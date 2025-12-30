Nemzeti Sportrádió

Meghiúsult címvédések; izgalmas bajnoki harcok; feltörekvő fiatalok – 2025 az autósportban

2025.12.30.
Új bajnokot avattak az autósport csúcskategóriájában, a Formula–1-ben (Fotó: AFP)
Hosszú ideje nem látott, izgalmas küzdelmet hozott a 2025-ös Formula–1-es idény, amelyben megtört Max Verstappen sikerszériája, és Lando Norris személyében új bajnokot avattak. A hollandhoz hasonlóan Michelisz Norbertnek sem sikerült a címvédés a TCR World Tour-sorozatban, míg a Formula–E-ben Oliver Rowland ülhetett fel a trónra. Ugyan a fiatalok remekeltek az autósport csúcskategóriájában, a Formula–2 aktuális bajnoka megint ülés nélkül maradt. Íme, a 2025 legfontosabb történései a Nemzeti Sportban kiemelten figyelemmel követett nemzetközi szériákban!

MEGTÖRT VERSTAPPEN URALMA A FORMULA–1-BEN

Noha az idénynyitó Ausztrál Nagydíj versenyének első köre végén ugyanaz az öt versenyző és ugyanabban a sorrendben foglalta el az első öt helyet, mint aki az egyéni vb-összetett 1-5. pozíciójában sorakozott fel a végelszámolásnál, a 2025-ös Formula–1-es szezonról sok minden elmondható, de az nem, hogy kiszámítható lett volna.

A bajnokság korai szakaszában a két McLaren-pilóta küzdött egymással, miközben a Red Bullnál a botrányok árnyékában Max Verstappen igyekezett tartani a lépést velük változó sikerrel. Miközben a címvédő reményei fakultak, Oscar Piastri lépett előre első számú esélyessé a nyáron, Lando Norris pedig hibát hibára halmozott, és nem tűnt magabiztosnak. Az augusztus végi Holland Nagydíj után az ausztrál előnye 34 pont volt a technikai gond miatt kieső csapattársa előtt, míg Verstappen 104 pont lemaradással következett a harmadik helyen.

Ekkor minden jel arra mutatott, hogy az ausztrál lesz az, aki véget vet a holland 2021 óta íródó uralmának, de nehezen lehetett volna nagyobbat tévedni, hiszen rövidesen fordult a kocka: Verstappen sorozatban négy versenyhétvégén végzett a McLaren-versenyzők előtt, miközben a konstruktőri címet már október elején, Szingapúrban megvédő wokingiaknál Norris kerekedett felül a visszaeső Piastrival szemben.

Így aztán a bajnokság egyre szorosabb lett: az őrségváltás a Mexikói Grand Prix-n történt az élen, amikor Norris több mint fél év után vette át a vezetést a bajnoki összetettben, miközben Verstappen Las Vegas-ban tüntette el a Piastrival szembeni óriási lemaradását, és kezdett el közeledni az új éllovashoz.

Az idényzáró Abu-dzabi GP-re három bajnokesélyes érkezett meg, és bár Verstappen nagy sikert ért el, a végén két ponttal lemaradt a pályafutása első bajnoki címét megszerző Norrisszal szemben, aki a sportág 35. bajnokaként vonult be az Formula–1-es történelemkönyvekbe.

Ez is 2025-ben történt: a Ferrari győzelem nélkül zárt a királykategóriában, holott egy évvel korábban egészen az utolsó versenyig harcban volt a konstruktőri bajnoki címért, ráadásul Lewis Hamilton bemutatkozása is rémálomszerűen alakult piros színben. A Scuderia ugyanakkor nem maradt siker nélkül, mert az Endurance-világbajnokságban (WEC) 53 év után hódította el újra a vb-címet a gyártók között, miközben az egyéni összetettben is tarolt. Nico Hülkenberg eközben karrierje 239. versenyén először állhatott fel a dobogóra, míg Carlos Sainz Jr. kétszer is pezsgőzhetett az első williamses évében. 

