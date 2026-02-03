Ötméteresekkel legyőztük a görögöket, és bejutottunk az Eb-döntőbe!

NŐI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL

ELŐDÖNTŐ

MAGYARORSZÁG–GÖRÖGORSZÁG 8–8 (3–1, 1–2, 2–2, 2–3) – ötméteresekkel 4–3

Funchal, 600 néző. V: Cabanas (spanyol), Rakovics (szerb)

MAGYARORSZÁG: NESZMÉLY – KESZTHELYI 2, SZILÁGYI D., Sümegi 1, Aubéli, Faragó K. 1, Vályi V. Csere: GOLOPENCZA SZ. (kapus), Varró, Dömsödi, Leimeter 1, Rybanska, Garda 2, Tiba 1. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor

GÖRÖGORSZÁG: SZTAMATOPULU – V. Plevritu, Triha, Patra, Miriokefalitaki 1, E. Plevritu 2, XENAKI 2. Csere: Karica (kapus), Fundotu, Ninu 1, SZIUTI 2, Tornaru, Bicaku, Karajiani. Szövetségi kapitány: Theoharisz Pavlidisz

Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 11/3

Gól – ötméteresből: 2/1, ill. 2/0

A görög istenek úgy intézték, hogy a 2026-os férfi és női vízilabda Európa-bajnokságon csak az ő csapatuk maradt veretlen az elődöntőhöz érkezve – a magyarok istene pedig úgy, hogy mindkét kontinenstornán a mieink állították meg őket először!

A párizsi olimpiai bajnok Spanyolország és az Európa-bajnoki címvédő Hollandia után kedden a tavalyi szingapúri világbajnok Görögországgal is összecsaptunk Funchalban. Sűrűn jönnek szembe mostanában a görögök: tavaly a januári divízió I-es világkupa-selejtező csoportkörében Alexandrupoliban 14–10-re, majd az április világkupadöntő fináléjában, Csengtuban 13–9-re nyertek. A júliusi, szingapúri világbajnokság csoportkörében 10–9-es sikert arattunk, de a döntőben dominált az ellenfél (12–9). Barátságos mérkőzésen kétszer is győztünk a közelmúltban – a vb előtt a júniusi SEAT-kupán 20–11-re, az Eb előtti utolsó felkészülési meccsünkön 18–14-re győztünk. Bármelyik játékossal beszéltünk, elmondta, jól sikerült a görögökkel és az amerikaiakkal közös többnapos készülés.

Érdekesség, hogy 2012-ben, Eindhovenben már játszott a két csapat egymással Eb-elődöntőt, akkor Görögország 14–12-re nyert, és végül ezüstérmes lett, míg mi bronzérmet szereztünk.

Faragó Kamilla és Rybanska Natasa első lövései még nem dolgoztatták meg túlságosan Joana Sztamatopulu kapust, a túloldalon szintén jöttek a blokkok és Neszmély Boglárka védései. Öt és fél perc eltelte után Vályi Vanda rosszkézről adta középre a kapu felé forduló Dömsödi Dalmának a labdát, ketten is szorították, de csak ötméteres árán állították meg – Keszthelyi Rita szerzett vezetést. Tiba Panna húzódott közelebb, gondolkozott, aztán bombagólt lőtt, majd Irini Ninu a kapásszélről eresztett el egy lövést, Neszmély kitenyerelte, de utólag a videobíró szerint bentről tette. Ettől eltekintve alig hagytuk lőni a görögöket, mi pedig felbátorodtunk: Garda Krisztina találata sem volt kisebb Tibáénál, aki aztán labdát szerzett, a megúszó Szilágyi Dorottyát húzta vissza Eleni Xenaki, Garda ötösét viszont védte a kapus (3–1).

Vályi Vanda ellen fújtak ötméterest, Vasziliki Plevritu ennél jobban nem is helyezhette volna a jobb alsóba, Neszmély mégis kiszedte. Hrisztina Sziuti aztán fórból szépített, de ezen kívül a zónavédekezésünk nagyrészt stabilan állt, a görögök leginkább kapufákig jutottak, ha sikerült lőniük. Sümegi Nóra erőteljes lövése a blokkról csak bepattanhatott, aztán megkaptuk az első emberelőnyünket másfél negyed után, Szilágyi éles szögből a kapusba lőtte a kapásoldalról, a negyed második részében viszont állandóan kontrafaultot fújtak ellenünk, ami próbára tette Cseh Sándor türelmét is. A negyed végére jött még egy görög fór, Xenaki váltotta gólra, egy találat viszont így is megmaradt az előnyünkből (4–3).

Fordulás után kaptak a görögök egy kontrafaultot, Keszthelyi kivárt, majd mintha zsinóron húzták volna a labdáját Leimeter Dóra kezére, ő továbbtette az érkező Gardának, aki nem kegyelmezett. Ezután az ellenfél kapott volna egy büntetőt, de Cseh kikérte a videobírót – az ítéletet fórra módosították, de nem figyeltünk eléggé a labdát kapó beúszó centerre, Maria Miriokefalitakira, ahogy a ferencvárosi Eleftheria Plevritu gólja előtt sem voltunk rendezettek hátul. Öt ötnél Cseh Sándor időt kért, majd egy görög támadásnál úgy látta a kapitány, hogy Garda kapott egyet az arcára, de az ítélet elmaradt: Cseh újabb videobírót kért, csakhogy közben kontráztunk, Leimeter Dóra be is fejezte – visszanézték az esetet, de a gólt nem vették el. Feljavultunk hátul, elöl kimaradt néhány lehetőség: az egygólos előny a záró szakaszra is maradt (6–5).

Az addig sem unalmas mérkőzés utolsó negyede óriási tűzijátékot hozott. Neszmély emberhátrányban védett, lecsapott volna a kipattanóra, de ekkor büntetőt fújtak ellene – Eleftheria Plevritu viszont a bal kapufára lőtt. Neszmély egyre-másra védte az ellenfél lövéseit, a mieink kísérletei a blokkban akadtak el: Xenaki egyszer csak ellőtte a magyar kezek mellett az egyenlítő gólt. A következő támadásunkból Faragó bombagóljával megint mi vezettünk, majd milyen jókor jött az első előnygólunk Keszthelyitől – Sziuti, majd a centerből remekül belenyúló Eleftheria Plevritu góljával megint egyenlített az ellenfél. Fél perc maradt... Dömsödi megkapta centerbe, de a birkózást szabályosnak látták. A szétlövésre maradt a döntés (8–8).

Keszthelyi ötösét kitolta Sztamatopulu, a következő három-három lövő (nálunk Garda, Leimeter és Szilágyi) nem tévesztett. A beszálló Golopencza Szonja viszont kettőt is védett – 2016-os aranyérmünk után újra Eb-döntőbe juttatva a mieinket! Ötméteresekkel 4–3

