A Mercedes és a Williams ismertette az autóbemutatója dátumát; a Cadillac bejelentést tett

A rövid téli szünet rövidesen véget ér a Formula–1-ben, hiszen január végén már elkezdődik az első idény előtti, privát teszt a 2026-os szabálykorszak hajnalán. A csapatok nagy része már ismertette, mikor tart leleplezést, és most ehhez a táborhoz csatlakozott a tavalyi konstruktőri második helyezett Mercedes, valamint a két dobogós helyezést is összegyűjtő Williams.

A német istálló január 22-én tárja a nagyérdemű elé a W17-re keresztelt versenygépét, igaz, akkor még csak online megosztott képek formájában. A valódi bemutatót ugyanis február 2-ra tűzték ki, amikor már a két versenyző, Andrea Kimi Antonelli és George Russell, illetve a csapatfőnök, Toto Wolff is jelen lesz.

A grove-i alakulat eközben február 23-án rántja le a leplet a 2026-os autójáról, az FW48-ról a két pilóta, Alexander Albon és Carlos Sainz Jr. közreműködésével a közösségi oldalain. Az előző évi bajnokságot ötödikként záró Williams egyúttal a különleges, szurkolók által tervezett dizájnt is megmutatja, amellyel az új érának vág neki.

Míg a Mercedes és a Williams a leleplezés dátumát tűzte ki, a Formula–1-es mezőnyhöz újonnan csatlakozó Cadillac arról tett bejelentést, hogy a Ferraritól néhány nappal ezelőtt elköszönő Csou Kuan-jü lesz a tartalék versenyzője a soron következő idényben. A kínai ezzel a teszt pilóta Colton Herta, valamint a szimulátorban tevékenykedő Simon Pagenaud, Pietro Fittipaldi és Charlie Eastwood alkotta csoporthoz csatlakozik, hogy segítse a két állandó versenyző, Sergio Pérez és Valtteri Bottas, illetőleg a csapat munkáját.

