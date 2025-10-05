Russell magabiztos sikert aratott Szingapúrban; a McLaren konstruktőri bajnok!

Nemzeti Sportrádió

2025.10.05. 16:00
Fotó: AFP
George Russell (Mercedes) aratott győzelmet a Formula–1-es Szingapúri Nagydíj versenyén. A brit mögött Max Verstappen (Red Bull) és Lando Norris (McLaren) szelte át a célvonalat, míg az első ötös sorát Oscar Piastri (McLaren) és Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) zárta. A McLaren bebiztosította a konstruktőri címet.

George Russell önmagát is meglepte azzal, hogy sikerült megszereznie a pole pozíciót a szingapúri időmérőn, így az idén másodszor várhatta az élről a piros lámpák kialvását. A következő évre továbbra is szerződés nélkül álló brit mellől a címvédő Max Verstappen rajtolt, aki az elmúlt két versenyhétvégén egyaránt győzelmet aratott, de Szingapúrban még nem állhatott fel a dobogó felső fokára.

A második sorban az egyéni vb-összetettet 25 pont előnnyel vezető Oscar Piastri, valamint Andrea Kimi Antonelli foglalhatott helyet, míg a harmadik soron a helyszínen egy évvel ezelőtt diadalmaskodó Lando Norris, valamint Lewis Hamilton osztozhatott.

A McLaren abban a tudatban vágott neki az év 18. futamának, hogy ha sikerül 13 pontot szereznie, akkor megvédi a konstruktőri címét.

A Williamst utólag kizárták az időmérőről technikai szabálysértés okán, és noha eredetileg az utolsó sorba sorolták vissza Carlos Sainz Jr-t. és Alexander Albont, előbbi a 18. helyről, míg utóbbi a bokszutcából volt kénytelen rajtolni. A thaiföldi a parc fermé-szabályok ellen vétett, mint ahogyan Pierre Gasly is, így a kettős a bokszutcából iramodhatott a mezőny után.

Bő egy órával a hivatalos rajt előtt érkezett eső Szingapúrba, és bár a kezdéshez közeledve nagy mértékben felszáradt a nyomvonal, továbbra is voltak nedves foltok az aszfalton, ami tovább fokozta az izgalmakat. Ráadásul nem volt kizárható, hogy még a verseny ideje alatt lesz utánpótlás.

Ami a stratégiákat illeti, már a rajtot megfűszerezte a gumiválasztás, hiszen míg Russell a közepes, Verstappen a lágy keverék mellett tette le a voksát. A címvédőn kívül további öt pilóta, Isack Hadjar, Fernando Alonso, Cunoda Juki, Lance Stroll és Franco Colapinto indult a piros oldalfalú Pirellin, Albon a keményet választotta, míg a többiek a közepesen kezdtek.

Russellnek sikerült megtartania a vezetést a rajtnál, másodikként Verstappen fordult el, míg a kettős mögött a két McLaren vívott egymással végletekig kiélezett csatát, a két autó össze is ért egymással. A párharcból győztesen kikerülő Norris első szárnya kissé sérült, de remek tempót diktált, míg Piastrinak Leclerc ellen kellett védekeznie, mielőtt a rádión kifejezhette volna a nemtetszését az eset kapcsán. Bár a sportfelügyelők is vették az esetet, nem láttak okot arra, hogy vizsgálatot indítsanak az ügyben.

Ami a többieket illeti, Antonelli a hatodik pozícióba szorult vissza, majd Hamilton, Hadjar, Fernando Alonso, Oliver Bearman és Nico Hülkenberg zárta az első tízes sorát az első kör végén. Russellnek viszonylag hamar sikerült ellépnie az élen, a brit 5 kör után már több mint 3 másodperccel előzte meg Verstappent, akit további másfél szekundumra követett Norris.

Míg Russell senkitől sem zavartatva növelte az előnyét az élen, Norris folyamatosan lopta a távolságot Verstappen mögött, miközben teljesen leszakította magáról Piastrit. Elsőként a Red Bull lépett, és a 20. körben kihívta Verstappent kerékcserére, a holland friss keményt kapott, és Hamilton mögött tért vissza a nyomvonalra, miközben Norris inkább igyekezett kihasználni a tiszta levegőt.

Az élmezőnyből a Ferrari párosa volt a következő, amelyik cserélt, s Leclerc kiállása után a McLarennél az jelentette a kérdést, melyik versenyzőjét hozza ki előbb. Miközben Russell is megjárta a bokszutcát, Norrist a rádión faggatta a csapat, ám a brit most nem ment bele abba, hogy a hátrébb álló csapattársa mehessen ki előtte, így a brit volt az, aki hamarabb kapott új gumikat.  

