Nemzeti Sportrádió

Formula–1: Verstappen szerint nevetséges a hűtőmellény

2025.10.04. 14:09
Verstappen szerint nem jó dolog a hűtőmellény (Fotó: Getty Images)
F1 Max Verstappen Szingapúri Nagydíj
A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen szerint nevetséges a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által javasolt hűtőmellény a hétvégi Formula–1-es Szingapúri Nagydíjon.
F1
4 órája

Verstappen vette át a vezetést; egy tizeden belül az első ötös a szingapúri időmérő előtt

A holland mögött Piastri és Russell érkezett, míg Lawson újra összetörte a Racing Bullst.

A FIA a kánikula és a magas páratartalom miatt csütörtökön közölte, hogy fennállása során először alkalmazni kívánja a 2023-as Katari Nagydíj után bevezetett hőségriadót. Ez azt jelenti, hogy a pilóták hűtőmellényt viselhetnek – és az ennek működtetéséhez szükséges berendezést el kell helyezniük a versenygépben –, az autók minimum tömegét pedig öt kilogrammal feljebb, 805 kilóra emelték.

„Ez egészen nevetséges, én verseny közben biztosan nem fogom viselni a mellényt” – méltatlankodott a Red Bull holland sztárja. „Egy kis izzadás nálam belefér, a mellény viszont 15-20 perc alatt átforrósodik, úgyhogy onnantól semmit sem segít.”

Verstappen arra is értetlenül reagált, hogy a következő évtől kötelező lesz viselni ilyen esetekben a hűtőmellényt.

„Mindenki törődjön a maga egészségével, ez egyéni felelősség” – vélekedett a 28 éves pilóta.

