Hollandia elődöntős, a görögökkel játszunk a döntőért a női vízilabda Eb-n

• Funchal
2026.02.01. 22:54
Laura Aarts és Hollandia a legjobb négy között folytathatja (Fotó: europeanaquatics.org)
Címkék
Hollandia női vízilabda női vízilabda Eb női vízilabda Európa-bajnokság Spanyolország
Spanyolország szétlövésben legyőzte Hollandiát a női vízilabda Európa-bajnokság vasárnapi játéknapján, így eldőlt, hogy a mieink a görögökkel mérkőznek az elődöntőben.

Izrael elleni sikerünket követően már csak az volt a kérdés, hányadik helyen jutunk a négy közé csoportunkból – ez az esti Hollandia–Spanyolország kimenetelétől függött. Előzetesen úgy állt: az Eb-címvédő hollandoknak a pontszerzés is elég a csoportelsőséghez, míg a spanyolok rendes játékidőben elért győzelme hármas holtversenyt alakít ki, amelyben az egymás elleni eredmény számít. A spanyolok minimum kétgólos győzelemmel juthattak tovább, míg egy-három gólos spanyol siker esetén a mieink csoportelsők. Négy vagy több gólos diadallal a spanyolok zárnak az élen.

Hollandia szerzett vezetést, ám utána több emberfórját is elpuskázta. A spanyolok még az első negyedben fordítottak, az egyenlítés után a ferencvárosi Beatriz Ortiz sorozatban négy gólt lőtt – 1–5-nél a hollandok kapitánya, Evangelosz Dudeszisz időt kért, amely után csapata feljött egy gólra a nagyszünetig. A fordulás után a holland Kitty Lynn Joustra remek centergólt lőtt szorításból, Hollandia egyenlített, és bár Carlota Penalver lőtt egy akciógólt a spanyoloknak, Lola Moolhuijzen ötméteresével, majd ugyancsak akciógóljával már Hollandia vezetett 7–6-ra. Az adok-kapok folytatódott, Paula Crespí egalizált, Joustra negyedik góljával Hollandia megint vezetett, Ortiz ötödik góljával megint egyenlő volt az állás – hogy aztán egy szép összjátékot követően Maartje Keuning góljával egygólos holland vezetéssel kezdődjön meg a záró szakasz (9–8).

Beatriz Ortiz hatodik gólját emberfórból szerezte, Elena Ruiz hat a hat ellen hasonlóan nagy átlövésgólt akasztott Laura Aarts kapujába – újból a spanyoloknál volt az előny. Simone van de Kraats rosszkéz oldali közeli lövése besodródott Martina Terré keze alatt, videózás után bent látták a játékvezetők, de Elena Ruiz büntetőjével, majd újabb óriási bombagóljával már nem csupán vezettek, továbbjutásra is álltak a spanyolok (12­–10). Nem sokáig: jött egy 3–0-s holland sorozat. Joustra szépített, ötből öttel állt ekkor a holland center, majd Van de Kraats pattintotta be Terré kapujába, Lieke Rogge góljával pedig megint a hollandok vezettek, ekkor két perc volt hátra a mérkőzésből. Ortiz ugyan begyötörte a hetedik találatát is, és egyenlített, több gól viszont már nem született (13–13) – ezzel eldőlt, hogy a mieink az E-csoport élén záró Görögországgal játszanak a döntőért, míg a meccset szétlövéssel megnyerő, az elmúlt négy Eb-n érmes, kettőn győztes spanyolok legfeljebb az ötödik helyért mehetnek.

NŐI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐS SZAKASZ, 2. FORDULÓ
F-CSOPORT
Spanyolország–Hollandia 13–13 (2­–1, 3–3, 3–5, 5–4) – szétlövésben: 3–0
KORÁBBAN
MAGYARORSZÁG–Izrael 22–6 (5–4, 5–1, 7–1, 5–0)

A CSOPORT VÉGEREDMÉNYEMGyGy
(szétlövés)		V
(szétlövés)		VGkP
1. Hollandia

3

2

1

+18

7

2. Magyarország

3

2

1

+17

6

3. Spanyolország

3

1

1

1

+14

5

4. Izrael

3

3

−48

0

 

