Vízilabda Eb 2026 – Menetrend, eredmények
A FÉRFIAK TORNÁJA
A 16 csapatos férfi Európa-bajnokságon sorozatban harmadszor változik a lebonyolítás rendje: az első csoportkörből három válogatott jut tovább és viszi magával a továbbjutók elleni eredményeket a kétszer hatcsapatos középdöntőbe, ahonnan az első két csapat kerül az elődöntőbe. A többiek pedig helyosztókkal döntik el a helyezések sorsát egymás között.
CSOPORTKÖR
A-CSOPORT
Január 10., szombat
15.15: Franciaország–Magyarország
18.00: Málta–Montenegró
Január 12., hétfő
12.45: Málta–Franciaország
15.15: Magyarország–Montenegró
Január 14., szerda
12.30: Málta–Magyarország
18.00: Franciaország–Montenegró
B-CSOPORT
Január 11., vasárnap
18.00: Szlovénia–Horvátország
20.30: Görögország–Grúzia
Január 13., kedd
12.45: Grúzia–Horvátország
15.15: Szlovénia–Görögország
Január 15., csütörtök
18.00: Szlovénia–Grúzia
20.30: Görögország–Horvátország
C-CSOPORT
Január 10., szombat
12.45: Izrael–Spanyolország
20.30: Hollandia–Szerbia
Január 12., hétfő
18.00: Hollandia–Izrael
20.30: Spanyolország–Szerbia
Január 14., szerda
15.15: Hollandia–Spanyolország
20.30: Izrael–Szerbia
D-CSOPORT
Január 11., vasárnap
12.45: Törökország–Olaszország
15.15: Románia–Szlovákia
Január 13., kedd
18.00: Szlovákia–Olaszország
20.30: Románia–Törökország
Január 15., csütörtök
12.45: Törökország–Szlovákia
15.15: Románia–Olaszország
A 13–16. HELYÉRT
Január 16., péntek
10.15: A4–C4
12.45: B4–D4
Január 17., szombat
10.15: B4–C4
12.45: D4–A4
Január 18., vasárnap
10.15: A4–B4
12.45: D4–C4
KÖZÉPDÖNTŐ
E-CSOPORT
Január 16., péntek
15.30: A3–C1
18.00: A1–C3
20.30: A2–C2
Január 18., vasárnap
15.30: A3–C2
18.00: A2–C3
20.30: A1–C1
Január 20., kedd
15.30: C3–[email protected]
18.00: C2–[email protected]
20.30: C1–[email protected]
F-CSOPORT
Január 17., szombat
15.30: B3–D1
18.00: B1–D3
20.30: B2–D2
Január 19., hétfő
15.30: B3–D2
18.00: B2–D3
20.30: B1–D1
Január 21., szerda
15.30: D3–B3
18.00: D2–B1
20.30: D1–B2
HELYOSZTÓK
Január 22., csütörtök
12.45: A 11. helyért (E6–F6)
15.15: A 9. helyért (E5–F5)
18.00: A 7. helyért (E4–F4)
20.30: Az 5. helyért (E3–F3)
Január 23. péntek
17.00: Elődöntő (E1–F2)
20.30: Elődöntő (F1–E2)
Január 25., vasárnap
17.00: A 3. helyért
20.30: DÖNTŐ
A MAGYAR FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE
Kapusok: Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Vogel Soma (FTC-Telekom)
Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Olympiakosz, görög), Batizi Benedek, Kovács Péter, Tátrai Dávid (mind BVSC-Manna ABC), Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Nagy Ákos, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (mind FTC), Nagy Ádám (Marseille, francia), Vigvári Vince (Barceloneta, spanyol)
Szövetségi kapitány: Varga Zsolt
A NŐK TORNÁJA
A 16 csapatos női Európa-bajnokságon is sorozatban harmadszor változik a lebonyolítás rendje: az első csoportkörből két válogatott jut tovább és viszi magával az eredményeit a második, szintén négycsapatos középdöntőbe, ahonnan az első két csapat kerül az elődöntőbe. A többiek pedig helyosztókkal döntik el a helyezések sorsát egymás között.
