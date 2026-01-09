Vízilabda Eb 2026 – Menetrend, eredmények

A FÉRFIAK TORNÁJA

A 16 csapatos férfi Európa-bajnokságon sorozatban harmadszor változik a lebonyolítás rendje: az első csoportkörből három válogatott jut tovább és viszi magával a továbbjutók elleni eredményeket a kétszer hatcsapatos középdöntőbe, ahonnan az első két csapat kerül az elődöntőbe. A többiek pedig helyosztókkal döntik el a helyezések sorsát egymás között.

CSOPORTKÖR

A-CSOPORT

Január 10., szombat

15.15: Franciaország–Magyarország

18.00: Málta–Montenegró

Január 12., hétfő

12.45: Málta–Franciaország

15.15: Magyarország–Montenegró

Január 14., szerda

12.30: Málta–Magyarország

18.00: Franciaország–Montenegró

B-CSOPORT

Január 11., vasárnap

18.00: Szlovénia–Horvátország

20.30: Görögország–Grúzia

Január 13., kedd

12.45: Grúzia–Horvátország

15.15: Szlovénia–Görögország

Január 15., csütörtök

18.00: Szlovénia–Grúzia

20.30: Görögország–Horvátország

C-CSOPORT

Január 10., szombat

12.45: Izrael–Spanyolország

20.30: Hollandia–Szerbia

Január 12., hétfő

18.00: Hollandia–Izrael

20.30: Spanyolország–Szerbia

Január 14., szerda

15.15: Hollandia–Spanyolország

20.30: Izrael–Szerbia

D-CSOPORT

Január 11., vasárnap

12.45: Törökország–Olaszország

15.15: Románia–Szlovákia

Január 13., kedd

18.00: Szlovákia–Olaszország

20.30: Románia–Törökország

Január 15., csütörtök

12.45: Törökország–Szlovákia

15.15: Románia–Olaszország

A 13–16. HELYÉRT

Január 16., péntek

10.15: A4–C4

12.45: B4–D4

Január 17., szombat

10.15: B4–C4

12.45: D4–A4

Január 18., vasárnap

10.15: A4–B4

12.45: D4–C4

KÖZÉPDÖNTŐ

E-CSOPORT

Január 16., péntek

15.30: A3–C1

18.00: A1–C3

20.30: A2–C2

Január 18., vasárnap

15.30: A3–C2

18.00: A2–C3

20.30: A1–C1

Január 20., kedd

15.30: C3–[email protected]

18.00: C2–[email protected]

20.30: C1–[email protected]

F-CSOPORT

Január 17., szombat

15.30: B3–D1

18.00: B1–D3

20.30: B2–D2

Január 19., hétfő

15.30: B3–D2

18.00: B2–D3

20.30: B1–D1

Január 21., szerda

15.30: D3–B3

18.00: D2–B1

20.30: D1–B2

HELYOSZTÓK

Január 22., csütörtök

12.45: A 11. helyért (E6–F6)

15.15: A 9. helyért (E5–F5)

18.00: A 7. helyért (E4–F4)

20.30: Az 5. helyért (E3–F3)

Január 23. péntek

17.00: Elődöntő (E1–F2)

20.30: Elődöntő (F1–E2)

Január 25., vasárnap

17.00: A 3. helyért

20.30: DÖNTŐ

A MAGYAR FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Vogel Soma (FTC-Telekom)

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Olympiakosz, görög), Batizi Benedek, Kovács Péter, Tátrai Dávid (mind BVSC-Manna ABC), Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Nagy Ákos, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (mind FTC), Nagy Ádám (Marseille, francia), Vigvári Vince (Barceloneta, spanyol)

Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

A NŐK TORNÁJA

A 16 csapatos női Európa-bajnokságon is sorozatban harmadszor változik a lebonyolítás rendje: az első csoportkörből két válogatott jut tovább és viszi magával az eredményeit a második, szintén négycsapatos középdöntőbe, ahonnan az első két csapat kerül az elődöntőbe. A többiek pedig helyosztókkal döntik el a helyezések sorsát egymás között.

