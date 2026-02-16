A Ferencváros vízilabdacsapata egy negyeddöntős csoportba került a Reccóval

Az európai szövetség hétfőn sorsolta két, négyes negyeddöntős csoportba a nyolc, csoportkörből továbbjutott együttest. Ez alapján a Ferencváros a Recco mellett a horvát HAVK Mladosttal és a német Waspo Hannoverrel a B csoportban küzdhet majd a máltai négyes döntőbe kerülésért, ahova az első kettő jut. Mindez azt jelenti, hogy a magyar bajnok a final fourban csak a fináléban találkozhat ismét az olasz sztárcsapattal.

A másik négyesben az olasz Brescia, a szerb Novi Beograd, a Vigvári Vincét és Burián Gergelyt foglalkoztató spanyol CNA Barceloneta, valamint Zalánki Gergő klubja, a görög Olympiakosz küzd majd a továbbjutásért. Az első negyeddöntős játéknapot március 3-4-én rendezik, a négyes döntőre június 11. és 13. között kerül sor. A Vasas pont nélkül zárta a csoportkört és búcsúzott.

A Bajnokok Ligája negyeddöntős csoportjai:

A csoport: AN Brescia (olasz), VK Novi Beograd (szerb), CNA Barceloneta (spanyol), Olympiakosz (görög)

B csoport: FTC-TELEKOM WATERPOLO, HAVK Mladost (horvát), Waspo 98 Hannover (német), Pro Recco (olasz)