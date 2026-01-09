Nemzeti Sportrádió

Vízilabda Eb 2026 – Menetrend, eredmények

H. Á.H. Á.
Vágólapra másolva!
2026.01.09. 13:50
null
Címkék
vízilabda magyar női vízilabda-válogatott adatbank vízilabda Eb magyar férfi vízilabda-válogatott
Január 10. és 25. között Szerbia fővárosában, Belgrádban rendezik a 2026-os férfi vízilabda Európa-bajnokságot, amely megújult lebonyolítási rendszerben zajlik majd – a mezőnyben a két évvel ezelőtti kontinensviadalon negyedik helyen végzett magyar válogatottal. Összeállításunkban megtalálja a torna részletes menetrendjét, eredményeit, állását, valamint a magyar váálogatott keretét.

A FÉRFIAK TORNÁJA

A 16 csapatos férfi Európa-bajnokságon sorozatban harmadszor változik a lebonyolítás rendje: az első csoportkörből három válogatott jut tovább és viszi magával a továbbjutók elleni eredményeket a kétszer hatcsapatos középdöntőbe, ahonnan az első két csapat kerül az elődöntőbe. A többiek pedig helyosztókkal döntik el a helyezések sorsát egymás között.

CSOPORTKÖR

A-CSOPORT
Január 10., szombat
15.15: Franciaország–Magyarország
18.00: Málta–Montenegró

Január 12., hétfő
12.45: Málta–Franciaország
15.15: Magyarország–Montenegró

Január 14., szerda
12.30: Málta–Magyarország
18.00: Franciaország–Montenegró

B-CSOPORT
Január 11., vasárnap
18.00: Szlovénia–Horvátország
20.30: Görögország–Grúzia

Január 13., kedd
12.45: Grúzia–Horvátország
15.15: Szlovénia–Görögország

Január 15., csütörtök
18.00: Szlovénia–Grúzia
20.30: Görögország–Horvátország

C-CSOPORT
Január 10., szombat
12.45: Izrael–Spanyolország
20.30: Hollandia–Szerbia

Január 12., hétfő
18.00: Hollandia–Izrael
20.30: Spanyolország–Szerbia

Január 14., szerda
15.15: Hollandia–Spanyolország
20.30: Izrael–Szerbia

D-CSOPORT
Január 11., vasárnap
12.45: Törökország–Olaszország
15.15: Románia–Szlovákia

Január 13., kedd
18.00: Szlovákia–Olaszország
20.30: Románia–Törökország

Január 15., csütörtök
12.45: Törökország–Szlovákia
15.15: Románia–Olaszország

A 13–16. HELYÉRT
Január 16., péntek
10.15: A4–C4
12.45: B4–D4

Január 17., szombat
10.15: B4–C4
12.45: D4–A4

Január 18., vasárnap
10.15: A4–B4
12.45: D4–C4

KÖZÉPDÖNTŐ
E-CSOPORT
Január 16., péntek
15.30: A3–C1
18.00: A1–C3
20.30: A2–C2

Január 18., vasárnap
15.30: A3–C2
18.00: A2–C3
20.30: A1–C1

Január 20., kedd
15.30: C3–[email protected]
18.00: C2–[email protected]
20.30: C1–[email protected]

F-CSOPORT
Január 17., szombat
15.30: B3–D1
18.00: B1–D3
20.30: B2–D2

Január 19., hétfő
15.30: B3–D2
18.00: B2–D3
20.30: B1–D1

Január 21., szerda
15.30: D3–B3
18.00: D2–B1
20.30: D1–B2

HELYOSZTÓK
Január 22., csütörtök
12.45: A 11. helyért (E6–F6)
15.15: A 9. helyért (E5–F5)
18.00: A 7. helyért (E4–F4)
20.30: Az 5. helyért (E3–F3)

Január 23. péntek
17.00: Elődöntő (E1–F2)
20.30: Elődöntő (F1–E2)

Január 25., vasárnap
17.00: A 3. helyért
20.30: DÖNTŐ

A MAGYAR FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE
Kapusok: Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Vogel Soma (FTC-Telekom)
Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Olympiakosz, görög), Batizi Benedek, Kovács Péter, Tátrai Dávid (mind BVSC-Manna ABC), Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Nagy Ákos, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (mind FTC), Nagy Ádám (Marseille, francia), Vigvári Vince (Barceloneta, spanyol)
Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

A NŐK TORNÁJA

A 16 csapatos női Európa-bajnokságon is sorozatban harmadszor változik a lebonyolítás rendje: az első csoportkörből két válogatott jut tovább és viszi magával az eredményeit a második,  szintén négycsapatos középdöntőbe, ahonnan az első két csapat kerül az elődöntőbe. A többiek pedig helyosztókkal döntik el a helyezések sorsát egymás között.

