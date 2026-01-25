A második félidő döntött, Szerbia nyerte meg a férfi vízilabda Európa-bajnokságot

VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
DÖNTŐ
SZERBIA–MAGYARORSZÁG 10–7 (3–2, 2–3, 2–1, 3–1)
Belgrád, Beogradszka Aréna, 12 500 néző. Vezette: Ohme (német), Bourges (francia)
SZERBIA: GLUSAC – Dedovics, Sz. Rasovics, V. Rasovics, N. Jaksics, Martinovics 1, Randjelovics. Csere: MANDICS 4, LUKICS 2, Drasovics 1, Lazics 1, VICO 1, P. Jaksics. Szövetségi kapitány: Uros Sztevanovics
MAGYARORSZÁG: Vogel Soma – Jansik Sz. 1, Manhercz K., VIGVÁRI VENDEL 3, Fekete G. 1, Nagy Ádám, Angyal. Csere: Nagy Ákos 1, VIGVÁRI VINCE, Tátrai D., Kovács P., Vismeg Zs., Varga V. 1. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt
Emberelőny-kihasználás: 14/5, ill. 12/5
Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. 1/0
Gól – ötméteresből: 2/2, ill. –
Kipontozódott: Dedovics (26. p.), P. Jaksics (30. p.)
ÖSSZEFOGLALÓ
„Mi végig lelkesek leszünk, alakuljon bárhogyan a döntő!” – szólítottak meg minket vasárnap délelőtt, a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság döntőjének napján magyar drukkerek, akikkel a szállodában futottunk össze. A lelkesedésre szükség is volt: megtelt a Beogradszka Aréna, a szerb többség pedig vízilabdaünnepet akart látni: a középdöntőben egyszer már legyőzött Magyarország ellen megszerzett harmadik Európa-bajnoki aranyérmet rendezőként. A hangpróba már egy órával a párharc előtt elkezdődött: az egyébként szép számmal érkező magyar szurkolók időről időre „Ria, ria, Hungária!” rigmusokkal támogatták a bemelegítő magyar válogatottat, meg persze próbára tették a hazaiak türelmét, akik természetesen füttyszóval reagáltak.
De lehet-e nyerni egymás után háromszor is Eb-t házigazdaként? Ebbe két csapatnak is beletört a bicskája: az egyik éppen a magyar együttes volt. Száz éve, 1926-ban az első férfi vízilabda Eb-n rendezőként nyertünk, 1958-ban másodszor is, 2001-ben viszont harmadik nekifutásra bronzérmesek lettünk. Horvátország sorsa hasonlóan alakult, a 2010-es és a 2022-es hazai Eb-aranyérmet 2024-ben már nem ismételte meg, másodikként végzett.
Mindkét csapat döntőhöz méltón igyekezett a legjobb játékával kirukkolni a fináléra, az első negyedben szinte nem is hibáztak a felek, az akciók vége azon múlt, az egyik csapat kivitelezi-e pontosabban a támadást vagy a másik zár össze jobban hátul – itt is, ott is megvoltak az emberelőnyök. Távoli lövésekkel mindkét, a tornán remekül védő kapust meg lehetett lepni: a magyar vezetést szerb előny, azt pedig magyar egyenlítés követte. Nikola Lukics bombája még becsúszott Vogel Soma keze alatt a jobb sarokba, meglett a második gólja, hamarosan viszont emberhátrányban védte ki Dusan Mandics labdáját. Innentől egymást követték Vogel védései a következő felvonásban, az első negyedben viszont még a szerbek vezettek (3–2).
