Russell magabiztos sikert aratott Szingapúrban; a McLaren konstruktőri bajnok!

George Russell önmagát is meglepte azzal, hogy sikerült megszereznie a pole pozíciót a szingapúri időmérőn, így az idén másodszor várhatta az élről a piros lámpák kialvását. A következő évre továbbra is szerződés nélkül álló brit mellől a címvédő Max Verstappen rajtolt, aki az elmúlt két versenyhétvégén egyaránt győzelmet aratott, de Szingapúrban még nem állhatott fel a dobogó felső fokára.

A második sorban az egyéni vb-összetettet 25 pont előnnyel vezető Oscar Piastri, valamint Andrea Kimi Antonelli foglalhatott helyet, míg a harmadik soron a helyszínen egy évvel ezelőtt diadalmaskodó Lando Norris, valamint Lewis Hamilton osztozhatott.

A McLaren abban a tudatban vágott neki az év 18. futamának, hogy ha sikerül 13 pontot szereznie, akkor megvédi a konstruktőri címét.

A Williamst utólag kizárták az időmérőről technikai szabálysértés okán, és noha eredetileg az utolsó sorba sorolták vissza Carlos Sainz Jr-t. és Alexander Albont, előbbi a 18. helyről, míg utóbbi a bokszutcából volt kénytelen rajtolni. A thaiföldi a parc fermé-szabályok ellen vétett, mint ahogyan Pierre Gasly is, így a kettős a bokszutcából iramodhatott a mezőny után.

Bő egy órával a hivatalos rajt előtt érkezett eső Szingapúrba, és bár a kezdéshez közeledve nagy mértékben felszáradt a nyomvonal, továbbra is voltak nedves foltok az aszfalton, ami tovább fokozta az izgalmakat. Ráadásul nem volt kizárható, hogy még a verseny ideje alatt lesz utánpótlás.

Ami a stratégiákat illeti, már a rajtot megfűszerezte a gumiválasztás, hiszen míg Russell a közepes, Verstappen a lágy keverék mellett tette le a voksát. A címvédőn kívül további öt pilóta, Isack Hadjar, Fernando Alonso, Cunoda Juki, Lance Stroll és Franco Colapinto indult a piros oldalfalú Pirellin, Albon a keményet választotta, míg a többiek a közepesen kezdtek.

Russellnek sikerült megtartania a vezetést a rajtnál, másodikként Verstappen fordult el, míg a kettős mögött a két McLaren vívott egymással végletekig kiélezett csatát, a két autó össze is ért egymással. A párharcból győztesen kikerülő Norris első szárnya kissé sérült, de remek tempót diktált, míg Piastrinak Leclerc ellen kellett védekeznie, mielőtt a rádión kifejezhette volna a nemtetszését az eset kapcsán. Bár a sportfelügyelők is vették az esetet, nem láttak okot arra, hogy vizsgálatot indítsanak az ügyben.

Ami a többieket illeti, Antonelli a hatodik pozícióba szorult vissza, majd Hamilton, Hadjar, Fernando Alonso, Oliver Bearman és Nico Hülkenberg zárta az első tízes sorát az első kör végén. Russellnek viszonylag hamar sikerült ellépnie az élen, a brit 5 kör után már több mint 3 másodperccel előzte meg Verstappent, akit további másfél szekundumra követett Norris.

Míg Russell senkitől sem zavartatva növelte az előnyét az élen, Norris folyamatosan lopta a távolságot Verstappen mögött, miközben teljesen leszakította magáról Piastrit. Elsőként a Red Bull lépett, és a 20. körben kihívta Verstappent kerékcserére, a holland friss keményt kapott, és Hamilton mögött tért vissza a nyomvonalra, miközben Norris inkább igyekezett kihasználni a tiszta levegőt.

Az élmezőnyből a Ferrari párosa volt a következő, amelyik cserélt, s Leclerc kiállása után a McLarennél az jelentette a kérdést, melyik versenyzőjét hozza ki előbb. Miközben Russell is megjárta a bokszutcát, Norrist a rádión faggatta a csapat, ám a brit most nem ment bele abba, hogy a hátrébb álló csapattársa mehessen ki előtte, így a brit volt az, aki hamarabb kapott új gumikat.

