Norris: Szívesen harcolnék az idén többet Hamiltonnal

Norris a Sky Sports F1-nek adott interjúban beszélt erről, kitérve arra, hogy a szabály- és motormódosítások miatt egyelőre sok a kérdőjel az idei szezont illetően, ő ugyanakkor abban bízik, hogy számos riválisával – így Hamiltonnal is – többet lesz majd lehetősége küzdeni.

„Volt már jó néhány csatánk, de örülnék, ha még többet harcolhatnánk egymás ellen Lewisszal” – jelentette ki Norris, aki Hamilton 2008-as diadala óta az első egyéni világbajnoka lett a McLarennek. Mindeközben a már 41 éves honfitársának meglehetősek sikertelen volt a ferraris bemutatkozó idénye, F1-es pályafutása során ugyanis a tavalyi volt az első szezonja, amelynek során egyszer sem állt dobogón.

„Nyilvánvaló, hogy a Ferrari jobban szenvedett, mint ahogyan azt mindenki várta. Lewis ugyanakkor már bizonyította, hogy talán minden idők legjobbja, úgyhogy mindenki tudja, hogy ha valaki vissza tud térni nehéz évek után, az éppen Hamilton” – fogalmazott Norris.

A világbajnok honfitársa mellett az interjúban a világ legjobbjai közé sorolta a kétszeres vb-győztes spanyol Fernando Alonsót, valamint a négyszeres világbajnok holland Max Verstappent is. Kitért rá, megtiszteltetésnek érzi, hogy ellenük is van lehetősége versenyezni, és kijelentette: saját magán kívül honfitársa, a Mercedest vezető George Russell, valamint mclarenes csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri is az említett kiválóságok nyomdokaiba akar lépni.

„Az idén mindannyian nagy lehetőség előtt állunk, ezért mindenki várja a szezon rajtját. Az ellenfeleim a vb-címemet akarják, én pedig szeretném azt megőrizni, és várom a csatát” – jelentette ki Norris.

A Formula-1-es idény március 6-án startol Ausztráliában, a sorozat 24 hétvégéből áll majd, a Magyar Nagydíjat pedig július 24–26-án rendezik meg a Hungaroringen.