CSOPORTKÖR

A-CSOPORT
Január 26., hétfő
11.30: Görögország–Szlovákia
13.15: Franciaország–Németország

Január 27., kedd
11.30: Németország–Szlovákia
18.00: Görögország–Franciaország

Január 29., csütörtök
14.45: Görögország–Németország
19.45: Franciaország–Szlovákia

B-CSOPORT
Január 26., hétfő
18.00: Magyarország–Spanyolország
22.00: Románia–Portugália

Január 27., kedd
14.45: Magyarország–Románia
21.15: Portugália–Spanyolország

Január 29., csütörtök
13.15: Románia–Spanyolország
16.30: Magyarország–Portugália

C-CSOPORT
Január 26., hétfő
13.15: Olaszország–Horvátország
19.45: Szerbia–Törökország

Január 27., kedd
13.15: Olaszország–Szerbia
19.45: Törökország–Horvátország

Január 29., csütörtök
10.00: Olaszország–Törökország
18.00: Szerbia–Horvátország

D-CSOPORT
Január 26., hétfő
10.00: Svájc–Izrael
19.45: Hollandia–Nagy-Britannia

Január 27., kedd
10.00: Hollandia–Svájc
16.30: Izrael–Nagy-Britannia

Január 29., csütörtök
11.30: Hollandia–Izrael
21.15: Svájc–Nagy-Britannia

ALSÓHÁZ
G-CSOPORT
Január 30., péntek
14.00: A3–C4
16.00: C3–A4

Február 1., szombat
10.00: A4–C4
13.15: A3–C3

H-CSOPORT
Január 30., péntek
18.15: B3–D4
20.15: D3–B4
Február 1., szombat
11.30: B4–D4
14.45: B3–D3

HELYOSZTÓK
Február 2., vasárnap
14.00: A 15. helyért (G4–H4)
16.00: A 13. helyért (G3–H3)
18.00: A 11. helyért (G2–H2)
20.15: A 9. helyért (G1–H1)

KÖZÉPDÖNTŐ
E-CSOPORT
Január 31., péntek
14.00: A1–C1
18.00: A2–C2

Február 1., szombat
16.30: C1–A2
18.45: C2–A1

F-CSOPORT
Január 31., péntek
15.00: B1–D1
20.15: D2–B2

Február 1., szombat
18.00: D2–B1
20.15: D1–B2

KIESÉSES SZAKASZ
AZ 5-8. HELYÉRT
Február 3., hétfő
14.00: E3–F4
16.00: F3–E4

A 7. HELYÉRT
Február 4., kedd
18.00: E3/F4–F3/E4
AZ 5. HELYÉRT
Február 4., kedd
21.30: E3/F4–F3/E4

ELŐDÖNTŐ
Február 3., hétfő
18.15: E1–F2
20.15: F1–E2
Február 5., szerda
18.00: a 3. helyért
21.30: DÖNTŐ
 

A MAGYAR NŐI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT EB-FELKÉSZÜLÉSI KERETE
A magyar női válogatott Eb-felkészülési kerete
Kapusok: Golopencza Szonja (UVSE), Neszmély Boglárka (FTC), Schmuck Tünde (BVSC), Torma Luca (Eger)
Mezőnyjátékosok: Aubéli Tekla (UVSE), Dömsödi Dalma (BVSC), Faragó Kamilla (UVSE), Garda Krisztina (DFVE), Hajdú Kata (UVSE), Hetzl Adrienn (UVSE), Keszthelyi Rita (FTC), Kovács-Csatlósné Szilágyi Dorottya (FTC), Leimeter Dóra (FTC), Lendvay Zoé (BVSC), Peresztegi-Nagy Kinga (UVSE), Rybanska Natasa (CN Sabadell), Sümegi Nóra (DFVE), Tiba Panna (UVSE), Vályi Vanda (FTC), Varró Eszter (UCLA)
Meghívottak: Alaksza Kinga (UVSE), Füle Barbara (FTC)

 

 

vízilabda magyar női vízilabda-válogatott adatbank vízilabda Eb magyar férfi vízilabda-válogatott
Legfrissebb hírek

A termálvíz fejedelme – Malonyai Péter publicisztikája

Vízilabda
Tegnap, 15:01

Gyász: elhunyt Kemény Ferenc

Vízilabda
Tegnap, 10:31

Leimeter Dóra: Nehezen mozgunk, de ez ilyenkor érthető

Vízilabda
Tegnap, 6:53

NEMZETI SPORT-ADATBANKOK

Egyéb egyéni
2026.01.07. 15:30

17. FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, DÁNIA, NORVÉGIA, SVÉDORSZÁG, 2026

Kézilabda
2026.01.07. 11:55

Vízilabda: remekül helytáll a fiúbajnokságokban a Szentes

Utánpótlássport
2026.01.06. 19:32

Biztató a férfiválogatott formája a belgrádi vízilabda Eb rajtja előtt

Vízilabda
2026.01.06. 17:19

Vogel Soma és Batizi Benedek is ott van a férfi vízilabda-válogatott Eb-keretében

Vízilabda
2026.01.06. 12:13
Ezek is érdekelhetik