Századokra voltak csak a hollandok a bombameglepetéstől a szerbek ellen a vízilabda Eb-n

SPANYOLORSZÁG–IZRAEL

A mérkőzés legeredményesebb játékosa a világ legjobbjának megválasztott Álvaro Granados volt, aki hét lövéséből hat gólt szerzett.

HOLLANDIA–SZERBIA

Az olimpiai bajnok szerbek egészen a negyedik negyed közepéig hátrányban voltak, de a Ferencváros klasszisa, a hat gólt szerző Dusan Mandics vezérletével fordítani tudtak. A hollandok 40 másodperccel a vége előtt az OSC-s Benjamin Hessels blokkról bevágódó lövésével egyenlítettek. Hollandia kis híján bombameglepetést okozott, Kas Te Riele ugyanis az utolsó másodpercben a hálóba ejtett, a VAR-vizsgálat szerint ugyanakkor ezt már időn túl tette – pedig az aréna nagy kivetítője nem ezt bizonyította.

A meccset így ötméteresek döntötték el, itt egyedül a szerbek kapusa, Milan Glusac tudott lövést hárítani, így a házigazdák kettő-, a hollandok egy ponttal gazdagodtak.

A csoportkör után az A- és a C-, illetve B- és a D-kvartett 1–3. helyezettjei alkotnak majd egy-egy középdöntős csoportot úgy, hogy az egymás elleni eredményeket magukkal viszik. Itt a másik csoportból érkező három riválissal találkoznak, és az első két-két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

C-CSOPORT

Spanyolország–Izrael 28–3 (9–0, 6–3, 6–0, 7–0)

Szerbia–Hollandia 13–13 (4–5, 2–3, 3–2, 4–3) – ötméteresekkel: 5–3

A-CSOPORT

Magyarország–Franciaország 15–7 (4–1, 6–4, 2–0, 3–2)

Montenegró–Málta 21–12 (6–5, 5–0, 5–4, 5–3)