A spanyolok 14 gólos győzelemmel szerezték meg az 5. helyet a női vízilabda Eb-n

2026.02.04. 19:42
Bea Ortiz (Fotó: Getty Images)
Funchalban a női vízilabda Európa-bajnokságon az ötödik helyért a spanyolok 23–9-re nyertek a horvátok ellen, míg a hetedik helyért Izrael 20–12-re legyőzte Franciaországot.

Az az együttes, amelyik az elmúlt négy Európa-bajnokságon érmes lett, a legutóbbi három tornán döntőzött, a 2020-asat és a 2022-eset meg is nyerte, különösebben nem lehet elégedett az ötödik hellyel, mindenesetre a spanyol válogatott kihozta a legtöbbet a funchali viadalból azt követően, hogy nem jutott be az elődöntőbe. Keddi Izrael elleni győzelme után az már biztos volt, hogy a korábban háromszor nyolcadik Horvátország a legjobb Eb-eredményét éri el, új csúcsuk a papírformának megfelelően a hatodik hely lett. A párizsi olimpiai bajnok spanyolok a 8–4-es első negyed után egy 5–0-s sorozattal nyomultak előre, a félidőig nyolcgólosra növelték előnyüket (13–5), és 23–9-re győztek – Beatriz Ortiz tíz lövésből öt gólt lőtt, nyolc játékos talált be legalább kétszer. Ezzel együtt a spanyolok 2012 után először szorultak ki a legjobb négyből.

VÍZILABDA
Női Európa-bajnokság, Funchal
A 7. helyért
Izrael–Franciaország 20–12 (7–3, 3–2, 6–5, 4–2)
Az 5. helyért
Horvátország–Spanyolország 9–23 (4–8, 1–5, 1–5, 3–5)

 