Jansik Szilárd és Vigvári Vendel bombáival megint mi vezettünk, ezzel párhuzamosan viszont Glusac sem maradt el Vogel mögött, ugyancsak megérkezett a meccsbe – így nem kerültek bajba a szerbek néhány elpazarolt támadás után. Mandics aztán ötméteresből egyenlített, Nemanja Vico pedig, meg kell hagyni, gyönyörűen kijátszott összjátékot követően szerzett centergólt: Nikola Jaksics, amilyen gyorsan kapta, olyan gyorsan tovább is tette a labdát a középen helyezkedő társnak. Hogy nagyon ne örüljenek a hazai drukkerek, Varga Vince kegyetlen erővel küldte be a labdát Glusac kapujába a nagyszünet előtt öt perccel – korrekt bíráskodás, szinte egyformán magas szinten játszó csapatok, 5–5-ös állás a félidőben. Nem kerültünk közelebb a „megoldáshoz”, de ennél kiélezettebb aligha lehetett az összecsapás.
Mandics irdatlan erejű szabaddobása elkerülte a magyar védőket, Vaszilije Martinovics is kihasznált egy emberelőnyt – a szerbek pillanatai következtek a harmadik negyed elején, és mielőtt esetleg lendületbe jöttek volna, egy magyar emberelőny kezdetekor Varga Zsolt szövetségi kapitány jó érzékkel időt kért, hogy megnyugtassa a kedélyeket. Fekete Gergő közvetlen ezután remek labdát kapott centerbe Vigvári Vincétől, és még azt is kiküzdötte magának, hogy jó irányba álljon, pontosan szembe a kapuval a védők szorítása ellenére, közelebb jöttünk eggyel, Nagy Ádám bombája az egyenlítésért viszont a felső kapufán csattant. Nemsokára egy Mandics-labdaszerzés akár ötméterest is érhetett volna nekünk – ez elmaradt, de a hazaiak sem tudtak újból kétgólos előnybe kerülni, ők is megkínálták többször a kapufát: 7–6 oda a záró szakasz előtt.
Kemény fizikai csata következett: Nikola Dedovics kipontozódott, de Jansik Szilárd kapásszélről közelről Glusacba lőtt. Megint lendületbe jött a szerb kapus, Feketének is védett – hiába a szerb kapufák, Varga Vince ellen fújtak ötméterest, Dusan Mandics pedig ki is használta. Négy perccel a vége előtt kettő volt a házigazda előnye, amikor pedig Martinovics asszisztját Djordje Lazics a bal kezéről át tudta pattintani a lövő jobb kezére, és a góljával már hárommal mentek a szerbek, elmenni látszott a meccs. Kimaradt egy kettős emberelőnyünk, Mandics a túloldalon pedig tovább növelte a szerb előnyt. Nem tudtunk megújulni, elpuskáztuk a lehetőségeinket – az utolsó percbe Vigvári Vendel lövése éppen beakadt, de addigra már vagy 12 perce voltunk gól nélkül.
Szerbia a hajrában felénk kerekedett, 10–7-es sikerével megérdemelten tartotta otthon az aranyérmet, 2006 és 2016 után 2026-ban is hazai környezetben vált Európa-bajnokká – a mieink kiváló játékkal harcolták ki a finálét Belgrádban, és állhattak fel a dobogó második fokára.
|Európa-bajnok: Szerbia (Milos Csuk, Nikola Dedovics, Radomir Drasovics, Radoszlav Filipovics, Milan Glusac, Nikola Jaksics, Petar Jaksics, Djordje Lazics, Nikola Lukics, Dusan Mandics, Vaszilije Martinovics, Szava Randjelovics, Sztrahinja Rasovics, Viktor Rasovics, Nemanja Vico, szövetségi kapitány: Uros Sztevanovics), 2. MAGYARORSZÁG (Angyal Dániel, Batizi Benedek, Csoma Kristóf, Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Kovács Péter, Manhercz Krisztián, Nagy Ádám, Nagy Ákos, Tátrai Dávid, Vigvári Vendel, Vigvári Vince, Varga Vince, Vismeg Zsombor, Vogel Soma, szövetségi kapitány: Varga Zsolt), 3. Görögország, 4. Olaszország, 5. Spanyolország, 6. Horvátország, 7. Montenegró, 8. Románia, 9. Franciaország, 10. Grúzia, 11. Hollandia, 12. Törökország, 13. Málta, 14. Szlovákia, 15. Szlovénia, 16. Izrael
