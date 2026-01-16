Nemzeti Sportrádió

A címvédő spanyolok nyolc góllal nyertek Montenegró ellen a vízilabda Eb-n

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.16. 17:00
null
Álvaro Granados világklasszishoz méltóan játszott (Fotó: Getty Images)
Címkék
férfi vízilabda Európa-bajnokság Montenegró Spanyolország Álvaro Granados
A címvédő spanyol válogatott sikerével indult a középdöntős szakasz a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon: a világbajnok pénteken 14–6-ra nyert a Montenegró ellen.

 

A spanyolok az első pillanattól kezdve kézben tartották a mérkőzést, a világ legjobbjának nemrég megválasztott Álvaro Granados négy góllal járult hozzá a sikerükhöz.

VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
A 13–16. HELYÉRT, 1. FORDULÓ
Málta–Izrael 15–14 (5–5, 4–2, 3–4, 3–3)
Szlovénia–Szlovákia 11–11 (3–2, 3–3, 1–1, 4–3) – ötméteresekkel 3–2
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
E-CSOPORT
Spanyolország–Montenegró 14–6 (4–1, 5–2, 5–2, 0–1)

Később
18.00: Magyarország–Hollandia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.30: Franciaország–Szerbia

E-CSOPORTMGyGy (szétlövés)V (szétlövés)VGkPont
1. Spanyolország

3

2

0

0

1

+14

6

2. Magyarország

2

2

0

0

0

+11

6

3. Szerbia

2

1

1

0

0

+1

5

4. Montenegró

3

1

0

0

2

−10

3

5. Hollandia

2

0

0

1

1

−7

1

6. Hollandia

2

0

0

0

2

−9

0

KÖZÉPDÖNTŐ
E-CSOPORT
Január 16., péntek
15.30: Montenegró–Spanyolország
18.00: MAGYARORSZÁG–Hollandia
20.30: Franciaország–Szerbia

Január 18., vasárnap
15.30: Franciaország–Spanyolország
18.00: Montenegró–Hollandia
20.30: MAGYARORSZÁG–Szerbia

Január 20., kedd
15.30: Hollandia–Franciaország
18.00: Spanyolország–MAGYARORSZÁG
20.30: Szerbia–Montenegró

F-CSOPORT
Január 17., szombat
15.30: Grúzia–Olaszország 
18.00: Görögország–Törökország 
20.30: Horvátország–Románia

Január 19., hétfő
15.30: Grúzia–Románia
18.00: Horvátország–Törökország
20.30: Görögország–Olaszország

Január 21., szerda
15.30: Törökország–Grúzia
18.00: Románia–Görögország
20.30: Olaszország–Horvátország

 

férfi vízilabda Európa-bajnokság Montenegró Spanyolország Álvaro Granados
Legfrissebb hírek

Vogel Soma: Hollandia ellen kötelező győznünk

Vízilabda
7 órája

Parázs meccsen lettek csoportelsők a görögök a vízilabda Eb-n

Vízilabda
19 órája

Százszázalékos mérleggel zárta a csoportkört az olasz válogatott a póló Eb-n

Vízilabda
23 órája

Férfi vízilabda Eb: pontelőnyről kezdhetjük a középdöntőt

Vízilabda
2026.01.14. 21:17

Spanyolország nyert, Hollandiával kezdünk a férfi vízilabda Eb középdöntőjében

Vízilabda
2026.01.14. 20:00

Huszonegy gólig meg sem állt a magyar férfi vízilabda-válogatott Málta ellen

Vízilabda
2026.01.14. 12:33

Megvan az olaszok és a románok második győzelme a férfi vízilabda Eb-n

Vízilabda
2026.01.13. 22:15

Horvátország 11 góllal nyert Grúzia ellen a férfi vízilabda Eb-n

Vízilabda
2026.01.13. 17:11
Ezek is érdekelhetik