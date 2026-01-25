Görögország fölényes győzelemmel szerezte meg a bronzérmet a férfi vízilabda Eb-n

Melyik együttes szedi össze magát az elődöntőben elszenvedett vereségét követően? A legjobb négy között a második félidőre mindkét párharcban fölénybe került a végül döntőbe jutó csapat, a hajrában sem Görögország nem tudta megnehezíteni Magyarország dolgát, sem Olaszország Szerbiáét.

A harmadik helyért lejátszott mérkőzés rendkívül egyoldalúan alakult, a görögök remekül védekeztek, az olaszok az első negyedben csak Filippo Ferrero ötmétereséből szereztek gólt, egyébként leginkább blokkolt lövésekig, kapufákig jutottak. A második negyed végén Francesco Condemi kihasznált egy emberelőnyt, de ettől eltekintve az olasz csapat erőtlen támadásokat vezetett, emberelőnyben is alig tudott érvényesülni. Eközben az ellenfél jóval veszélyesebben játszott, és folyamatosan növelte az előnyét, amely a félidőben ötgólosra hízott (7–2). A fordulás után szép görög gól született, Konsztantinosz Gyuvecisz centerpassza után Konsztantinosz Kakarisz háttal a kapunak is bekotorta, egy újabb Condemi-előnygól után pedig Gyuvecisz ejtésénél táncolt be a labda a felső kapufáról – onnan ugyan kipörgött, de a videóbíró segítségével megadták a játékvezetők a találatot (a mérkőzést az izraeli Matan Svarc mellett Kovács Cs. Tamás vezette). Theodorosz Vlahosz tanítványai simán nyertek 12–5-re, ezzel Görögország története első Európa-bajnoki érmét szerezte meg. A meccs legeredményesebbje, Sztilianosz Argiropulosz négy gólt lőtt, így 26 góllal zárta az Eb-t – várhatóan a torna gólkirálya leesz, holtversenyben a francia Thomas Vernoux-val. Sztrahinja Rasovicsnak hét gólt kellene lőnie a döntőben, hogy utolérje a görög és a francia játékost.

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

BRONZMÉRKŐZÉS

Olaszország–Görögország 5–12 (1–4, 1–3, 2–3, 1–2)

DÖNTŐ

20.30: MAGYARORSZÁG–Szerbia (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió, Kossuth Rádió)