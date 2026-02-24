Nemzeti Sportrádió

NBA: zsinórban kilenc Spurs-siker, a Kings megszakította 16 meccses vesszőfutását

2026.02.24. 07:44
Nagy formában vannak Victor Wembanyamáék (Fotó: Getty Images)
NBA San Antonio Spurs Sacramento Kings Victor Wembanyama
A San Antonio sorozatban kilencedszer győzött, a Sacramento történelmi negatív szériát zárt le, míg a Houston magabiztosan verte a Jazzt hétfőn (magyar idő szerint kedd hajnalban) az NBA-ben.

Devin Vassell 28 pontot szerzett – köztük hét hárompontost –, és a vendég San Antonio Spurs 114–103-ra legyőzte a Detroit Pistonst, ezzel kilenc mérkőzésesre nyújtva győzelmi sorozatát.

Russell Westbrook 25 pontot dobott, Precious Achiuwa 22 ponttal és 12 lepattanóval zárt, míg DeMar DeRozan 19 pontot tett hozzá, így a Sacramento Kings 123–114-re felülmúlta a Memphis Grizzliest, és megszakította franchise-rekordot jelentő, 16 mérkőzéses vereségsorozatát.

Jabari Smith Jr. 31 ponttal a mezőny legeredményesebb játékosa volt, Kevin Durant és Tari Eason dupla duplát ért el, a Houston Rockets pedig 125–105-re nyert a vendég Utah Jazz ellen.

NBA
ALAPSZAKASZ
Detroit Pistons–San Antonio Spurs 103–114
Memphis Grizzlies–Sacramento Kings 114–123
Houston Rockets–Utah Jazz 125–105

 

