Az Audi bejáratta a 2026-os autóját; teljessé vált az F1-es menetrend

A címvédő McLaren a csapatok közül utolsóként erősítette meg, mikor rántja le a leplet a 2026-os versenygépéről. Az 1998-as idény óta tavaly először duplázó wokingiak február 9-én, Bahreinben tartanak autóbemutatót, az online is követhető eseményen az egyéni címvédő Lando Norris, csapattársa, Oscar Piastri, valamint Zak Brown és Andrea Stella is részt vesz.

Míg a McLaren a leleplezés dátumát tűzte ki, és ezzel teljessé vált a téli menetrend, az Audi megtette az első köreit a 2026-os autójával, az R26-ossal a Circuit de Catalunyán, ahol a január végén esedékes privát tesztet is rendezik az új szabálykorszak hajnalán.

A zárt kapuk mögött lezajlott filmforgatási napon a két pilóta, Nico Hülkenberg és Gabriel Bortoleto kaphatott ízelítőt az új gépről, illetve a német márka saját erőforrásáról. Noha a bejáratásról több felvétel is kering a közösségi oldalakon, és maga az alakulat is megosztott néhány képkockát, egyelőre túl sok részletet nem lehet leszűrni, az Audi január 20-án tart hivatalos bemutatót.

A Ferrari eközben ismertette, milyen névre kereszteli a 2026-os autóját, a csapat az elmúlt években használatos megnevezési módot vitte tovább, aminek értelmében Charles Leclerc és Lewis Hamilton új versenygépét SF-26-nak fogják hívni.



