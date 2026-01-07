Lando Norris-sorozat, 2. rész: valóra vált F1-es álom, elszalasztott győzelmek

Lando Norris első formulaautós idényei káprázatosan sikerültek, de az első igazán jelentős erőpróba 2017-ben várt rá, amikor az európai F3-as bajnokságban kellett igazolnia, nem hiába vetette belé bizalmát a McLaren és Zak Brown. A sorozat rangjára jellemző, hogy előtte három évvel Max Verstappen közvetlenül onnan lépett fel az F1-be, tehát megfelelő teljesítmény esetén az ember már bizonyíthatja rátermettségét – és Norris bizonyította is. Első versenyét Silverstone-ban rögtön a pole pozícióból indulva nyerte meg, és egy-két hullámvölgyet leszámítva a következő helyszíneken is egyenletesen szállította az erős eredményeket.

Gyorsaságáról a nyár elején a magyar autósport-rajongók is meggyőződhettek – igaz, ők a mezőny másik tehetsége, Mick Schumacher kedvéért lepték el a célegyenes menti lelátókat (rajta kívül Nyikita Mazepin, valamint Adrian Newey fia, Harrison is ebben a bajnokságban versenyzett). Érdekesség, hogy F1-es autóban is a magyar közönség láthatta először, mert az első hivatalos tesztjét nálunk futotta a Magyar Nagydíj után augusztus elején (néhány hónappal korábban Portimaóban egy 2011-es McLarent vezethetett, mert az előző évben elnyerte az Autosport fiatal tehetségeknek kiírt díját). További magyar szál, hogy a teszt során már későbbi rendszermérnöke, Ladocsi Péter is ott volt a Hungaroring garázsában, és bár a szakembernek nagyon fiatalnak tűnt az akkor 17 éves Norris, egyáltalán nem érezte idegesnek.

2017: az első teszt a Hungaroringen (Fotó: AFP)

Mérnökeire és szerelőire jó benyomást tett, de az év legfontosabb feladata az volt, hogy megnyerje az európai F3-as bajnokságot, így az ősszel rátett még egy lapáttal, teljesítve a küldetést. Erőfeszítései elismeréseként a McLaren hivatalos teszt- és tartalék pilótává nevezte ki 2018-ra, miközben a Formula–2-ben versenyeztette tovább. De az idény előtt várt még rá egy újabb kihívás: Fernando Alonso és Phil Hanson társaként teljesítette a daytonai 24 órást, amely során rengeteget tanult a kétszeres F1-es világbajnoktól. Ez egyébként az egész évre jellemző volt, mert pozíciójából fakadóan már részt vehetett a nagydíjakon és a gyárban zajló csapatértekezleteken, összehasonlíthatta magát a spanyol klasszissal a szimulátorban, és ezúttal már öt teljes tesztnap is jutott neki a volán mögött.

Miközben a csapat teljes jogú tagjának érezhette magát, tudta, a továbblépéshez az F2-ben kell bizonyítania, és az évad ennek megfelelően ugyanolyan álomszerűen indult, mint egy évvel korábban az F3-ban: pole pozícióval és győzelemmel. A konkurenciaharc viszont abban az idényben elképesztően kemény volt, hiszen hétvégéről hétvégére olyan toptehetségekkel küzdött az élmezőnyben, mint George Russell, Alex Albon és Nyck de Vries. Az évad első szakaszában inkább a stabilitásával és egyenletességével vívott ki tiszteletet, és bár a további győzelmek elkerülték, 11 verseny után, nagyjából fél távnál így is vezette a bajnokságot. A nyár során egyre inkább bizonyossá vált, hogy Russell-lel egyetemben készen áll a következő lépcsőfok megtételére, és bár ekkor már évek óta a McLaren kötelékébe tartozott, a Red Bull motorsport-tanácsadója, Helmut Marko felajánlotta neki 2019-re a Toro Rosso egyik ülését.

2018: rögtön első Formula–2-es versenyét megnyerte Bahreinben (Fotó: AFP)

2019: Melbourne-ben bemutatkozott a Formula–1-ben (Fotó: AFP)

A fiatal brit nem volt könnyű helyzetben, mert egyfelől lojális akart maradni Brownhoz és a McLarenhez, másfelől viszont tudta, lehet, hogy soha többé nem nyílik előtte ilyen lehetőség. A labda így jó ideig a wokingiak térfelén pattogott, akik a távozó Fernando Alonso helyére Carlos Sainzot igazolták le, de tépelődtek, hogy a másik ülést a stabilitás jegyében újra Stoffel Vandoornénak adják-e vagy kockáztassanak-e saját tehetségükkel és egy nagyon fiatal pilótapárossal. Mivel Norris továbbra is stabilan teljesített az F2 élmezőnyében és az F1-es teszteken is kitűnő munkát végzett, Brown úgy döntött, nem hagyja veszni csiszolatlan gyémántját, és szeptemberben bejelentette: a brit pilóta lesz Sainz csapattársa 2019-ben. Ennél szebb ajándékot nem is kaphatott volna két hónappal 20. születésnapja előtt, ám mintha a nagy bejelentés kissé megzavarta volna F2-es bajnoki hadjáratát: az addig szoros küzdelem végül simán Russell javára dőlt el.

