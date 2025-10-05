Russell magabiztos sikert aratott Szingapúrban; a McLaren konstruktőri bajnok!

George Russell önmagát is meglepte azzal, hogy sikerült megszereznie a pole pozíciót a szingapúri időmérőn, így az idén másodszor várhatta az élről a piros lámpák kialvását. A következő évre továbbra is szerződés nélkül álló brit mellől a címvédő Max Verstappen rajtolt, aki az elmúlt két versenyhétvégén egyaránt győzelmet aratott, de Szingapúrban még nem állhatott fel a dobogó felső fokára.
A második sorban az egyéni vb-összetettet 25 pont előnnyel vezető Oscar Piastri, valamint Andrea Kimi Antonelli foglalhatott helyet, míg a harmadik soron a helyszínen egy évvel ezelőtt diadalmaskodó Lando Norris, valamint Lewis Hamilton osztozhatott.
A McLaren abban a tudatban vágott neki az év 18. futamának, hogy ha sikerül 13 pontot szereznie, akkor megvédi a konstruktőri címét.
A Williamst utólag kizárták az időmérőről technikai szabálysértés okán, és noha eredetileg az utolsó sorba sorolták vissza Carlos Sainz Jr-t. és Alexander Albont, előbbi a 18. helyről, míg utóbbi a bokszutcából volt kénytelen rajtolni. A thaiföldi a parc fermé-szabályok ellen vétett, mint ahogyan Pierre Gasly is, így a kettős a bokszutcából iramodhatott a mezőny után.
Bő egy órával a hivatalos rajt előtt érkezett eső Szingapúrba, és bár a kezdéshez közeledve nagy mértékben felszáradt a nyomvonal, továbbra is voltak nedves foltok az aszfalton, ami tovább fokozta az izgalmakat. Ráadásul nem volt kizárható, hogy még a verseny ideje alatt lesz utánpótlás.
Ami a stratégiákat illeti, már a rajtot megfűszerezte a gumiválasztás, hiszen míg Russell a közepes, Verstappen a lágy keverék mellett tette le a voksát. A címvédőn kívül további öt pilóta, Isack Hadjar, Fernando Alonso, Cunoda Juki, Lance Stroll és Franco Colapinto indult a piros oldalfalú Pirellin, Albon a keményet választotta, míg a többiek a közepesen kezdtek.
Russellnek sikerült megtartania a vezetést a rajtnál, másodikként Verstappen fordult el, míg a kettős mögött a két McLaren vívott egymással végletekig kiélezett csatát, a két autó össze is ért egymással. A párharcból győztesen kikerülő Norris első szárnya kissé sérült, de remek tempót diktált, míg Piastrinak Leclerc ellen kellett védekeznie, mielőtt a rádión kifejezhette volna a nemtetszését az eset kapcsán. Bár a sportfelügyelők is vették az esetet, nem láttak okot arra, hogy vizsgálatot indítsanak az ügyben.
Ami a többieket illeti, Antonelli a hatodik pozícióba szorult vissza, majd Hamilton, Hadjar, Fernando Alonso, Oliver Bearman és Nico Hülkenberg zárta az első tízes sorát az első kör végén. Russellnek viszonylag hamar sikerült ellépnie az élen, a brit 5 kör után már több mint 3 másodperccel előzte meg Verstappent, akit további másfél szekundumra követett Norris.
Míg Russell senkitől sem zavartatva növelte az előnyét az élen, Norris folyamatosan lopta a távolságot Verstappen mögött, miközben teljesen leszakította magáról Piastrit. Elsőként a Red Bull lépett, és a 20. körben kihívta Verstappent kerékcserére, a holland friss keményt kapott, és Hamilton mögött tért vissza a nyomvonalra, miközben Norris inkább igyekezett kihasználni a tiszta levegőt.
Az élmezőnyből a Ferrari párosa volt a következő, amelyik cserélt, s Leclerc kiállása után a McLarennél az jelentette a kérdést, melyik versenyzőjét hozza ki előbb. Miközben Russell is megjárta a bokszutcát, Norrist a rádión faggatta a csapat, ám a brit most nem ment bele abba, hogy a hátrébb álló csapattársa mehessen ki előtte, így a brit volt az, aki hamarabb kapott új gumikat.
Míg Norris cseréje rendben zajlott le, Piastri vesztett időt a bokszban, mint ahogyan Alonso is, aki frusztráltságának adott hangot a rádión az esetet követően. A kerékcserés hullám után Russell visszafoglalta az első helyet, mögötte Verstappen érkezett bő 3 másodperc hátránnyal, míg Norris 5 szekundumról kezdte meg a felzárkózást. Ugyan eleinte a holland is közeledni tudott az előtte haladóhoz képest, rontott, amit követően inkább hátrafelé kellett figyelnie.
