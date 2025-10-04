Nemzeti Sportrádió

F1, Szingapúri Nagydíj, 3. szabadedzés

2025.10.04. 11:15
Piastri volt a leggyorsabb a nyitó napon (Fotó: AFP)
A vb-éllovas Oscar Piastri volt a leggyorsabb a Formula–1-es Szingapúri Nagydíj nyitó napján, amit követően magabiztosan várja a folytatást. Hozzá hasonlóan az előző két versenyen győzedelmeskedő Max Verstappen is erős formában kezdett, nem úgy, mint Lando Norris, aki saját bevallása szerint egyelőre nem végzett jó munkát. Bizakodó volt a Ferrari és az Aston Martin is, míg a Racing Bulls igyekezett hűteni a kedélyeket. Arról, hogy miként alakul az utolsó edzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

F1
16 órája

Norris egyelőre lépéshátrányban, Piastri és Verstappen magabiztos Szingapúrban

A Ferrari a 9-10. hely ellenére bizakodó; Alonso a legjobb péntekjén van túl, míg Hadjar igyekezett lehűteni a kedélyeket.

 

16. SZINGAPÚRI NAGYDÍJ
OKTÓBER 3., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Alonso 1:31.116
2. szabadedzés1. Piastri 1:30.714
OKTÓBER 4., SZOMBAT
3. szabadedzés11.30–12.30
Időmérő15.00–16.00
OKTÓBER 5., VASÁRNAP
A verseny (62 kör, 306.28 km) rajtja14.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Amerikai Nagydíj, Austinoktóber 19., 21.00
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosoktóber 26., 21.00
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 9., 18.00

 

 