Norris azonban nem bánkódott sokáig, hiszen már teljes mértékben a Formula–1 járt a fejében, és a nap minden percében azon dolgozott, hogy a lehető legfelkészültebben érkezzen meg a téli tesztekre. Eleve felszabadító érzés lehetett neki, hogy nem a „csapattársgyilkos” Alonso mellett kellett helytállnia, és Sainzcal ráadásul rögtön egy hullámhosszra is kerültek, és bár a pályán nyilván le akarták győzni egymást, azon kívül nagyon jó barátok lettek. Szintén segítette a nyugodt bemutatkozást, hogy a McLaren története egyik legpocsékabb időszakán volt túl, így eredmények szintjén sem támasztottak túlzott elvárásokat vele szemben.

2020: az első F1-es dobogó Ausztriában (Fotó: AFP)

Mind a csapat, mind a versenyző tanulóévként kezelte 2019-et, amely éppen így is telt: hullámhegyekkel, hullámvölgyekkel, megvillanásokkal és újonchibákkal. Az új autó egyébként sokkal jobban sikerült, mint az előző évek fércmunkái, így Norris már második futamán pontot szerzett Bahreinben, a kilencedik hétvégéjén, Ausztriában pedig az ötödik helyről indulva végzett hatodikként. Ez volt a legerősebb eredménye abban az évben, és bár 47 ponttal kevesebbet gyűjtött, mint a rendkívül stabil Sainz, első nekifutásra összességében nem lehetett elégedetlen a bajnokság 11. helyével, valamint a 49 megszerzett egységgel. Természetes, őszinte, vicces jellemével ráadásul hamar a fiatal rajongók egyik kedvencévé vált, akiknek imponált az aktív jelenléte a közösségi médiában is, ahol az F1-es sztereotípiákkal szembefordulva szintén végig magát adta.

A covidos kényszerleállás során gyakran szórakoztatta követőit különböző videós bejelentkezésekkel, sőt, jótékony célokhoz is adta arcát és egyre növekvő népszerűségét. A hangsúly persze ezekben a hónapokban is azon volt, hogy amikor végre elindulhat a 2020-as évad, ő készen álljon, és a júliusi nyitó futamot nem is rendezhették volna jobb helyszínen, mint az egyik kedvenc pályáján, Spielbergben. A bizarr hangulatú, zárt kapus versenyen a harmadik helyről indulva megszerezte első F1-es dobogós helyezését, és azt követően is sorra szállította az erős pontszerző eredményeket, miközben már Sainzot sem hagyta annyira meglógni, mint egy évvel korábban. Pontok számában ezúttal már csak 105–97-re nyert a spanyol, ami tökéletesen mutatta Norris meredek fejlődési ívét.

2021: keserédes ünneplés – Monzában csapattársa, Daniel Ricciardo nyert (Fotó: AFP)

És a folyamatos javulásra bizony szükség is volt, a Ferrarihoz távozó Sainz helyére ugyanis a McLaren Daniel Ricciardót igazolta le, aki (akkor) hétszeres futamgyőztesként, valamint Sebastian Vettel és Max Verstappen Red Bull-os legyőzőjeként a sportág egyik igazi szupersztárja volt. Norrist nagyon bántotta, amikor az ausztrál rögtön első időmérőjén legyőzte csapattársként, ám a folytatásban már egyre gyakrabban mutatta meg, ki az úr a háznál: például a második futamon elért dobogójával. Az idény előrehaladtával egyre inkább nyílt az olló kettejük között, és a bajnokság őszi szakaszára fordulva már 114–56 volt a pontállás közöttük, az első győzelmi esélyt a brit pilóta döbbenetére mégis Ricciardo ragadta meg Monzában. A vb-esélyes Max Verstappen és Lewis Hamilton mizériáját a McLaren használta ki a legjobban, és éppen ez volt az a pálya, amelyen Ricciardo a sprintformátum sajátosságaiból is fakadóan jobban kvalifikált, majd az élre kerülve meg is nyerte a futamot.

Norris nem sejthette, hogy két héttel később ennél is sokkolóbb élményben lesz része, mert Szocsiban az élről indulva hiába állt az élen a verseny nagy részében, a végén a szitáló esőben nem állt ki időben kereket cserélni, és mivel nem sokkal később leszakadt az ég, a száraz pályára való gumikon küszködve kicsúszott a kezei közül az elsőnek ígérkező futamgyőzelem. Abban az évben több alkalma már nem nyílt megküzdeni a diadalért, így pontok tekintetében hiába verte meg Ricciardót házon belül 160–115-re hatodikként végezve, az elszalasztott lehetőségek miatt összességében keserű szájízzel zárta az idényt.