Pérez szerint Verstappen csapattársának lenni a legrosszabb dolog az F1-ben

2026.01.06. 10:42
Sergio Pérez nem igazán élvezte a másodhegedűs szerepét Max Verstappen mögött (Fotó: Getty Images)
F1 Max Verstappen Red Bull Sergio Pérez Cadillac
Sergio Pérez, a Red Bull korábbi versenyzője szerint „a legrosszabb munka volt a Formula-1-ben” Max Verstappen csapattársának lenni.

A 35 éves mexikói pilóta – aki idén az új istálló, a Cadillac színeiben tér vissza az F1-be – egy podcastben beszélt erről, kiemelve, hogy pontosan tudta, mi vár rá, amikor a Red Bullhoz igazolt.

„A legjobb istállóban versenyezhettem, de bonyolult volt, mert Max csapattársának lenni a Red Bullnál a létező legrosszabb munka a Formula-1-ben. Mindennel probléma volt, mert amikor gyorsabb voltam Maxnál, az gondot jelentett és egy nagyon feszült légkört alakítottak ki. Ha lassú voltam és Max is lassú volt, akkor újra mindennel probléma volt” – fogalmazott Sergio Pérez.

F1 Grand Prix of Italy
Akadtak szép pillanatok is azért... (Fotó: Getty Images)

A veterán mexikói versenyző négy évet töltött a Red Bullnál, mielőtt 2024 végén – két évvel a szerződése lejárta előtt – menesztették. Legeredményesebb idénye a 2023-as volt, amikor második lett a világbajnoki pontversenyben a harmadik vb-címét megnyert Verstappen mögött. A holland pilóta egy évvel később negyedszer is elhódította a trófeát, Pérez viszont abban az évben csak nyolcadik lett.

„A legjobb csapatunk volt, de sajnos minden le lett rombolva. Úgy gondolom, hogy a következő tíz évben fölényben lehettünk volna a Formula–1-ben, de ennek vége lett” – jelentette ki Pérez.


A mexikói versenyző egy év kihagyás után tér vissza az F1-be, csapattársa a finn Valtteri Bottas lesz a Cadillacnél, amely idén 11. istállóként – mutatkozik be a vb-sorozatban.

 

