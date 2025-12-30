Meghiúsult címvédések; izgalmas bajnoki harcok; feltörekvő fiatalok – 2025 az autósportban
MEGTÖRT VERSTAPPEN URALMA A FORMULA–1-BEN
Noha az idénynyitó Ausztrál Nagydíj versenyének első köre végén ugyanaz az öt versenyző és ugyanabban a sorrendben foglalta el az első öt helyet, mint aki az egyéni vb-összetett 1-5. pozíciójában sorakozott fel a végelszámolásnál, a 2025-ös Formula–1-es szezonról sok minden elmondható, de az nem, hogy kiszámítható lett volna.
A bajnokság korai szakaszában a két McLaren-pilóta küzdött egymással, miközben a Red Bullnál a botrányok árnyékában Max Verstappen igyekezett tartani a lépést velük változó sikerrel. Miközben a címvédő reményei fakultak, Oscar Piastri lépett előre első számú esélyessé a nyáron, Lando Norris pedig hibát hibára halmozott, és nem tűnt magabiztosnak. Az augusztus végi Holland Nagydíj után az ausztrál előnye 34 pont volt a technikai gond miatt kieső csapattársa előtt, míg Verstappen 104 pont lemaradással következett a harmadik helyen.
Ekkor minden jel arra mutatott, hogy az ausztrál lesz az, aki véget vet a holland 2021 óta íródó uralmának, de nehezen lehetett volna nagyobbat tévedni, hiszen rövidesen fordult a kocka: Verstappen sorozatban négy versenyhétvégén végzett a McLaren-versenyzők előtt, miközben a konstruktőri címet már október elején, Szingapúrban megvédő wokingiaknál Norris kerekedett felül a visszaeső Piastrival szemben.
Így aztán a bajnokság egyre szorosabb lett: az őrségváltás a Mexikói Grand Prix-n történt az élen, amikor Norris több mint fél év után vette át a vezetést a bajnoki összetettben, miközben Verstappen Las Vegas-ban tüntette el a Piastrival szembeni óriási lemaradását, és kezdett el közeledni az új éllovashoz.
Az idényzáró Abu-dzabi GP-re három bajnokesélyes érkezett meg, és bár Verstappen nagy sikert ért el, a végén két ponttal lemaradt a pályafutása első bajnoki címét megszerző Norrisszal szemben, aki a sportág 35. bajnokaként vonult be az Formula–1-es történelemkönyvekbe.
Ez is 2025-ben történt: a Ferrari győzelem nélkül zárt a királykategóriában, holott egy évvel korábban egészen az utolsó versenyig harcban volt a konstruktőri bajnoki címért, ráadásul Lewis Hamilton bemutatkozása is rémálomszerűen alakult piros színben. A Scuderia ugyanakkor nem maradt siker nélkül, mert az Endurance-világbajnokságban (WEC) 53 év után hódította el újra a vb-címet a gyártók között, miközben az egyéni összetettben is tarolt. Nico Hülkenberg eközben karrierje 239. versenyén először állhatott fel a dobogóra, míg Carlos Sainz Jr. kétszer is pezsgőzhetett az első williamses évében.
A VILÁGBAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Lando Norris
|7
|18
|26
|423
|2.
|Max Verstappen
|8
|15
|27
|421
|3.
|Oscar Piastri
|7
|16
|26
|410
|4.
|George Russell
|2
|9
|26
|319
|5.
|Charles Leclerc
|–
|7
|22
|242
|6.
|Lewis Hamilton
|–
|–
|21
|156
|7.
|Andrea Kimi Antonelli
|–
|3
|18
|150
|8.
|Alexander Albon
|–
|–
|12
|73
|9.
|Carlos Sainz
|–
|2
|13
|64
|10
|Fernando Alonso
|–
|–
|11
|56
|11.
|Isack Hadjar
|–
|1
|11
|51
|12.
|Nico Hülkenberg
|–
|1
|9
|50
|13.
|Oliver Bearman
|–
|–
|11
|43
|14.
|Liam Lawson
|–
|–
|7
|38
|15.
|Esteban Ocon
|–
|–
|10
|38
|16.
|Cunoda Juki
|–
|–
|11
|33
|17.
|Lance Stroll
|–
|–
|7
|32
|18.
|Pierre Gasly
|–
|–
|7
|22
|19.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|5
|19
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|McLaren-Mercedes
|833
|2.
|Mercedes
|469
|3.
|Red Bull-Honda
|451
|4.
|Ferrari
|398
|5.
|Williams-Mercedes
|137
|6.
|Racing Bulls-Honda
|92
|7.
|Aston Martin-Mercedes
|88
|8.
|Haas-Ferrari
|81
|9.
|Sauber-Ferrari
|69
|10.
|Alpine-Renault
|22
MICHELISZ NEM TUDTA MEGVÉDENI A CÍMÉT
A TCR World Tour megalakulása óta először nem a magyar versenyző, Michelisz Norbert sikerével zárult az aktuális szezon. A Hyundai pilótája nyolcadikként zárta az összetettet, de így sem maradt győzelem nélkül: Monzában és Ausztráliában a dobogó felső, Kínában az alsó fokára állhatott fel.
Michelisz ezzel a két csapattársa, Néstor Girolami és Mikel Azcona között végzett: az argentin 299, míg a spanyol 273 pontot szerzett, miközben a magyar pilóta összesen 290-et gyűjtött össze. A bajnoki trófeát eközben Yann Ehrlacher hódította el Thed Björk és Esteban Guerrieri előtt, az első ötöst Santiago Urrutia és Ma Csing-hua tette teljessé.
