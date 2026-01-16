A címvédő spanyolok nyolc góllal nyertek Montenegró ellen a vízilabda Eb-n
A spanyolok az első pillanattól kezdve kézben tartották a mérkőzést, a világ legjobbjának nemrég megválasztott Álvaro Granados négy góllal járult hozzá a sikerükhöz.
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
A 13–16. HELYÉRT, 1. FORDULÓ
Málta–Izrael 15–14 (5–5, 4–2, 3–4, 3–3)
Szlovénia–Szlovákia 11–11 (3–2, 3–3, 1–1, 4–3) – ötméteresekkel 3–2
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
E-CSOPORT
Spanyolország–Montenegró 14–6 (4–1, 5–2, 5–2, 0–1)
Később
18.00: Magyarország–Hollandia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.30: Franciaország–Szerbia
|E-CSOPORT
|M
|Gy
|Gy (szétlövés)
|V (szétlövés)
|V
|Gk
|Pont
|1. Spanyolország
3
2
0
0
1
+14
6
|2. Magyarország
2
2
0
0
0
+11
6
|3. Szerbia
2
1
1
0
0
+1
5
|4. Montenegró
3
1
0
0
2
−10
3
|5. Hollandia
2
0
0
1
1
−7
1
KÖZÉPDÖNTŐ
E-CSOPORT
Január 16., péntek
15.30: Montenegró–Spanyolország
18.00: MAGYARORSZÁG–Hollandia
20.30: Franciaország–Szerbia
Január 18., vasárnap
15.30: Franciaország–Spanyolország
18.00: Montenegró–Hollandia
20.30: MAGYARORSZÁG–Szerbia
Január 20., kedd
15.30: Hollandia–Franciaország
18.00: Spanyolország–MAGYARORSZÁG
20.30: Szerbia–Montenegró
F-CSOPORT
Január 17., szombat
15.30: Grúzia–Olaszország
18.00: Görögország–Törökország
20.30: Horvátország–Románia
Január 19., hétfő
15.30: Grúzia–Románia
18.00: Horvátország–Törökország
20.30: Görögország–Olaszország
Január 21., szerda
15.30: Törökország–Grúzia
18.00: Románia–Görögország
20.30: Olaszország–Horvátország