Míg Norris cseréje rendben zajlott le, Piastri vesztett időt a bokszban, mint ahogyan Alonso is, aki frusztráltságának adott hangot a rádión az esetet követően. A kerékcserés hullám után Russell visszafoglalta az első helyet, mögötte Verstappen érkezett bő 3 másodperc hátránnyal, míg Norris 5 szekundumról kezdte meg a felzárkózást. Ugyan eleinte a holland is közeledni tudott az előtte haladóhoz képest, rontott, amit követően inkább hátrafelé kellett figyelnie.

Noha egy időre fellélegezhetett a Red Bull-os, a 47. körben Norris először nyithatta a hátsó szárnyát, miután a lekörözendők esélyt kínáltak neki, hogy teljesen ráessen a vetélytársra. A mclarenes innentől kezdve folyamatosan DRS-távolságon belül autózott Verstappenhez képest, de egészen az 52. körig nem került előzési helyzetbe. A kettős ráadásul elkezdte magára húzni Piastrit is, ami érdekes végjátékot ígért.

Az ötödik helyre Antonelli lépett előre, miután sikerült maga mögé utasítani Leclerc-t, de az utolsó körökben hátrafelé kellett figyelnie, hiszen a Ferrari előre engedte a lágy abroncsokat kapó Hamiltont. A hétszeres világbajnok felzárkózását ugyanakkor fékgond akasztotta meg, és hamarosan visszaesett a csapattársa mögé, és épphogy meg tudta őrizni a hetedik helyet Alonso előtt.

Az élen közben már nem történt változás: Russell magabiztos sikert aratott, s több mint 5 másodperc előnnyel szelte át a célvonalat Verstappen előtt. A brit az idei második, míg pályafutása ötödik győzelmét aratta, és sorozatban a hatodik különböző versenyző, aki nyer Szingapúrban.

Norris hiába helyezett szinte végig nagy nyomást a Red Bull-os vetélytársra, meg kellett elégednie a harmadik hellyel. A brit hátránya 22, míg az előtte befutó Verstappené 63 pontra csökkent a negyedikként célba érő Piastrival szemben. Az első ötös sorát Antonelli tette teljessé, majd Leclerc, Hamilton, Alonso, Bearman és Sainz egészítette ki a pontszerzők sorát.

A McLaren bebiztosította a konstruktőri címet, a wokingiak fennállásuk tizedik csapatbajnoki címét ünnepelhették.

Folytatás két hét múlva az Amerikai Nagydíjjal.



SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. George Russell brit Mercedes - 2. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 5.43 mp h. 3. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 6.066 mp h. 4. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 8.146 mp h. 5. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 33.681 mp h. 6. Charles Leclerc monacói Ferrari 45.996 mp h. 7. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:20.251 p h. 8. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:20.667 p h. 9. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:33.527 p h. 10. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1 kör h. 11. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1 kör h. 12. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1 kör h. 13. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1 kör h. 14. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1 kör h. 15. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1 kör h. 16. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1 kör h. 17. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1 kör h. 18. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1 kör h. 19. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1 kör h. 20. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1 kör h.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Oscar Piastri 7 14 20 336 2. Lando Norris 5 14 19 314 3. Max Verstappen 4 9 19 273 4. George Russell 2 8 19 237 5. Charles Leclerc – 5 17 173 6. Lewis Hamilton – – 17 127 7. Andrea Kimi Antonelli – 1 12 88 8. Alexander Albon – – 11 70 9. Isack Hadjar – 1 9 39 10. Nico Hülkenberg – 1 5 37 11. Fernando Alonso – – 7 34 12. Carlos Sainz – 1 9 32 13. Lance Stroll – – 6 32 14. Liam Lawson – – 5 30 15. Esteban Ocon – – 7 28 16. Pierre Gasly – – 5 20 17. Cunoda Juki – – 7 20 18. Gabriel Bortoleto – – 4 18 19. Oliver Bearman – – 6 18

KONSTRUKTŐRÖK 1. McLaren-Mercedes 650 2. Mercedes 325 3. Ferrari 300 4. Red Bull-Honda 290 5. Williams-Mercedes 102 6. Racing Bulls-Honda 72 7. Aston Martin-Mercedes 66 8. Sauber-Ferrari 55 9. Haas-Ferrari 46 10. Alpine-Renault 20