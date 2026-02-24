NBA: zsinórban kilenc Spurs-siker, a Kings megszakította 16 meccses vesszőfutását

Devin Vassell 28 pontot szerzett – köztük hét hárompontost –, és a vendég San Antonio Spurs 114–103-ra legyőzte a Detroit Pistonst, ezzel kilenc mérkőzésesre nyújtva győzelmi sorozatát.

Russell Westbrook 25 pontot dobott, Precious Achiuwa 22 ponttal és 12 lepattanóval zárt, míg DeMar DeRozan 19 pontot tett hozzá, így a Sacramento Kings 123–114-re felülmúlta a Memphis Grizzliest, és megszakította franchise-rekordot jelentő, 16 mérkőzéses vereségsorozatát.

Jabari Smith Jr. 31 ponttal a mezőny legeredményesebb játékosa volt, Kevin Durant és Tari Eason dupla duplát ért el, a Houston Rockets pedig 125–105-re nyert a vendég Utah Jazz ellen.

NBA

ALAPSZAKASZ

Detroit Pistons–San Antonio Spurs 103–114

Memphis Grizzlies–Sacramento Kings 114–123

Houston Rockets–Utah Jazz 125–105