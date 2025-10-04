F1, Szingapúri Nagydíj, 3. szabadedzés

A vb-éllovas Oscar Piastri volt a leggyorsabb a Formula–1-es Szingapúri Nagydíj nyitó napján, amit követően magabiztosan várja a folytatást. Hozzá hasonlóan az előző két versenyen győzedelmeskedő Max Verstappen is erős formában kezdett, nem úgy, mint Lando Norris, aki saját bevallása szerint egyelőre nem végzett jó munkát. Bizakodó volt a Ferrari és az Aston Martin is, míg a Racing Bulls igyekezett hűteni a kedélyeket. Arról, hogy miként alakul az utolsó edzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.