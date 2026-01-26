Nemzeti Sportrádió

Kiütéses izraeli győzelemmel kezdődött meg a női vízilabda Európa-bajnokság

2026.01.26. 11:16
Fotó: Dömötör Csaba
női vízilabda női vízilabda Eb női vízilabda Európa-bajnokság
A portugáliai Funchalban hétfő délelőtt megkezdődött a női vízilabda Európa-bajnokság: a nyitányon Izrael 24–9-re legyőzte a tornára 31 év után visszatérő Svájcot.

NŐI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL
D-CSOPORT
Svájc–Izrael 9–24 (0–7, 1–9, 2–2, 6–6)
19.45: Hollandia–Nagy-Britannia
KÉSŐBB
A-CSOPORT
11.30: Görögország–Szlovákia
13.15: Franciaország–Németország
B-CSOPORT
18.00: Magyarország–Spanyolország (Tv: M4 Sport)
22.00: Románia–Portugália
C-CSOPORT
13.15: Olaszország–Horvátország (Tv: M4 Sport)
19.45: Szerbia–Törökország

Vízilabda
2 órája

Hétfő este a spanyolok elleni rangadóval kezdenek a mieink a női vízilabda Európa-bajnokságon

KEZDÉS: 18.00. „Ha a legjobbunkat hozzuk, akkor is ők az olimpiai bajnokok, biztos, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz.”

 

 

Ezek is érdekelhetik