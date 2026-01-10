Nemzeti Sportrádió

Az Audi bejáratta a 2026-os autóját; teljessé vált az F1-es menetrend

2026.01.10. 12:31
Az Audi elsőként vitte pályára a 2026-os autóját (Fotó: AFP)
A Formula–1-es Audi elsőként vitte pályára a 2026-os versenygépét, miközben a McLaren bejelentésével teljessé vált a téli menetrend.

A címvédő McLaren a csapatok közül utolsóként erősítette meg, mikor rántja le a leplet a 2026-os versenygépéről. Az 1998-as idény óta tavaly először duplázó wokingiak február 9-én, Bahreinben tartanak autóbemutatót, az online is követhető eseményen az egyéni címvédő Lando Norris, csapattársa, Oscar Piastri, valamint Zak Brown és Andrea Stella is részt vesz.

Míg a McLaren a leleplezés dátumát tűzte ki, és ezzel teljessé vált a téli menetrend, az Audi megtette az első köreit a 2026-os autójával, az R26-ossal a Circuit de Catalunyán, ahol a január végén esedékes privát tesztet is rendezik az új szabálykorszak hajnalán.

A zárt kapuk mögött lezajlott filmforgatási napon a két pilóta, Nico Hülkenberg és Gabriel Bortoleto kaphatott ízelítőt az új gépről, illetve a német márka saját erőforrásáról. Noha a  bejáratásról több felvétel is kering a közösségi oldalakon, és maga az alakulat is megosztott néhány képkockát, egyelőre túl sok részletet nem lehet leszűrni, az Audi január 20-án tart hivatalos bemutatót.

A Ferrari eközben ismertette, milyen névre kereszteli a 2026-os autóját, a csapat az elmúlt években használatos megnevezési módot vitte tovább, aminek értelmében Charles Leclerc és Lewis Hamilton új versenygépét SF-26-nak fogják hívni. 


 

A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLarenfebruár 9.
Ferrarijanuár 23.
Red Bulljanuár 15.
Mercedesjanuár 22.
Aston Martinfebruár 9.
Alpinejanuár 23.
Haasjanuár 23.
Visa Cash App Racing Bullsjanuár 15. 
Williamsfebruár 3.
Audijanuár 20.
Cadillacfebruár 8.

 

 

Ezek is érdekelhetik