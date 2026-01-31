Női vízilabda Eb: sima görög győzelem az olaszok ellen

A világbajnoki címvédő együttes ezzel minden bizonnyal az élen végez az E-csoportban, és majd a mieinket is felvonultató F-csoport másodikjával találkozik az elődöntőben. A görögök nagyon bekezdtek, az első negyedben ötgólos előnyre tettek szert, később pedig taktikusan tartották távol maguktól az olaszokat, akik menet közben kétszer fel tudtak zárkózni két találatra.

A Ferencvárosban játszó Eleftheria Plevritu, a görög együttes csapatkapitánya kétszer talált az olaszok kapujába. A mezőny legeredményesebbje, a testvére, Vasziliki Plevritu volt négy góllal.

VÍZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG

Középdöntő, az 1-8. helyért

1. forduló:

E csoport:

Görögország–Olaszország 15–10 (6–1, 1–2, 5–4, 3–3)

Később:

E-csoport

18.15: Franciaország–Horvátország

F-csoport

16.00: Hollandia–MAGYARORSZÁG

20.15: Spanyolország–Izrael