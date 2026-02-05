A görög válogatott esélyt sem adott az olaszoknak, ismét Eb-bronzérmes a vb-címvédő

A világbajnoki címvédő (amely két éve 7–6-ra győzte le az olasz csapatot, és lett ezzel harmadik az Eb-n, míg a mostani kontinenstorna középdöntőjében 15–10-re győzött) alaposan bekezdett a bronzcsatában, három perc alatt 3–1-re vezetett, majd újabb három gólt szerzett, és az is belefért számára, hogy Vasziliki Plevritu ötöst hibázzon. A 11. percben az olaszok meglőtték a második góljukat, és innentől legalább a hátrányuk nem nőtt a nagyszünetig.

A folytatásban sem volt esélye 2004 olimpiai bajnokának, a görögök tovább növelték előnyüket, a harmadik negyedben is ötször találtak be. Az utolsó játékrészben már mindkét csapat csak a meccs végét várta, öt és fél percig nem is esett gól, Dafne Bettini törte meg a csendet, aki aztán újra betalált. Görögország gól nélkül maradt a záró negyedben, de így is simán, 15–8-ra nyert, ezzel ismét megszerezte a bronzérmet, akárcsak az előző Eb-n.

NŐI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL

A 3. HELYÉRT

Görögország–Olaszország 15–8 (5–1, 5–3, 5–2, 0–2)

G: V. Plevritu, Triha 3-3, E. Plevritu, Xenaki 2-2, Bicaku, Miriokefalitaki, Ninu, Patra, Sziuti, ill. Bettini 4, Bianconi 2, Cergol, Cocchiere

DÖNTŐ

20.15: MAGYARORSZÁG–Hollandia (Tv: M4 Sport; rádió: Kossuth, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!