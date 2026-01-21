Férfi vízi Eb: a grúzok megverték a törököket, a 9. helyért játszhatnak

Grúzia fordulatos mérkőzésen verte meg Törökországot. Az első negyedet a törökök, a második játékrészt a grúzok nyerték – a sorminta pedig egészen a meccs végéig folytatódott. Grúzia az utolsó negyedben hat gólt szerezve hagyta állva ellenfelét, s így hagyta el győztesen a medencét.

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

KÖZÉPDÖNTŐ, F-CSOPORT

Törökország–Grúzia 11–14 (3–1, 3–5, 3–2, 2–6)

Később

18.00: Olaszország–Horvátország

20.30: Románia–Görögország