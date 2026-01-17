Az olaszok két góllal verték meg a grúzokat a férfi vízilabda Eb-n

Az olaszok a harmadik negyed végére négygólos előnyt gyűjtöttek – korábban hat is volt a különbség –, ennek ellenére a záró nyolc perc nem volt sima. A grúzok támadásai nagyon ültek, fel is zárkóztak két gólra. Az olaszok még idejében megállították a rohamokat, és 16–14-re megnyerték a találkozót.

A mezőny legjobbjaként az olasz Lorenzo Bruni öt gólt dobott, a grúzoknál Valiko Dadvani és Sztefan Pjesivac háromszor volt eredményes.

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ

F-CSOPORT

Grúzia–Olaszország 14–16 (2–2, 4–6, 4–6, 4–2)

Később

18.00: Görögország–Törökország

20.30: Horvátország–Románia

F-CSOPORT M Gy Gy (szétlövés) V (szétlövés) V Gk Pont 1. Olaszország 3 3 – – – +27 9 2. Görögország 2 2 – – – +15 6 3. Horvátország 2 1 – – 1 +10 3 4. Románia 2 1 – – 1 –13 3 5. Törökország 2 – – – 2 –12 0 6. Grúzia 3 – – – 3 –27 0



A 13–16. HELYÉRT, 2. FORDULÓ

Szlovénia–Izrael 11–11 (3–2, 1–3, 4–3, 3–3) – ötméteresekkel 3–4

Szlovákia–Málta 11–20 (4–4, 4–7, 1–3, 2–6)