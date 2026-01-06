A Mercedes és a Williams ismertette az autóbemutatója dátumát; a Cadillac bejelentést tett

Nemzeti Sportrádió

Csou a Ferraritól érkezik az új csapatához (Fotó: AFP)
A Formula–1-es Mercedes és a Williams is megerősítette, mikor mutatja be a 2026-os versenygépét, miközben a Cadillac szerződtette a Ferraritól távozó teszt versenyzőt, Csou Kuan-jü-t.

A rövid téli szünet rövidesen véget ér a Formula–1-ben, hiszen január végén már elkezdődik az első idény előtti, privát teszt a 2026-os szabálykorszak hajnalán. A csapatok nagy része már ismertette, mikor tart leleplezést, és most ehhez a táborhoz csatlakozott a tavalyi konstruktőri második helyezett Mercedes, valamint a két dobogós helyezést is összegyűjtő Williams.

A német istálló január 22-én tárja a nagyérdemű elé a W17-re keresztelt versenygépét, igaz, akkor még csak online megosztott képek formájában. A valódi bemutatót ugyanis február 2-ra tűzték ki, amikor már a két versenyző, Andrea Kimi Antonelli és George Russell, illetve a csapatfőnök, Toto Wolff is jelen lesz.

A grove-i alakulat eközben február 23-án rántja le a leplet a 2026-os autójáról, az FW48-ról a két pilóta, Alexander Albon és Carlos Sainz Jr. közreműködésével a közösségi oldalain. Az előző évi bajnokságot ötödikként záró Williams egyúttal a különleges, szurkolók által tervezett dizájnt is megmutatja, amellyel az új érának vág neki.

Míg a Mercedes és a Williams a leleplezés dátumát tűzte ki, a Formula–1-es mezőnyhöz újonnan csatlakozó Cadillac arról tett bejelentést, hogy a Ferraritól néhány nappal ezelőtt elköszönő Csou Kuan-jü lesz a tartalék versenyzője a soron következő idényben. A kínai ezzel a teszt pilóta Colton Herta, valamint a szimulátorban tevékenykedő Simon Pagenaud, Pietro Fittipaldi és Charlie Eastwood alkotta csoporthoz csatlakozik, hogy segítse a két állandó versenyző, Sergio Pérez és Valtteri Bottas, illetőleg a csapat munkáját. 
 

A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLaren 
Ferrarijanuár 23.
Red Bulljanuár 15.
Mercedesjanuár 22. és február 2.
Aston Martinfebruár 9.
Alpinejanuár 23.
Haasjanuár 23.
Visa Cash App Racing Bullsjanuár 15. 
Williamsfebruár 3.
Audijanuár 20.
Cadillacfebruár 8.

 