Részletes összefoglalónkat és elemzésünket az idei szezonról ide kattintva találják!

A VILÁGBAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
  1.Lando Norris71826423
  2.Max Verstappen81527421
  3.Oscar Piastri71626410
  4.George Russell2926319
  5.Charles Leclerc722242
  6.Lewis Hamilton21156
  7.Andrea Kimi Antonelli318150
  8.Alexander Albon12  73
  9.Carlos Sainz213  64
10Fernando Alonso11  56
11.Isack Hadjar111  51
12.Nico Hülkenberg19  50
13.Oliver Bearman11  43
14.Liam Lawson7  38
15.Esteban Ocon10  38
16.Cunoda Juki11  33
17.Lance Stroll7  32
18.Pierre Gasly7  22
19.Gabriel Bortoleto5  19
KONSTRUKTŐRÖK 
  1.McLaren-Mercedes833
  2.Mercedes469
  3.Red Bull-Honda451
  4.Ferrari398
  5.Williams-Mercedes137
  6.Racing Bulls-Honda  92
  7.Aston Martin-Mercedes  88
  8.Haas-Ferrari  81
  9.Sauber-Ferrari  69
10.Alpine-Renault  22

MICHELISZ NEM TUDTA MEGVÉDENI A CÍMÉT

Michelisz Norbertnek nem sikerült a címvédés (Fotó: X/HMSGOfficial)

A TCR World Tour megalakulása óta először nem a magyar versenyző, Michelisz Norbert sikerével zárult az aktuális szezon. A Hyundai pilótája nyolcadikként zárta az összetettet, de így sem maradt győzelem nélkül: Monzában és Ausztráliában a dobogó felső, Kínában az alsó fokára állhatott fel.

Michelisz ezzel a két csapattársa, Néstor Girolami és Mikel Azcona között végzett: az argentin 299, míg a spanyol 273 pontot szerzett, miközben a magyar pilóta összesen 290-et gyűjtött össze. A bajnoki trófeát eközben Yann Ehrlacher hódította el Thed Björk és Esteban Guerrieri előtt, az első ötöst Santiago Urrutia és Ma Csing-hua tette teljessé.

Mindezek alapján egyértelműen látszik, hogy a Lynk & Co uralta az évet: a húsz futamból hét alkalommal a márka versenyzője diadalmaskodott, miközben a csapat összesen 31 ízben képviseltette magát a dobogón.

 A bajnokság végeredménye
1. Yann Ehrlacher (francia, Cyan Racing Lynk & Co) 484 pont
2. Thed Björk (svéd, Cyan Racing Lynk & Co) 460 pont
3. Esteban Guerrieri (argentin, GOAT Racing) 385 pont
4. Santiago Urrutia (uruguayi, Cyan Racing Lynk & Co) 334 pont
5. Ma Csing-hua (kínai, Cyan Racing Lynk & Co)  304 pont 
...
8. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) 290 pont

ROWLAND MAGABIZTOS SIKERT ARATOTT A FORMULA–E-BEN

Monaco E-Prix - Race
Rowland felért a csúcsra a Formula–E-ben (Fotó: AFP)

A Nissan brit pilótája, Oliver Rowland pályafutása során először lett világbajnok, ráadásul magabiztos teljesítménnyel. A pilóta összesen hétszer állhatott fel a dobogóra, és négyszer ünnepelhetett annak legmagasabb fokán, ezért már két versennyel a vége előtt elfoglalhatta a trónt.

Rowland mögött Nick Cassidy és az előző év bajnoka, Pascal Wehrlein zárt, a csapatok közül pedig a Porsche zárt az élen a Jaguar és a Nissan előtt. Ugyan még nincs vége az évnek az újgenerációs elektromos autók már megkezdték a küzdelmet, hiszen nyitó versenynek Sao Paulo adott otthont december elején.