Noha egy időre fellélegezhetett a Red Bull-os, a 47. körben Norris először nyithatta a hátsó szárnyát, miután a lekörözendők esélyt kínáltak neki, hogy teljesen ráessen a vetélytársra. A mclarenes innentől kezdve folyamatosan DRS-távolságon belül autózott Verstappenhez képest, de egészen az 52. körig nem került előzési helyzetbe. A kettős ráadásul elkezdte magára húzni Piastrit is, ami érdekes végjátékot ígért.
Az ötödik helyre Antonelli lépett előre, miután sikerült maga mögé utasítani Leclerc-t, de az utolsó körökben hátrafelé kellett figyelnie, hiszen a Ferrari előre engedte a lágy abroncsokat kapó Hamiltont. A hétszeres világbajnok felzárkózását ugyanakkor fékgond akasztotta meg, és hamarosan visszaesett a csapattársa mögé, és épphogy meg tudta őrizni a hetedik helyet Alonso előtt.
Az élen közben már nem történt változás: Russell magabiztos sikert aratott, s több mint 5 másodperc előnnyel szelte át a célvonalat Verstappen előtt. A brit az idei második, míg pályafutása ötödik győzelmét aratta, és sorozatban a hatodik különböző versenyző, aki nyer Szingapúrban.
Norris hiába helyezett szinte végig nagy nyomást a Red Bull-os vetélytársra, meg kellett elégednie a harmadik hellyel. A brit hátránya 22, míg az előtte befutó Verstappené 63 pontra csökkent a negyedikként célba érő Piastrival szemben. Az első ötös sorát Antonelli tette teljessé, majd Leclerc, Hamilton, Alonso, Bearman és Sainz egészítette ki a pontszerzők sorát.
A McLaren bebiztosította a konstruktőri címet, a wokingiak fennállásuk tizedik csapatbajnoki címét ünnepelhették.
Folytatás két hét múlva az Amerikai Nagydíjjal.
SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|-
|2.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
5.43 mp h.
|3.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
6.066 mp h.
|4.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
8.146 mp h.
|5.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
33.681 mp h.
|6.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
45.996 mp h.
|7.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:20.251 p h.
|8.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|1:20.667 p h.
|9.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:33.527 p h.
|10.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1 kör h.
|11.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|1 kör h.
|12.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|1 kör h.
|13.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|1 kör h.
|14.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1 kör h.
|15.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|1 kör h.
|16.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|1 kör h.
|17.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|1 kör h.
|18.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|19.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|1 kör h.
|20.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|1 kör h.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Oscar Piastri
|7
|14
|20
|336
|2.
|Lando Norris
|5
|14
|19
|314
|3.
|Max Verstappen
|4
|9
|19
|273
|4.
|George Russell
|2
|8
|19
|237
|5.
|Charles Leclerc
|–
|5
|17
|173
|6.
|Lewis Hamilton
|–
|–
|17
|127
|7.
|Andrea Kimi Antonelli
|–
|1
|12
|88
|8.
|Alexander Albon
|–
|–
|11
|70
|9.
|Isack Hadjar
|–
|1
|9
|39
|10.
|Nico Hülkenberg
|–
|1
|5
|37
|11.
|Fernando Alonso
|–
|–
|7
|34
|12.
|Carlos Sainz
|–
|1
|9
|32
|13.
|Lance Stroll
|–
|–
|6
|32
|14.
|Liam Lawson
|–
|–
|5
|30
|15.
|Esteban Ocon
|–
|–
|7
|28
|16.
|Pierre Gasly
|–
|–
|5
|20
|17.
|Cunoda Juki
|–
|–
|7
|20
|18.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|4
|18
|19.
|Oliver Bearman
|–
|–
|6
|18
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|McLaren-Mercedes
|650
|2.
|Mercedes
|325
|3.
|Ferrari
|300
|4.
|Red Bull-Honda
|290
|5.
|Williams-Mercedes
|102
|6.
|Racing Bulls-Honda
|72
|7.
|Aston Martin-Mercedes
|66
|8.
|Sauber-Ferrari
|55
|9.
|Haas-Ferrari
|46
|10.
|Alpine-Renault
|20
|16. SZINGAPÚRI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 3., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Alonso 1:31.116
|2. szabadedzés
|1. Piastri 1:30.714
|OKTÓBER 4., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Verstappen 1:30.148
|Időmérő
|1. Russell 1:29.158
|OKTÓBER 5., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Russell, 2. Verstappen, 3. Norris
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Amerikai Nagydíj, Austin
|október 19., 21.00
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|október 26., 21.00
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 9., 18.00