Meghiúsult címvédések; izgalmas bajnoki harcok; feltörekvő fiatalok – 2025 az autósportban

MEGTÖRT VERSTAPPEN URALMA A FORMULA–1-BEN

Noha az idénynyitó Ausztrál Nagydíj versenyének első köre végén ugyanaz az öt versenyző és ugyanabban a sorrendben foglalta el az első öt helyet, mint aki az egyéni vb-összetett 1-5. pozíciójában sorakozott fel a végelszámolásnál, a 2025-ös Formula–1-es szezonról sok minden elmondható, de az nem, hogy kiszámítható lett volna.

A bajnokság korai szakaszában a két McLaren-pilóta küzdött egymással, miközben a Red Bullnál a botrányok árnyékában Max Verstappen igyekezett tartani a lépést velük változó sikerrel. Miközben a címvédő reményei fakultak, Oscar Piastri lépett előre első számú esélyessé a nyáron, Lando Norris pedig hibát hibára halmozott, és nem tűnt magabiztosnak. Az augusztus végi Holland Nagydíj után az ausztrál előnye 34 pont volt a technikai gond miatt kieső csapattársa előtt, míg Verstappen 104 pont lemaradással következett a harmadik helyen.

Ekkor minden jel arra mutatott, hogy az ausztrál lesz az, aki véget vet a holland 2021 óta íródó uralmának, de nehezen lehetett volna nagyobbat tévedni, hiszen rövidesen fordult a kocka: Verstappen sorozatban négy versenyhétvégén végzett a McLaren-versenyzők előtt, miközben a konstruktőri címet már október elején, Szingapúrban megvédő wokingiaknál Norris kerekedett felül a visszaeső Piastrival szemben.

Így aztán a bajnokság egyre szorosabb lett: az őrségváltás a Mexikói Grand Prix-n történt az élen, amikor Norris több mint fél év után vette át a vezetést a bajnoki összetettben, miközben Verstappen Las Vegas-ban tüntette el a Piastrival szembeni óriási lemaradását, és kezdett el közeledni az új éllovashoz.

Az idényzáró Abu-dzabi GP-re három bajnokesélyes érkezett meg, és bár Verstappen nagy sikert ért el, a végén két ponttal lemaradt a pályafutása első bajnoki címét megszerző Norrisszal szemben, aki a sportág 35. bajnokaként vonult be az Formula–1-es történelemkönyvekbe.

Ez is 2025-ben történt: a Ferrari győzelem nélkül zárt a királykategóriában, holott egy évvel korábban egészen az utolsó versenyig harcban volt a konstruktőri bajnoki címért, ráadásul Lewis Hamilton bemutatkozása is rémálomszerűen alakult piros színben. A Scuderia ugyanakkor nem maradt siker nélkül, mert az Endurance-világbajnokságban (WEC) 53 év után hódította el újra a vb-címet a gyártók között, miközben az egyéni összetettben is tarolt. Nico Hülkenberg eközben karrierje 239. versenyén először állhatott fel a dobogóra, míg Carlos Sainz Jr. kétszer is pezsgőzhetett az első williamses évében.

Részletes összefoglalónkat és elemzésünket az idei szezonról ide kattintva találják!

A VILÁGBAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Lando Norris 7 18 26 423 2. Max Verstappen 8 15 27 421 3. Oscar Piastri 7 16 26 410 4. George Russell 2 9 26 319 5. Charles Leclerc – 7 22 242 6. Lewis Hamilton – – 21 156 7. Andrea Kimi Antonelli – 3 18 150 8. Alexander Albon – – 12 73 9. Carlos Sainz – 2 13 64 10 Fernando Alonso – – 11 56 11. Isack Hadjar – 1 11 51 12. Nico Hülkenberg – 1 9 50 13. Oliver Bearman – – 11 43 14. Liam Lawson – – 7 38 15. Esteban Ocon – – 10 38 16. Cunoda Juki – – 11 33 17. Lance Stroll – – 7 32 18. Pierre Gasly – – 7 22 19. Gabriel Bortoleto – – 5 19

KONSTRUKTŐRÖK 1. McLaren-Mercedes 833 2. Mercedes 469 3. Red Bull-Honda 451 4. Ferrari 398 5. Williams-Mercedes 137 6. Racing Bulls-Honda 92 7. Aston Martin-Mercedes 88 8. Haas-Ferrari 81 9. Sauber-Ferrari 69 10. Alpine-Renault 22

MICHELISZ NEM TUDTA MEGVÉDENI A CÍMÉT

Michelisz Norbertnek nem sikerült a címvédés (Fotó: X/HMSGOfficial)

A TCR World Tour megalakulása óta először nem a magyar versenyző, Michelisz Norbert sikerével zárult az aktuális szezon. A Hyundai pilótája nyolcadikként zárta az összetettet, de így sem maradt győzelem nélkül: Monzában és Ausztráliában a dobogó felső, Kínában az alsó fokára állhatott fel.

Michelisz ezzel a két csapattársa, Néstor Girolami és Mikel Azcona között végzett: az argentin 299, míg a spanyol 273 pontot szerzett, miközben a magyar pilóta összesen 290-et gyűjtött össze. A bajnoki trófeát eközben Yann Ehrlacher hódította el Thed Björk és Esteban Guerrieri előtt, az első ötöst Santiago Urrutia és Ma Csing-hua tette teljessé.

