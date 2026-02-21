Az 50 éves Fodor Rajmund a mindennapokban is a maximumra tör

NEM „DÉMONIZÁLJA” az ötvenéves kort Fodor Rajmund, neki továbbra is csak egy számot jelent. Nem érzi többnek magát harmincöt-negyven évesnél, s kíváncsian várja, mit hoz a jövő.

Sportolóként a maximalizmus jellemezte, és ezt a mentalitást a magánéletébe is átvitte: „Próbálok mindig egy, maximum két olyan célra fókuszálni, amelyben látok értelmet, perspektívát. Ez vezetett ahhoz is, hogy tizenkét nyáron át valósítottam meg a saját ötletemet Máltán, angol nyelvoktatást is előtérbe helyező nyári vízilabdatábor keretein belül. Tizenhárom éve van játékvezetői igazolványom, vezettem már fiúknak utánpótlás Európa-bajnoki döntőt és több Bajnokok Ligája-mérkőzést is” – emelte ki Fodor Rajmund.

Persze, két gyermekére, Nadinra és Damianra a legbüszkébb: „Az élet legnagyobb értelme, csodája, ha valakinek gyereke születik, egészséges, szép és okos. Nekem ez kétszer is megadatott, sportolóként képviselték már Magyarországot nemzetközi szinten, Nadin ritmikus gimnasztikában jeleskedett, hajszálra volt attól, hogy kijusson a tokiói olimpiára, Damian pedig vízilabdázik.”

Fia a mostani idényben bemutatkozhatott az ob I-ben, a KSI színeiben: „Néhány hónapja töltötte be a tizenhatodik életévét, erről csak annyit, hogy én már elmúltam ennyi idős, amikor elértem ugyanide – ő hamarabb jutott tehát el eddig a mérföldkőig. Ez csodás tény, büszke vagyok rá! Próbálok mindent megadni neki ahhoz, hogy minél többre vigye, és a klubja is így van ezzel, a KSI-ben kiváló szakemberek egyengetik az útját. Helye van a válogatott keretben, remélem, ott is maradandót alkot.”

Fodor Rajmund 2020-ban két egyesületnél is sportvezetőként vállalt munkát, a Kaposvári VK és a Polo Academy szakmai igazgatójaként egyaránt két évig dolgozott. Jelenleg az Angyalföldi Sportiskola vízilabda-szakosztályának vezetőjeként tevékenykedik, emellett játékvezetőként is aktív. Sportolni, mozogni szeret, teniszezik, konditerembe jár, és alkalmanként még vízbe is merészkedik.

Az elmúlt években többször is láthattuk a televízió képernyőjén, 2019-ben az Exatlonban, tavaly az Ázsia Expresszben tűnt fel: „Nem volt szándékom egyikben sem szerepelni, de óriási nyomás volt rajtam, minden fronton jelezték, hogy engem akarnak. Komoly, hosszú tárgyalások előzték meg azt, hogy igent mondtam. És egyiket sem bántam meg, sok nívótlan realityműsor van, de ezek egyike sem tartozik ebbe a kategóriába. Izgalmas kalandként éltem meg mindkettőt, nagyon élveztem, jó emberek társaságában lehettem gyönyörű helyeken.”

Az egykori klasszis 27 éves sportolói pályafutása során többek között két-két olimpiát és Európa-bajnokságot, egy világbajnokságot, valamint négy magyar bajnoki címet nyert. A legszebb időszaknak a válogatottban töltött éveit tartja: „Tizenhat esztendőn át folyamatosan segíthettem a nemzeti csapatunkat, ez idő alatt csupán egy világversenyt, a kétezerötös világligadöntőt hagytam ki, a kislányom születése miatt. Szerencsére nagyon sikeres időszak volt, mindössze három világversenyen nem szereztünk érmet. Hatalmas eredmény, hogy Sydney-ben huszonnégy év után nyertünk ismét olimpiai bajnoki címet Magyarországnak, ahogyan az is, hogy címvédőként tovább erősödtünk, és Athénban is győzni tudtunk. Kétezernégyben nem lehetett volna drámaibb forgatókönyvet írni a Szerbia és Montenegró elleni döntőnek, de ennél is erősebb ténynek tartom azt, hogy a tornán a második és a harmadik helyezettet egyaránt kétszer győztük le az aranyéremig vezető úton.”

Legtöbbször az a pillanat jut eszébe, amikor a 2000-es olimpián az oroszok ellen 13–6-ra megnyert döntőben biztossá vált a diadaluk: „Kemény Dénes lehozta a kezdőcsapatot, nem is tudom, talán Kiss Gergely távoli bombagóljánál történt az, hogy a kispadon teljesen megnyugodtam. Még nincs vége a meccsnek, nem tényszerű a győzelem, de tudod, hogy elérted mindazt, amiért kisgyerekkorod óta dolgoztál. Ez a kép, ez az érzés gyakran eszembe jut.”

Fodor Rajmund rengeteget látott már a világból, ám a következő tíz évben szeretne általa még fel nem fedezett helyekre eljutni, például Grönlandra, Izlandra, Kenyába, Madagaszkárra vagy épp Tanzániába.

Életének ötvenedik évét szombaton tölti be, Isten éltesse sokáig!

FODOR RAJMUND NÉVJEGYE

Született: 1976. február 21., Szeged

Sportága: vízilabda

Posztja: balszélső

Klubjai: Szegedi VE (1986–1996), Ferencváros (1996–1997, 1998–1999), RN Florentina (1997–1998, 1999–2002), Honvéd (2002–2008), Sportiva Nervi (2008–2009), Sliema ASC (2008, 2009, 2011 nyara), Bogliasco (2009–2010), Al-Ittihad (2010–2011), Al-Ahli (2011–2012), Al-Kadsziah (2012–2013)

Válogatottsága: 394 mérkőzés (1993–2008)

Kiemelkedő eredményei: 2x olimpiai bajnok (2000, Sydney; 2004, Athén), világbajnok (2003, Barcelona), 3x vb-2. (1998, Perth; 2005, Montreal; 2007, Melbourne), 2x Európa-bajnok (1997, Sevilla; 1999, Firenze), 3x Eb-2. (1993, Sheffield; 1995, Bécs; 2006, Belgrád), 2x Eb-3. (2001, Budapest; 2003, Kranj), 2x világkupagyőztes (1995, Atlanta; 1999, Sydney), 2x világligagyőztes (2003, New York; 2004, Long Beach), Euroliga-győztes (2004), KEK-győztes (2001), 4x magyar bajnok (2003, 2004, 2005, 2006)

Díjai, elismerései: az Év magyar csapatának tagja (1993, 1997, 1999, 2000, 2003, 2004), a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (2000), a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2004)