Az első versenyen Jake Dennis győzedelmeskedett a címvédő Rowland és Cassidy előtt. A 2025–2026-os idény Mexikóvárosban folytatódik január 10-én.

A világbajnokság végeredménye
1. Oliver Rowland (brit, Nissan) 184 pont
2. Nick Cassidy (új-zélandi, Jaguar) 156 pont
3. Pascal Wehrlein (német, Porsche) 145 pont
4. Taylor Barnard (brit, McLaren) 112 pont
5.  António Félix da Costa (portugál, Porsche) 111 pont
6. Jean-Éric Vergne (francia, DS Penske) 99 pont
7. Jake Dennis (brit, Andretti) 93 pont

REMEK FORMÁT MUTATTAK A FIATALOK

A 2025-ös Formula–1-es idényben több olyan versenyző is szerephez jutott, aki korábban nem teljesített teljes szezont. A legtapasztaltabb Liam Lawson volt, aki az idényt még a Red Bull színeiben, Max Verstappen csapattársaként kezdte, azonban mindössze két nagydíj után visszafokozták a Racing Bullshoz, ahol megszilárdította a helyét, és a soron következő szezonra is biztosította a helyét.

Franco Colapinto eközben idény közben térhetett vissza a rajtrácsra, méghozzá az Alpine színeiben, ahol a döcögős kezdés ellenére 2026-ra is megtarthatja a helyét. Az argentin Jack Doohan ülését vette át, aki összesen hét versenyen (közte a 2024-es idényzárón) kapott lehetőséget az enstone-iak színeiben.

Oliver Bearman három 2024-es beugrás után kapott állandó ülést a Haasnál, és nyújtott remek teljesítményt, Gabriel Bortoleto a Sauberrel, Isack Hadjar a Racing Bullsszal, míg Andrea Kimi Antonelli a Mercedesszel mutatkozott be a királykategóriában.

Az újoncok közül mindenki remek formát mutatott: a brazil öt versenyen szerzett pontot, a francia és az olasz eközben dobogón is ünnepelhetett: előbbi Hollandiában lett harmadik, utóbbi Kanadában és Las Vegasban a pódium alsó, Sao Paulóban a második fokára állhatott fel.

F1 Grand Prix of Netherlands
Hadjar már az első évében dobogóra állt, jövőre Verstappen csapattársaként bizonyíthat a Red Bullban (Fotó: AFP)

A következő évben egyetlen újonc versenyző lesz: Arvid Lindblad kap lehetőséget a Racing Bullstól a Red Bullhoz előléptetett Hadjar helyén, miközben két nagy visszatérő is lesz Sergio Pérez és Valtteri Bottas személyében.

Mindez azt jelenti, hogy az F1 előszobájának számító Formula–2-ből ezúttal sem vezetett egyenes út a királykategóriába: az első három helyen végző Leonardo Fornaroli, Jak Crawford és Richard Verschoor sem kap lehetőséget, mint ahogyan a Formula–3 top 3-ja, Rafael Câmara, Nikola Colov és Mari Boya sem mutatkozhat be egyelőre a legrangosabb sorozatban.

A 2025-ÖS IDÉNY BAJNOKAI A KIEMELT NEMZETKÖZI AUTÓSPORTSZÉRIÁKBAN:

FORMULA–1: Lando Norris
FORMULA–2:  Leonardo Fornaroli
FORMULA–3: Rafael Câmara
FORMULA–E: Oliver Rowland
DTM: Ayhancan Güven
INDYCAR: Álex Palou
NASCAR: Kyle Larson
TCR WORLD TOUR: Yann Ehrlacher
SUPER FORMULA: Ivasza Ajumu 
F1 ACADEMY: Doriane Pin
RALI-VB: Thierry Neuville
RALIKROSSZ-VB: Yuri Belevskiy
WEC: Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi, James Calado
KAMION-EB: Kiss Norbert
 

 