CSOPORTKÖR
A-CSOPORT
Január 26., hétfő
11.30: Görögország–Szlovákia
13.15: Franciaország–Németország
Január 27., kedd
11.30: Németország–Szlovákia
18.00: Görögország–Franciaország
Január 29., csütörtök
14.45: Görögország–Németország
19.45: Franciaország–Szlovákia
B-CSOPORT
Január 26., hétfő
18.00: Magyarország–Spanyolország
22.00: Románia–Portugália
Január 27., kedd
14.45: Magyarország–Románia
21.15: Portugália–Spanyolország
Január 29., csütörtök
13.15: Románia–Spanyolország
16.30: Magyarország–Portugália
C-CSOPORT
Január 26., hétfő
13.15: Olaszország–Horvátország
19.45: Szerbia–Törökország
Január 27., kedd
13.15: Olaszország–Szerbia
19.45: Törökország–Horvátország
Január 29., csütörtök
10.00: Olaszország–Törökország
18.00: Szerbia–Horvátország
D-CSOPORT
Január 26., hétfő
10.00: Svájc–Izrael
19.45: Hollandia–Nagy-Britannia
Január 27., kedd
10.00: Hollandia–Svájc
16.30: Izrael–Nagy-Britannia
Január 29., csütörtök
11.30: Hollandia–Izrael
21.15: Svájc–Nagy-Britannia
ALSÓHÁZ
G-CSOPORT
Január 30., péntek
14.00: A3–C4
16.00: C3–A4
Február 1., szombat
10.00: A4–C4
13.15: A3–C3
H-CSOPORT
Január 30., péntek
18.15: B3–D4
20.15: D3–B4
Február 1., szombat
11.30: B4–D4
14.45: B3–D3
HELYOSZTÓK
Február 2., vasárnap
14.00: A 15. helyért (G4–H4)
16.00: A 13. helyért (G3–H3)
18.00: A 11. helyért (G2–H2)
20.15: A 9. helyért (G1–H1)
KÖZÉPDÖNTŐ
E-CSOPORT
Január 31., péntek
14.00: A1–C1
18.00: A2–C2
Február 1., szombat
16.30: C1–A2
18.45: C2–A1
F-CSOPORT
Január 31., péntek
15.00: B1–D1
20.15: D2–B2
Február 1., szombat
18.00: D2–B1
20.15: D1–B2
KIESÉSES SZAKASZ
AZ 5-8. HELYÉRT
Február 3., hétfő
14.00: E3–F4
16.00: F3–E4
A 7. HELYÉRT
Február 4., kedd
18.00: E3/F4–F3/E4
AZ 5. HELYÉRT
Február 4., kedd
21.30: E3/F4–F3/E4
ELŐDÖNTŐ
Február 3., hétfő
18.15: E1–F2
20.15: F1–E2
Február 5., szerda
18.00: a 3. helyért
21.30: DÖNTŐ
A MAGYAR NŐI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT EB-FELKÉSZÜLÉSI KERETE
Kapusok: Golopencza Szonja (UVSE), Neszmély Boglárka (FTC), Schmuck Tünde (BVSC), Torma Luca (Eger)
Mezőnyjátékosok: Aubéli Tekla (UVSE), Dömsödi Dalma (BVSC), Faragó Kamilla (UVSE), Garda Krisztina (DFVE), Hajdú Kata (UVSE), Hetzl Adrienn (UVSE), Keszthelyi Rita (FTC), Kovács-Csatlósné Szilágyi Dorottya (FTC), Leimeter Dóra (FTC), Lendvay Zoé (BVSC), Peresztegi-Nagy Kinga (UVSE), Rybanska Natasa (CN Sabadell), Sümegi Nóra (DFVE), Tiba Panna (UVSE), Vályi Vanda (FTC), Varró Eszter (UCLA)
Meghívottak: Alaksza Kinga (UVSE), Füle Barbara (FTC)