Döntetlen Nagymihályon, első felkészülési meccsét játszotta a Barcika

2026.01.10. 13:59
Kártik Bálintnak gratulálnak a társak a góljához (Fotó: Kolorcity Kazincbarcika SC)
A labdarúgó NB I-ben szereplő Kolorcity Kazincbarcika 2–2-es döntetlent játszott a Zemplín Michalovce vendégeként szombaton.

A Kazincbarcikának ez volt az első felkészülési mérkőzése az NB I téli szünetében.

A csapat nagyon hamar, már a 7. percben kétgólos hátrányba került Nagymihályon, de szinte ugyanolyan gyorsan vissza is jött a meccsbe: Martin Slogar a 18. percben szépített, nem sokkal később pedig Kártik Bálint tizenegyesből egyenlített.

A második játékrészben nem esett gólt, a Barcika szerdán az NB II-es Karcag ellen folytatja a felkészülést a tavaszi szezonra.

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSE
MFK Zemplín Michalovce (szlovák I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–2 (2–2)
Nagymihály, Zemplín Stadion
G: J. López (2., 7.), ill. Slogar (18.), Kártik (26. – 11-esből)

 A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC TÉLI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA 

Január 14., szerda: KazincbarcikaKarcagi SC (NB II)
Január 17., szombat: Kazincbarcika–FC Kosice (Kassa, szlovákiai)

 

