F1, Szingapúri Nagydíj, 3. szabadedzés

A vb-éllovas Oscar Piastri volt a leggyorsabb a Formula–1-es Szingapúri Nagydíj nyitó napján, amit követően magabiztosan várja a folytatást. Hozzá hasonlóan az előző két versenyen győzedelmeskedő Max Verstappen is erős formában kezdett, nem úgy, mint Lando Norris, aki saját bevallása szerint egyelőre nem végzett jó munkát. Bizakodó volt a Ferrari és az Aston Martin is, míg a Racing Bulls igyekezett hűteni a kedélyeket. Arról, hogy miként alakul az utolsó edzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

16. SZINGAPÚRI NAGYDÍJ OKTÓBER 3., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Alonso 1:31.116 2. szabadedzés 1. Piastri 1:30.714 OKTÓBER 4., SZOMBAT 3. szabadedzés 11.30–12.30 Időmérő 15.00–16.00 OKTÓBER 5., VASÁRNAP A verseny (62 kör, 306.28 km) rajtja 14.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Amerikai Nagydíj, Austin október 19., 21.00 Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros október 26., 21.00 Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo november 9., 18.00