Míg Norris cseréje rendben zajlott le, Piastri vesztett időt a bokszban, mint ahogyan Alonso is, aki frusztráltságának adott hangot a rádión az esetet követően. A kerékcserés hullám után Russell visszafoglalta az első helyet, mögötte Verstappen érkezett bő 3 másodperc hátránnyal, míg Norris 5 szekundumról kezdte meg a felzárkózást. Ugyan eleinte a holland is közeledni tudott az előtte haladóhoz képest, rontott, amit követően inkább hátrafelé kellett figyelnie.

Noha egy időre fellélegezhetett a Red Bull-os, a 47. körben Norris először nyithatta a hátsó szárnyát, miután a lekörözendők esélyt kínáltak neki, hogy teljesen ráessen a vetélytársra. A mclarenes innentől kezdve folyamatosan DRS-távolságon belül autózott Verstappenhez képest, de egészen az 52. körig nem került előzési helyzetbe. A kettős ráadásul elkezdte magára húzni Piastrit is, ami érdekes végjátékot ígért.

Az ötödik helyre  Antonelli lépett előre, miután sikerült maga mögé utasítani Leclerc-t, de az utolsó körökben hátrafelé kellett figyelnie, hiszen a Ferrari előre engedte a lágy abroncsokat kapó Hamiltont. A hétszeres világbajnok felzárkózását ugyanakkor fékgond akasztotta meg, és hamarosan visszaesett a csapattársa mögé, és épphogy meg tudta őrizni a hetedik helyet Alonso előtt. 

Az élen közben már nem történt változás: Russell magabiztos sikert aratott, s több mint 5 másodperc előnnyel szelte át a célvonalat Verstappen előtt. A brit az idei második, míg pályafutása ötödik győzelmét aratta, és sorozatban a hatodik különböző versenyző, aki nyer Szingapúrban.

Norris hiába helyezett szinte végig nagy nyomást a Red Bull-os vetélytársra, meg kellett elégednie a harmadik hellyel. A brit hátránya 22, míg az előtte befutó Verstappené 63 pontra csökkent a negyedikként célba érő Piastrival szemben. Az első ötös sorát Antonelli tette teljessé, majd Leclerc, Hamilton, Alonso, Bearman és Sainz egészítette ki a pontszerzők sorát.

A McLaren bebiztosította a konstruktőri címet, a wokingiak fennállásuk tizedik csapatbajnoki címét ünnepelhették. 

Folytatás két hét múlva az Amerikai Nagydíjjal.
 

SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

  1.George RussellbritMercedes-
  2.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda

5.43 mp h.

  3.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes

6.066 mp h.

  4.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes

8.146 mp h.

  5.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes

33.681 mp h.

  6.Charles LeclercmonacóiFerrari

45.996 mp h.

  7.Lewis HamiltonbritFerrari1:20.251 p h.
  8.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:20.667 p h.
  9.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:33.527 p h.
10.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1 kör h.
11.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda1 kör h.
12.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1 kör h.
13.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1 kör h.
14.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1 kör h.
15.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1 kör h.
16.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1 kör h.
17.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1 kör h.
18.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1 kör h.
19.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1 kör h.
20.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari1 kör h.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
  1. Oscar Piastri71420336
  2. Lando Norris51419314
  3. Max Verstappen4919273
  4. George Russell2819237
  5. Charles Leclerc517173
  6. Lewis Hamilton17127
  7. Andrea Kimi Antonelli112  88
  8. Alexander Albon11  70
  9. Isack Hadjar19  39
10. Nico Hülkenberg15  37
11. Fernando Alonso7  34
12. Carlos Sainz19  32
13. Lance Stroll6  32
14. Liam Lawson5  30
15. Esteban Ocon7  28
16. Pierre Gasly5  20
17. Cunoda Juki7  20
18. Gabriel Bortoleto4  18
19. Oliver Bearman6  18
KONSTRUKTŐRÖK 
  1. McLaren-Mercedes650
  2. Mercedes325
  3. Ferrari300
  4. Red Bull-Honda290
  5. Williams-Mercedes102
  6. Racing Bulls-Honda  72
  7. Aston Martin-Mercedes  66
  8. Sauber-Ferrari  55
  9. Haas-Ferrari  46
10. Alpine-Renault  20

 

16. SZINGAPÚRI NAGYDÍJ
OKTÓBER 3., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Alonso 1:31.116
2. szabadedzés1. Piastri 1:30.714
OKTÓBER 4., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Verstappen 1:30.148
Időmérő1. Russell 1:29.158
OKTÓBER 5., VASÁRNAP
A verseny1. Russell, 2. Verstappen, 3. Norris
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Amerikai Nagydíj, Austinoktóber 19., 21.00
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosoktóber 26., 21.00
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 9., 18.00

 

 

