körén a falat is eltaláló Leclerc a 13. helyen állt, míg a körét pályaszélesítés miatt elvesztő Antonellinek még mért köre sem volt. Aztán előbbi a hatodik, utóbbi a harmadik helyen zárt.

A leggyorsabbnak Russell bizonyult, aki csupán egy századdal előzte meg Verstappent, míg a másik Mercedes hátránya 87 ezred volt. A negyedik-ötödik helyet Norris, Piastri sorrendben a McLaren kettőse, majd a Ferrari párosa, aztán Hadjar, Alonso és Bearman tette teljessé a továbbjutók sorát.

Kiesett: Hülkenberg, Albon, Sainz, Lawson és Cunoda.

A harmadik szakaszban Russell azonnal bejelentkezett a pole pozícióra, méghozzá egy meglepően erős körrel. Ráadásul úgy előzte meg 175 ezreddel Verstappent, hogy eltalálta a falat a gyors körén. Harmadikként Piastri érkezett, majd Antonelli és Norris tette teljessé az első ötöst, míg a Ferrari kettőse a hatodik-hetedik helyről várta a folytatást.

A végjáték már nem hozott nagy kavarodást: Russell a pilótatársak többségével ellentétben még tovább tudott faragni az idején, és 1:29.158-as körrel szerezte meg az idei második pole pozícióját. A mercedeses mögött Verstappen érkezett 182 ezred lemaradással, majd Piastri, Antonelli és Norris zárta az első ötöst.

A Scuderia maradt a hatodik-hetedik pozícióban, majd Hadjar, Bearman, Alonso, valamint Hülkenberg egészítette ki a top 10-et.

Folytatás vasárnap 14 órakor a versennyel.

SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. George Russell brit Mercedes 1:29.158 átlag: 198.941 km/ó 2. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:29.340 0.204 mp h. 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:29.524 0.411 4. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:29.537 0.425 5. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:29.586 0.48 6. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:29.688 0.594 7. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:29.784 0.702 8. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:29.846 0.772 9. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:29.868 0.796 10. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:29.955 0.894 11. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:30.141 12. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:30.202 13. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:30.235 14. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:30.320 15. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:30.353 16. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:30.820 17. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:30.949 18. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:30.982 19. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:30.989 20. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:31.261

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Hamilton 1:29.765 1. Russell 1:29.562 2. Russell 1:29.928 2. Verstappen 1:29.572 3. Norris 1:29.932 3. Antonelli 1:29.649 4. Verstappen 1:30.028 4. Norris 1:29.809 5. Antonelli 1:30.036 5. Piastri 1:29.813 6. Hadjar 1:30.214 6. Leclerc 1:29.914 7. Piastri 1:30.313 7. Hamilton 1:29.936 8. Leclerc 1:30.370 8. Hadjar 1:30.016 9. Bearman 1:30.420 9. Alonso 1:30.054 10. Cunoda 1:30.574 10. Bearman 1:30.076 11. Sainz 1:30.640 11. Hülkenberg 1:30.141 12. Lawson 1:30.681 12. Albon 1:30.202 13. Hülkenberg 1:30.715 13. Sainz 1:30.235 14. Alonso 1:30.745 14. Lawson 1:30.320 15. Albon 1:30.775 15. Cunoda 1:30.353 16. Bortoleto 1:30.820 17. Stroll 1:30.949 18. Colapinto 1:30.982 19. Ocon 1:30.989 20. Gasly 1:31.261