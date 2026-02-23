Nemzeti Sportrádió

Véget ért az Arrasate-korszak Mallorcán, menesztették a baszk edzőt – hivatalos

2026.02.23. 23:15
Fotó: Getty Images
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő Mallorca a hivatalos honlapján közölte, hogy menesztette vezetőedzőjét, Jagoba Arrasatét.

A 47 éves szakvezető munkáját azután köszönték meg, hogy csapata vasárnap 2–0-re kikapott a Celta Vigo vendégeként, s így a 18., kieső helyen zárta a fordulót, egy ponttal lemaradva a 17. Elche mögött. Arrasate (akit rengetegen elismertek az Osasuna élén végzett munkájáért) még 2024 nyarán vette át a Mallorca irányítását, s az előző idényben a 10. helyre kormányozta a baleáriakat. 

A mostani évadban ehhez képest visszaesett a teljesítmény, s 25 bajnokin hat győzelem, ugyanannyi döntetlen, valamint 13 vereség volt a Mallorca mérlege. A Celta elleni zakó volt sorozatban a csapat harmadik veresége (igaz, a vigóiak mellett a Betis és a Barcelona volt a másik két ellenfél), de a Real Sociedad elleni hazai bajnokira már nem Arrasate készíti fel Vedat Muriqit és társait.

 

