Nemzeti Sportrádió

Századokra voltak csak a hollandok a bombameglepetéstől a szerbek ellen a vízilabda Eb-n

I. SZ., MTII. SZ., MTI
Vágólapra másolva!
2026.01.10. 21:55
null
Miguel de Toro, az FTC spanyol centere akcióben (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
spanyol vízilabda-válogatott férfi vízilabda Európa-bajnokság vízilabda Eb szerb vízilabda-válogatott
A címvédő spanyol válogatott sikerével indult szombat délután a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság: a világbajnok együttes a papírformának megfelelően fölényesen, 28–3-ra nyert az izraeli csapat ellen. Később a házigazda szerb válogatott a várakozásokkal ellentétben csak óriási csatában, ötméterespárbajban győzte le a holland csapatot.

SPANYOLORSZÁG–IZRAEL

A mérkőzés legeredményesebb játékosa a világ legjobbjának megválasztott Álvaro Granados volt, aki hét lövéséből hat gólt szerzett.

HOLLANDIA–SZERBIA

Az olimpiai bajnok szerbek egészen a negyedik negyed közepéig hátrányban voltak, de a Ferencváros klasszisa, a hat gólt szerző Dusan Mandics vezérletével fordítani tudtak. A hollandok 40 másodperccel a vége előtt az OSC-s Benjamin Hessels blokkról bevágódó lövésével egyenlítettek. Hollandia kis híján bombameglepetést okozott, Kas Te Riele ugyanis az utolsó másodpercben a hálóba ejtett, a VAR-vizsgálat szerint ugyanakkor ezt már időn túl tette – pedig az aréna nagy kivetítője nem ezt bizonyította.

A meccset így ötméteresek döntötték el, itt egyedül a szerbek kapusa, Milan Glusac tudott lövést hárítani, így a házigazdák kettő-, a hollandok egy ponttal gazdagodtak.

A csoportkör után az A- és a C-, illetve B- és a D-kvartett 1–3. helyezettjei alkotnak majd egy-egy középdöntős csoportot úgy, hogy az egymás elleni eredményeket magukkal viszik. Itt a másik csoportból érkező három riválissal találkoznak, és az első két-két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
C-CSOPORT
Spanyolország–Izrael 28–3 (9–0, 6–3, 6–0, 7–0)
SzerbiaHollandia 1313 (45, 23, 32, 43) ötméteresekkel: 5–3

A-CSOPORT
Magyarország–Franciaország 15–7 (4–1, 6–4, 2–0, 3–2)
Montenegró–Málta 2112 (65, 50, 54, 53)

 

spanyol vízilabda-válogatott férfi vízilabda Európa-bajnokság vízilabda Eb szerb vízilabda-válogatott
Legfrissebb hírek

Férfi kézilabda, férfi és női póló Eb januárban az M4 Sporton

Egyéb egyéni
2026.01.09. 13:52

Vízilabda Eb 2026 – Menetrend, eredmények

Vízilabda
2026.01.09. 13:50

Férfi vízilabda Eb: megfiatalított kerettel érkezik a mieink csoportellenfele

Vízilabda
2026.01.07. 09:30

Sorsoltak a vízilabda Eb-re, nagyon nehéz lesz a legjobb négy közé jutni

Vízilabda
2025.09.13. 20:18

Az első kalapból várják a sorsolást a magyarok a férfi vízilabda Eb-n

Vízilabda
2025.09.12. 10:22

Belépne a kapun a férfiválogatott a Spanyolország elleni vb-döntőn

Vizes vb 2025
2025.07.24. 06:45

Martina Terré: Semmit sem adunk ingyen a magyaroknak

Vizes vb 2025
2025.07.21. 09:07

A spanyolok és a horvátok is hibátlanok maradtak, az olaszok ötösökkel verték a szerbeket

Vizes vb 2025
2025.07.14. 13:17
Ezek is érdekelhetik