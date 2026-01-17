Az olaszok két góllal verték meg a grúzokat a férfi vízilabda Eb-n
Az olaszok a harmadik negyed végére négygólos előnyt gyűjtöttek – korábban hat is volt a különbség –, ennek ellenére a záró nyolc perc nem volt sima. A grúzok támadásai nagyon ültek, fel is zárkóztak két gólra. Az olaszok még idejében megállították a rohamokat, és 16–14-re megnyerték a találkozót.
A mezőny legjobbjaként az olasz Lorenzo Bruni öt gólt dobott, a grúzoknál Valiko Dadvani és Sztefan Pjesivac háromszor volt eredményes.
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
F-CSOPORT
Grúzia–Olaszország 14–16 (2–2, 4–6, 4–6, 4–2)
Később
18.00: Görögország–Törökország
20.30: Horvátország–Románia
|F-CSOPORT
|M
|Gy
|Gy (szétlövés)
|V (szétlövés)
|V
|Gk
|Pont
|1. Olaszország
3
3
–
–
–
+27
9
|2. Görögország
2
2
–
–
–
+15
6
|3. Horvátország
2
1
–
–
1
+10
3
|4. Románia
2
1
–
–
1
–13
3
|5. Törökország
2
–
–
–
2
–12
0
|6. Grúzia
3
–
–
–
3
–27
0
A 13–16. HELYÉRT, 2. FORDULÓ
Szlovénia–Izrael 11–11 (3–2, 1–3, 4–3, 3–3) – ötméteresekkel 3–4
Szlovákia–Málta 11–20 (4–4, 4–7, 1–3, 2–6)