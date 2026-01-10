Döntetlen Nagymihályon, első felkészülési meccsét játszotta a Barcika
A Kazincbarcikának ez volt az első felkészülési mérkőzése az NB I téli szünetében.
A csapat nagyon hamar, már a 7. percben kétgólos hátrányba került Nagymihályon, de szinte ugyanolyan gyorsan vissza is jött a meccsbe: Martin Slogar a 18. percben szépített, nem sokkal később pedig Kártik Bálint tizenegyesből egyenlített.
A második játékrészben nem esett gólt, a Barcika szerdán az NB II-es Karcag ellen folytatja a felkészülést a tavaszi szezonra.
NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSE
MFK Zemplín Michalovce (szlovák I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–2 (2–2)
Nagymihály, Zemplín Stadion
G: J. López (2., 7.), ill. Slogar (18.), Kártik (26. – 11-esből)
A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
Január 14., szerda: Kazincbarcika–Karcagi SC (NB II)
Január 17., szombat: Kazincbarcika–FC Kosice (Kassa, szlovákiai)