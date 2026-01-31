Női vízilabda Eb: sima görög győzelem az olaszok ellen

A világbajnoki címvédő együttes ezzel minden bizonnyal az élen végez az E-csoportban, és majd a mieinket is felvonultató F-csoport másodikjával találkozik az elődöntőben. A görögök nagyon bekezdtek, az első negyedben ötgólos előnyre tettek szert, később pedig taktikusan tartották távol maguktól az olaszokat, akik menet közben kétszer fel tudtak zárkózni két találatra.
A Ferencvárosban játszó Eleftheria Plevritu, a görög együttes csapatkapitánya kétszer talált az olaszok kapujába. A mezőny legeredményesebbje, a testvére, Vasziliki Plevritu volt négy góllal.
VÍZILABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG
Középdöntő, az 1-8. helyért
1. forduló:
E csoport:
Görögország–Olaszország 15–10 (6–1, 1–2, 5–4, 3–3)
Később:
E-csoport
18.15: Franciaország–Horvátország
F-csoport
16.00: Hollandia–MAGYARORSZÁG
20.15: Spanyolország–Izrael