CSOPORTKÖR

A-CSOPORT

Január 26., hétfő

11.30: Görögország–Szlovákia

13.15: Franciaország–Németország

Január 27., kedd

11.30: Németország–Szlovákia

18.00: Görögország–Franciaország

Január 29., csütörtök

14.45: Görögország–Németország

19.45: Franciaország–Szlovákia

B-CSOPORT

Január 26., hétfő

18.00: Magyarország–Spanyolország

22.00: Románia–Portugália

Január 27., kedd

14.45: Magyarország–Románia

21.15: Portugália–Spanyolország

Január 29., csütörtök

13.15: Románia–Spanyolország

16.30: Magyarország–Portugália

C-CSOPORT

Január 26., hétfő

13.15: Olaszország–Horvátország

19.45: Szerbia–Törökország

Január 27., kedd

13.15: Olaszország–Szerbia

19.45: Törökország–Horvátország

Január 29., csütörtök

10.00: Olaszország–Törökország

18.00: Szerbia–Horvátország

D-CSOPORT

Január 26., hétfő

10.00: Svájc–Izrael

19.45: Hollandia–Nagy-Britannia

Január 27., kedd

10.00: Hollandia–Svájc

16.30: Izrael–Nagy-Britannia

Január 29., csütörtök

11.30: Hollandia–Izrael

21.15: Svájc–Nagy-Britannia

ALSÓHÁZ

G-CSOPORT

Január 30., péntek

14.00: A3–C4

16.00: C3–A4

Február 1., szombat

10.00: A4–C4

13.15: A3–C3

H-CSOPORT

Január 30., péntek

18.15: B3–D4

20.15: D3–B4

Február 1., szombat

11.30: B4–D4

14.45: B3–D3

HELYOSZTÓK

Február 2., vasárnap

14.00: A 15. helyért (G4–H4)

16.00: A 13. helyért (G3–H3)

18.00: A 11. helyért (G2–H2)

20.15: A 9. helyért (G1–H1)

KÖZÉPDÖNTŐ

E-CSOPORT

Január 31., péntek

14.00: A1–C1

18.00: A2–C2

Február 1., szombat

16.30: C1–A2

18.45: C2–A1

F-CSOPORT

Január 31., péntek

15.00: B1–D1

20.15: D2–B2

Február 1., szombat

18.00: D2–B1

20.15: D1–B2

KIESÉSES SZAKASZ

AZ 5-8. HELYÉRT

Február 3., hétfő

14.00: E3–F4

16.00: F3–E4

A 7. HELYÉRT

Február 4., kedd

18.00: E3/F4–F3/E4

AZ 5. HELYÉRT

Február 4., kedd

21.30: E3/F4–F3/E4

ELŐDÖNTŐ

Február 3., hétfő

18.15: E1–F2

20.15: F1–E2

Február 5., szerda

18.00: a 3. helyért

21.30: DÖNTŐ



A MAGYAR NŐI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT EB-FELKÉSZÜLÉSI KERETE

A magyar női válogatott Eb-felkészülési kerete

Kapusok: Golopencza Szonja (UVSE), Neszmély Boglárka (FTC), Schmuck Tünde (BVSC), Torma Luca (Eger)

Mezőnyjátékosok: Aubéli Tekla (UVSE), Dömsödi Dalma (BVSC), Faragó Kamilla (UVSE), Garda Krisztina (DFVE), Hajdú Kata (UVSE), Hetzl Adrienn (UVSE), Keszthelyi Rita (FTC), Kovács-Csatlósné Szilágyi Dorottya (FTC), Leimeter Dóra (FTC), Lendvay Zoé (BVSC), Peresztegi-Nagy Kinga (UVSE), Rybanska Natasa (CN Sabadell), Sümegi Nóra (DFVE), Tiba Panna (UVSE), Vályi Vanda (FTC), Varró Eszter (UCLA)

Meghívottak: Alaksza Kinga (UVSE), Füle Barbara (FTC)