Mindezek alapján egyértelműen látszik, hogy a Lynk & Co uralta az évet: a húsz futamból hét alkalommal a márka versenyzője diadalmaskodott, miközben a csapat összesen 31 ízben képviseltette magát a dobogón.
A bajnokság végeredménye
1. Yann Ehrlacher (francia, Cyan Racing Lynk & Co) 484 pont
2. Thed Björk (svéd, Cyan Racing Lynk & Co) 460 pont
3. Esteban Guerrieri (argentin, GOAT Racing) 385 pont
4. Santiago Urrutia (uruguayi, Cyan Racing Lynk & Co) 334 pont
5. Ma Csing-hua (kínai, Cyan Racing Lynk & Co) 304 pont
...
8. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) 290 pont
ROWLAND MAGABIZTOS SIKERT ARATOTT A FORMULA–E-BEN
A Nissan brit pilótája, Oliver Rowland pályafutása során először lett világbajnok, ráadásul magabiztos teljesítménnyel. A pilóta összesen hétszer állhatott fel a dobogóra, és négyszer ünnepelhetett annak legmagasabb fokán, ezért már két versennyel a vége előtt elfoglalhatta a trónt.
Rowland mögött Nick Cassidy és az előző év bajnoka, Pascal Wehrlein zárt, a csapatok közül pedig a Porsche zárt az élen a Jaguar és a Nissan előtt. Ugyan még nincs vége az évnek az újgenerációs elektromos autók már megkezdték a küzdelmet, hiszen nyitó versenynek Sao Paulo adott otthont december elején.
Az első versenyen Jake Dennis győzedelmeskedett a címvédő Rowland és Cassidy előtt. A 2025–2026-os idény Mexikóvárosban folytatódik január 10-én.
A világbajnokság végeredménye
1. Oliver Rowland (brit, Nissan) 184 pont
2. Nick Cassidy (új-zélandi, Jaguar) 156 pont
3. Pascal Wehrlein (német, Porsche) 145 pont
4. Taylor Barnard (brit, McLaren) 112 pont
5. António Félix da Costa (portugál, Porsche) 111 pont
6. Jean-Éric Vergne (francia, DS Penske) 99 pont
7. Jake Dennis (brit, Andretti) 93 pont
REMEK FORMÁT MUTATTAK A FIATALOK
A 2025-ös Formula–1-es idényben több olyan versenyző is szerephez jutott, aki korábban nem teljesített teljes szezont. A legtapasztaltabb Liam Lawson volt, aki az idényt még a Red Bull színeiben, Max Verstappen csapattársaként kezdte, azonban mindössze két nagydíj után visszafokozták a Racing Bullshoz, ahol megszilárdította a helyét, és a soron következő szezonra is biztosította a helyét.
Franco Colapinto eközben idény közben térhetett vissza a rajtrácsra, méghozzá az Alpine színeiben, ahol a döcögős kezdés ellenére 2026-ra is megtarthatja a helyét. Az argentin Jack Doohan ülését vette át, aki összesen hét versenyen (közte a 2024-es idényzárón) kapott lehetőséget az enstone-iak színeiben.
Oliver Bearman három 2024-es beugrás után kapott állandó ülést a Haasnál, és nyújtott remek teljesítményt, Gabriel Bortoleto a Sauberrel, Isack Hadjar a Racing Bullsszal, míg Andrea Kimi Antonelli a Mercedesszel mutatkozott be a királykategóriában.
Az újoncok közül mindenki remek formát mutatott: a brazil öt versenyen szerzett pontot, a francia és az olasz eközben dobogón is ünnepelhetett: előbbi Hollandiában lett harmadik, utóbbi Kanadában és Las Vegasban a pódium alsó, Sao Paulóban a második fokára állhatott fel.
A következő évben egyetlen újonc versenyző lesz: Arvid Lindblad kap lehetőséget a Racing Bullstól a Red Bullhoz előléptetett Hadjar helyén, miközben két nagy visszatérő is lesz Sergio Pérez és Valtteri Bottas személyében.
Mindez azt jelenti, hogy az F1 előszobájának számító Formula–2-ből ezúttal sem vezetett egyenes út a királykategóriába: az első három helyen végző Leonardo Fornaroli, Jak Crawford és Richard Verschoor sem kap lehetőséget, mint ahogyan a Formula–3 top 3-ja, Rafael Câmara, Nikola Colov és Mari Boya sem mutatkozhat be egyelőre a legrangosabb sorozatban.
A 2025-ÖS IDÉNY BAJNOKAI A KIEMELT NEMZETKÖZI AUTÓSPORTSZÉRIÁKBAN:
FORMULA–1: Lando Norris
FORMULA–2: Leonardo Fornaroli
FORMULA–3: Rafael Câmara
FORMULA–E: Oliver Rowland
DTM: Ayhancan Güven
INDYCAR: Álex Palou
NASCAR: Kyle Larson
TCR WORLD TOUR: Yann Ehrlacher
SUPER FORMULA: Ivasza Ajumu
F1 ACADEMY: Doriane Pin
RALI-VB: Thierry Neuville
RALIKROSSZ-VB: Yuri Belevskiy
WEC: Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi, James Calado
KAMION-EB: Kiss Norbert