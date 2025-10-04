Russell varázsolt a Mercedesszel, az övé a pole pozíció Szingapúrban!

Hiába vette át a vezetést az időmérő előtt a remek formában versenyző Max Verstappen, hatalmas tűzijátékra lehetett számítani a villanyfénybe boruló Szingapúrban, hiszen az utolsó szabadedzésen kevesebb mint egy tizedmásodperc választotta el az elsőt az ötödiktől.
A vb-éllovas Oscar Piastri mindössze 17 ezreddel maradt el a hétvégére új első szárnyat kapó címvédőtől, akit további 32 ezred hátránnyal követett a pénteken még autót törő George Russell, illetve további 4 századra az azonos időt jegyző Andrea Kimi Antonelli és Lando Norris, így érdekes volt látni, miként alakul közöttük a sorrend, illetve hogy valaki más képes lesz-e beleszólni a csatába.
A Williamsben és a Racing Bullsban is benne volt a meglepetés esélye, mint ahogyan a Ferrariban is, merthogy Lewis Hamilton már mutatott be „tökéletes” kört a Marina-öbölben, miközben Charles Leclerc is eléggé kedveli az utcai pályákat.
Az első szakaszban több meglepő név is feltűnt a lista élén, a versenyzők szinte végig a pályán köröztek, így folyamatosan javultak a köridők. Egy ponton Isack Hadjar, majd Andrea Kimi Antonelli vezetett, míg végül Hamilton jelentkezett be az első helyre a Ferrari volánja mögött.
A hétszeres világbajnok mögött az utolsó pillanatokban javító Russell, Norris, Verstappen, valamint Antonelli alkotta az első ötöst, majd Hadjar, Piastri, Leclerc, Oliver Bearman és a sokáig kieső helyen álló Cunoda Juki tette teljessé a top 10-et. Továbbjutott még Carlos Sainz Jr., a pénteken és szombaton is autót törő Liam Lawson, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, továbbá Alexander Albon.
Kiesett: Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Franco Colapinto, Esteban Ocon, valamint Pierre Gasly, aki alatt a végén adta meg magát az Alpine, amivel sárga zászlós időszakot is előidézett, mialatt többen is mért körön voltak még. Ez okozott is némi fennakadást, hiszen amellett, hogy el kellett távolítani a bukótérből Gasly autóját, több pilóta gyors körét is ellenőrizni kellett, ám a versenyirányítás a kvalifikáció utánra tolta át a vizsgálódást.
A gyanú árnyékába Bortoleto, Hülkenberg, Cunoda, Russell és Stroll került, közülük utóbbi kettőt már a kvalifikáció során felmentették.
A csúszással induló második szakaszban két meglepő név is a kiesők között szerepelt az utolsó gyors körök előtt: a gyors körén a falat is eltaláló Leclerc a 13. helyen állt, míg a körét pályaszélesítés miatt elvesztő Antonellinek még mért köre sem volt. Aztán előbbi a hatodik, utóbbi a harmadik helyen zárt.
A leggyorsabbnak Russell bizonyult, aki csupán egy századdal előzte meg Verstappent, míg a másik Mercedes hátránya 87 ezred volt. A negyedik-ötödik helyet Norris, Piastri sorrendben a McLaren kettőse, majd a Ferrari párosa, aztán Hadjar, Alonso és Bearman tette teljessé a továbbjutók sorát.
Kiesett: Hülkenberg, Albon, Sainz, Lawson és Cunoda.
A harmadik szakaszban Russell azonnal bejelentkezett a pole pozícióra, méghozzá egy meglepően erős körrel. Ráadásul úgy előzte meg 175 ezreddel Verstappent, hogy eltalálta a falat a gyors körén. Harmadikként Piastri érkezett, majd Antonelli és Norris tette teljessé az első ötöst, míg a Ferrari kettőse a hatodik-hetedik helyről várta a folytatást.
A végjáték már nem hozott nagy kavarodást: Russell a pilótatársak többségével ellentétben még tovább tudott faragni az idején, és 1:29.158-as körrel szerezte meg az idei második pole pozícióját. A mercedeses mögött Verstappen érkezett 182 ezred lemaradással, majd Piastri, Antonelli és Norris zárta az első ötöst.
A Scuderia maradt a hatodik-hetedik pozícióban, majd Hadjar, Bearman, Alonso, valamint Hülkenberg egészítette ki a top 10-et.
Folytatás vasárnap 14 órakor a versennyel.
SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:29.158
|átlag: 198.941 km/ó
|2.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|1:29.340
0.204 mp h.
|3.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:29.524
0.411
|4.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:29.537
0.425
|5.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:29.586
0.48
|6.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:29.688
0.594
|7.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:29.784
0.702
|8.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|1:29.846
0.772
|9.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:29.868
0.796
|10.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|1:29.955
0.894
|11.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|1:30.141
|12.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:30.202
|13.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:30.235
|14.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|1:30.320
|15.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|1:30.353
|16.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|1:30.820
|17.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|1:30.949
|18.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|1:30.982
|19.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:30.989
|20.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|1:31.261
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Hamilton
|1:29.765
|1.
|Russell
|1:29.562
|2.
|Russell
|1:29.928
|2.
|Verstappen
|1:29.572
|3.
|Norris
|1:29.932
|3.
|Antonelli
|1:29.649
|4.
|Verstappen
|1:30.028
|4.
|Norris
|1:29.809
|5.
|Antonelli
|1:30.036
|5.
|Piastri
|1:29.813
|6.
|Hadjar
|1:30.214
|6.
|Leclerc
|1:29.914
|7.
|Piastri
|1:30.313
|7.
|Hamilton
|1:29.936
|8.
|Leclerc
|1:30.370
|8.
|Hadjar
|1:30.016
|9.
|Bearman
|1:30.420
|9.
|Alonso
|1:30.054
|10.
|Cunoda
|1:30.574
|10.
|Bearman
|1:30.076
|11.
|Sainz
|1:30.640
|11.
|Hülkenberg
|1:30.141
|12.
|Lawson
|1:30.681
|12.
|Albon
|1:30.202
|13.
|Hülkenberg
|1:30.715
|13.
|Sainz
|1:30.235
|14.
|Alonso
|1:30.745
|14.
|Lawson
|1:30.320
|15.
|Albon
|1:30.775
|15.
|Cunoda
|1:30.353
|16.
|Bortoleto
|1:30.820
|17.
|Stroll
|1:30.949
|18.
|Colapinto
|1:30.982
|19.
|Ocon
|1:30.989
|20.
|Gasly
|1:31.261
|16. SZINGAPÚRI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 3., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Alonso 1:31.116
|2. szabadedzés
|1. Piastri 1:30.714
|OKTÓBER 4., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Verstappen 1:30.148
|Időmérő
|1. Russell 1:29.158
|OKTÓBER 5., VASÁRNAP
|A verseny (62 kör, 306.28 km) rajtja
|14.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Amerikai Nagydíj, Austin
|október 19., 21.00
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|október 26., 21.00
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 9., 18.00