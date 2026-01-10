Nemzeti Sportrádió

A címvédő spanyolok sima győzelmével indult a vízilabda Eb

2026.01.10. 14:25
Miguel de Toro, az FTC spanyol centere akcióben (Fotó: Kovács Péter)
A címvédő spanyol válogatott sikerével indult szombat délután a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság: a világbajnok együttes a papírformának megfelelően fölényesen, 28–3-ra nyert az izraeli csapat ellen.

A mérkőzés legeredményesebb játékosa a világ legjobbjának megválasztott Álvaro Granados volt, aki hét lövéséből hat gólt szerzett.

A csoportkör után az A- és a C-, illetve B- és a D-kvartett 1–3. helyezettjei alkotnak majd egy-egy középdöntős csoportot úgy, hogy az egymás elleni eredményeket magukkal viszik. Itt a másik csoportból érkező három riválissal találkoznak, és az első két-két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.

A magyar válogatott 15.15 órától Franciaország ellen mutatkozik be.

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
C-CSOPORT
Spanyolország–Izrael 28–3 (9–0, 6–3, 6–0, 7–0)

KÉSŐBB
20.30: Hollandia–Szerbia (Tv: M4 Sport+)

A-CSOPORT
15.15: Magyarország–Franciaország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Málta–Montenegró (Tv: M4 Sport)

 