Mindezek alapján egyértelműen látszik, hogy a Lynk & Co uralta az évet: a húsz futamból hét alkalommal a márka versenyzője diadalmaskodott, miközben a csapat összesen 31 ízben képviseltette magát a dobogón.

A bajnokság végeredménye

1. Yann Ehrlacher (francia, Cyan Racing Lynk & Co) 484 pont

2. Thed Björk (svéd, Cyan Racing Lynk & Co) 460 pont

3. Esteban Guerrieri (argentin, GOAT Racing) 385 pont

4. Santiago Urrutia (uruguayi, Cyan Racing Lynk & Co) 334 pont

5. Ma Csing-hua (kínai, Cyan Racing Lynk & Co) 304 pont

...

8. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) 290 pont

ROWLAND MAGABIZTOS SIKERT ARATOTT A FORMULA–E-BEN

Rowland felért a csúcsra a Formula–E-ben (Fotó: AFP)

A Nissan brit pilótája, Oliver Rowland pályafutása során először lett világbajnok, ráadásul magabiztos teljesítménnyel. A pilóta összesen hétszer állhatott fel a dobogóra, és négyszer ünnepelhetett annak legmagasabb fokán, ezért már két versennyel a vége előtt elfoglalhatta a trónt.

Rowland mögött Nick Cassidy és az előző év bajnoka, Pascal Wehrlein zárt, a csapatok közül pedig a Porsche zárt az élen a Jaguar és a Nissan előtt. Ugyan még nincs vége az évnek az újgenerációs elektromos autók már megkezdték a küzdelmet, hiszen nyitó versenynek Sao Paulo adott otthont december elején.

Az első versenyen Jake Dennis győzedelmeskedett a címvédő Rowland és Cassidy előtt. A 2025–2026-os idény Mexikóvárosban folytatódik január 10-én.

A világbajnokság végeredménye

1. Oliver Rowland (brit, Nissan) 184 pont

2. Nick Cassidy (új-zélandi, Jaguar) 156 pont

3. Pascal Wehrlein (német, Porsche) 145 pont

4. Taylor Barnard (brit, McLaren) 112 pont

5. António Félix da Costa (portugál, Porsche) 111 pont

6. Jean-Éric Vergne (francia, DS Penske) 99 pont

7. Jake Dennis (brit, Andretti) 93 pont

REMEK FORMÁT MUTATTAK A FIATALOK

A 2025-ös Formula–1-es idényben több olyan versenyző is szerephez jutott, aki korábban nem teljesített teljes szezont. A legtapasztaltabb Liam Lawson volt, aki az idényt még a Red Bull színeiben, Max Verstappen csapattársaként kezdte, azonban mindössze két nagydíj után visszafokozták a Racing Bullshoz, ahol megszilárdította a helyét, és a soron következő szezonra is biztosította a helyét.

Franco Colapinto eközben idény közben térhetett vissza a rajtrácsra, méghozzá az Alpine színeiben, ahol a döcögős kezdés ellenére 2026-ra is megtarthatja a helyét. Az argentin Jack Doohan ülését vette át, aki összesen hét versenyen (közte a 2024-es idényzárón) kapott lehetőséget az enstone-iak színeiben.

Oliver Bearman három 2024-es beugrás után kapott állandó ülést a Haasnál, és nyújtott remek teljesítményt, Gabriel Bortoleto a Sauberrel, Isack Hadjar a Racing Bullsszal, míg Andrea Kimi Antonelli a Mercedesszel mutatkozott be a királykategóriában.

Az újoncok közül mindenki remek formát mutatott: a brazil öt versenyen szerzett pontot, a francia és az olasz eközben dobogón is ünnepelhetett: előbbi Hollandiában lett harmadik, utóbbi Kanadában és Las Vegasban a pódium alsó, Sao Paulóban a második fokára állhatott fel.

Hadjar már az első évében dobogóra állt, jövőre Verstappen csapattársaként bizonyíthat a Red Bullban (Fotó: AFP)

A következő évben egyetlen újonc versenyző lesz: Arvid Lindblad kap lehetőséget a Racing Bullstól a Red Bullhoz előléptetett Hadjar helyén, miközben két nagy visszatérő is lesz Sergio Pérez és Valtteri Bottas személyében.

Mindez azt jelenti, hogy az F1 előszobájának számító Formula–2-ből ezúttal sem vezetett egyenes út a királykategóriába: az első három helyen végző Leonardo Fornaroli, Jak Crawford és Richard Verschoor sem kap lehetőséget, mint ahogyan a Formula–3 top 3-ja, Rafael Câmara, Nikola Colov és Mari Boya sem mutatkozhat be egyelőre a legrangosabb sorozatban.

A 2025-ÖS IDÉNY BAJNOKAI A KIEMELT NEMZETKÖZI AUTÓSPORTSZÉRIÁKBAN:

FORMULA–1: Lando Norris

FORMULA–2: Leonardo Fornaroli

FORMULA–3: Rafael Câmara

FORMULA–E: Oliver Rowland

DTM: Ayhancan Güven

INDYCAR: Álex Palou

NASCAR: Kyle Larson

TCR WORLD TOUR: Yann Ehrlacher

SUPER FORMULA: Ivasza Ajumu

F1 ACADEMY: Doriane Pin

RALI-VB: Thierry Neuville

RALIKROSSZ-VB: Yuri Belevskiy

WEC: Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi, James Calado

KAMION-EB: Kiss Norbert

