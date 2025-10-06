F1: a vb-címért zajló küzdelem hirtelen mérgezővé vált – nemzetközi sajtóvisszhang

Nagy-Britannia

Express:

„A McLaren megnyerte a konstruktőri vb-címet a Szingapúri Nagydíjon annak ellenére, hogy Lando Norris és Oscar Piastri között ismét dráma zajlott.”

Guardian:

„A pole pozícióból induló George Russell domináns versenyzéssel nyert Szingapúrban, mögötte pedig újabb magasságokat ért el a két mclarenes, Lando Norris és Oscar Piastri harca a világbajnoki címért. Piastri dühös volt a csapattársára és a csapatára is, miután Norris a rajt után megelőzte, s végül Max Verstappen mögött a harmadik és negyedik helyen végeztek.”

Independent:

„Russell győzött, miközben Piastri Norris miatt bosszankodott. A feszültség a két mclarenes között folyamatosan csak nőtt a szezon során, de egyszer sem csúcsosodott ki, ez azonban most az első körben megváltozott, mert a harmadik kanyarban majdnem összeütköztek.”

Ausztrália

The Age:

„Norris megközelítette Piastrit a vb-címért folyó versenyfutásban.”

Hollandia

De Telegraaf:

„Max Verstappennek sikerült mindkét McLaren-pilótát maga mögött tartania Szingapúrban. Piastri nem volt boldog Norris akciójától, folyamatosan panaszkodott a rádión, de a csapatuk ezúttal úgy döntött, hogy ne cseréljenek pozíciót, mint egy hónappal korábban, amikor Norrisnak nem sikerült egy boxkiállás. Ez kétségtelenül tovább élezi a helyzetet az istállón belül.”

AD:

„Max Verstappen a McLaren előtt maradt és életben tartotta a reményt az ötödik világbajnoki címre. Russell nagyon meggyőző és erős volt.”

Svájc

Blick:

„Verstappen profitált a McLaren idegességéből. A világbajnoki címért folyó belső harc továbbra is felforrósítja a levegőt a McLarennél.”

Tages-Anzeiger:

„Piastri dühös: a vb-címért zajló küzdelem hirtelen mérgezővé vált. Lando Norrist és Oscar Piastrit mindenki jólneveltnek ismerte. Szingapúrban aztán legalább az egyikük bizonyította, hogy nem mindig az.”