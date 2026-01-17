Nemzeti Sportrádió

Az olaszok két góllal verték meg a grúzokat a férfi vízilabda Eb-n

2026.01.17. 17:03
Lorenzo Bruni (Fotó: Getty Images)
Grúzia férfi vízilabda Európa-bajnokság Olaszország
Belgrádban a férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének F-csoportjában Olaszország csak két góllal, 16–14-re győzött Grúzia ellen.

 

Az olaszok a harmadik negyed végére négygólos előnyt gyűjtöttek – korábban hat is volt a különbség –, ennek ellenére a záró nyolc perc nem volt sima. A grúzok támadásai nagyon ültek, fel is zárkóztak két gólra. Az olaszok még idejében megállították a rohamokat, és 16–14-re megnyerték a találkozót.

A mezőny legjobbjaként az olasz Lorenzo Bruni öt gólt dobott, a grúzoknál Valiko Dadvani és Sztefan Pjesivac háromszor volt eredményes.

VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD 
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
F-CSOPORT
Grúzia–Olaszország 14–16 (2–2, 4–6, 4–6, 4–2)

Később
18.00: Görögország–Törökország 
20.30: Horvátország–Románia

F-CSOPORTMGyGy (szétlövés)V (szétlövés)VGkPont
1. Olaszország

3

3

+27

9

2. Görögország

2

2

+15

6

3. Horvátország

2

1

1

+10

3

4. Románia

2

1

1

–13

3

5. Törökország

2

2

–12

0

6. Grúzia

3

3

–27

0


A 13–16. HELYÉRT, 2. FORDULÓ
Szlovénia–Izrael 11–11 (3–2, 1–3, 4–3, 3–3) – ötméteresekkel 3–4 
Szlovákia–Málta 11–20 (4–4, 4–7, 1–3, 2–6) 

 

Grúzia férfi vízilabda Európa-bajnokság Olaszország
