Döntetlen Nagymihályon, első felkészülési meccsét játszotta a Barcika

A Kazincbarcikának ez volt az első felkészülési mérkőzése az NB I téli szünetében.

A csapat nagyon hamar, már a 7. percben kétgólos hátrányba került Nagymihályon, de szinte ugyanolyan gyorsan vissza is jött a meccsbe: Martin Slogar a 18. percben szépített, nem sokkal később pedig Kártik Bálint tizenegyesből egyenlített.

A második játékrészben nem esett gólt, a Barcika szerdán az NB II-es Karcag ellen folytatja a felkészülést a tavaszi szezonra.

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSE

MFK Zemplín Michalovce (szlovák I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–2 (2–2)

Nagymihály, Zemplín Stadion

G: J. López (2., 7.), ill. Slogar (18.), Kártik (26. – 11-esből)

A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Január 14., szerda: Kazincbarcika–Karcagi SC (NB II)

Január 17., szombat: Kazincbarcika–FC Kosice (Kassa, szlovákiai)