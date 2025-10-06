Nemzeti Sportrádió

F1: a vb-címért zajló küzdelem hirtelen mérgezővé vált – nemzetközi sajtóvisszhang

2025.10.06. 10:35
George Russell öröme (Fotó: Getty Images)
A nemzetközi sajtó George Russell győzelme, valamint Max Verstappen második helye és felzárkózása mellett elsősorban a két McLarent vezető Lando Norris és Oscar Piastri csatáját elemzi a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj másnapján.

Nagy-Britannia

Express:

„A McLaren megnyerte a konstruktőri vb-címet a Szingapúri Nagydíjon annak ellenére, hogy Lando Norris és Oscar Piastri között ismét dráma zajlott.”

Guardian:

„A pole pozícióból induló George Russell domináns versenyzéssel nyert Szingapúrban, mögötte pedig újabb magasságokat ért el a két mclarenes, Lando Norris és Oscar Piastri harca a világbajnoki címért. Piastri dühös volt a csapattársára és a csapatára is, miután Norris a rajt után megelőzte, s végül Max Verstappen mögött a harmadik és negyedik helyen végeztek.”

Independent:

„Russell győzött, miközben Piastri Norris miatt bosszankodott. A feszültség a két mclarenes között folyamatosan csak nőtt a szezon során, de egyszer sem csúcsosodott ki, ez azonban most az első körben megváltozott, mert a harmadik kanyarban majdnem összeütköztek.”

Ausztrália

The Age:

„Norris megközelítette Piastrit a vb-címért folyó versenyfutásban.”

Hollandia

De Telegraaf:

„Max Verstappennek sikerült mindkét McLaren-pilótát maga mögött tartania Szingapúrban. Piastri nem volt boldog Norris akciójától, folyamatosan panaszkodott a rádión, de a csapatuk ezúttal úgy döntött, hogy ne cseréljenek pozíciót, mint egy hónappal korábban, amikor Norrisnak nem sikerült egy boxkiállás. Ez kétségtelenül tovább élezi a helyzetet az istállón belül.”

AD:

„Max Verstappen a McLaren előtt maradt és életben tartotta a reményt az ötödik világbajnoki címre. Russell nagyon meggyőző és erős volt.”

Svájc

Blick:

„Verstappen profitált a McLaren idegességéből. A világbajnoki címért folyó belső harc továbbra is felforrósítja a levegőt a McLarennél.”

Tages-Anzeiger:

„Piastri dühös: a vb-címért zajló küzdelem hirtelen mérgezővé vált. Lando Norrist és Oscar Piastrit mindenki jólneveltnek ismerte. Szingapúrban aztán legalább az egyikük bizonyította, hogy nem mindig az.”

F1
19 órája

Russell magabiztos sikert aratott Szingapúrban; a McLaren konstruktőri bajnok!

A Mercedes-pilóta mögött Norris szinte végig kergette Verstappent, de nem talált fogást a Red Bullon.

Franciaország

Le Parisien:

„A Szingapúri Nagydíjon a második helyért és a dobogóért folytatott küzdelmen volt a fókusz Max Verstappen, Lando Norris és Oscar Piastri között. Közvetlenül a rajt után Norris és Verstappen autója enyhén összeért, ennek következtében Norris kissé csapattársa, Piastri hátsó szárnya felé csúszott... Micsoda hangulat!”

L'Équipe:

„A harmadik kanyarban volt a döntő pillanat, amikor a két McLaren összecsapott. Norris elment Piastri mellett, aki két hellyel előbbről rajtolt. Ami bosszantotta a pontversenyben vezető ausztrált, az az volt, hogy csapattársa manővere miatt kénytelen volt lassítani és visszacsúszott a negyedik helyre. Nem kérdés, hogy ennek az esetnek még lesz folytatása az idény során, amikor a két rivális ismét kerék a kerék ellen versenyez majd.”

Ausztria

Kleine Zeitung:

„Norris Piastri ellen. Újabb felfordulás a McLarennél! A rajt után ismét nőtt a feszültség a csapaton belül. Az ausztrál még azzal is megvádolta Norrist, hogy piszkos munkát végzett.”

Olaszország

Corriere dello Sport:

„Verstappen felzárkózott.”

Tuttosport:

„Verstappen miatt nyitott maradt a világbajnoki cím sorsa.”

Spanyolország

Mundo Deportivo:

„A kérdés, amely milliókat foglalkoztat: Max tényleg bajnoki esélyekkel indulhat az utolsó futamokon? Szingapúr megmutatta, hogy a Red Bull előrelépése az új alvázzal, amelyet Monzában mutattak be, nem egyszeri eset volt. Úgy tűnik azonban, hogy a hollandnak komoly hibára vagy balesetre is szüksége lesz két riválisától, ami egyáltalán nem kizárt, tekintve, hogy Piastrira és Norrisra óriási nyomás nehezedik majd az utolsó hat futamon.”

As:

„A Szingapúri Nagydíj nem hozott döntést a pilóták pontversenyében, de izgalmas volt. Verstappen második lett és sorozatban harmadszor faragott a hátrányán a McLarenekkel szemben. Norris végzett a harmadik, Piastri a negyedik helyen. A wokingi csapat bebiztosította tizedik konstruktőri világbajnoki címét, de az öröm nem volt teljes, miután a két pilóta között óriási a feszültség.”

 

Ezek is érdekelhetik