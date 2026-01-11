Nemzeti Sportrádió

Vízilabda Eb: könnyed olasz siker a törökök ellen

2026.01.11.
Francesco Condemi volt a mezőny legeredményesebbje (Fotó: Getty Images)
olasz vízilabda-válogatott vízilabda Eb török vízilabda-válogatott
A Belgrádban zajló férfi vízilabda Európa-bajnokság második napján, az első vasárnapi mérkőzésen Olaszország az esélyeknek megfelelően gyakorlatilag megerőltetés nélkül, 19–8-ra megverte Törökországot.

Az olaszok már az első negyedben eldöntötték a mérkőzést, hiszen 7–1-re megnyerték az első nyolc percet. Innen a szimpatikusan játszó, szép gólokat szerző törökök számára már nem volt visszaút, 11 góllal kaptak ki. Az olaszok legeredményesebbje a négy gólig jutó Francesco Condemi volt, a Ferencvárosban szereplő Edoardo Di Somma három gólt szerzett.

A csoportkör után az A- és a C-, illetve a B- és a D-kvartett 1–3. helyezettjei alkotnak majd egy-egy középdöntős csoportot úgy, hogy az egymás elleni eredményeket magukkal viszik. Itt a másik csoportból érkező három riválissal találkoznak, és az első két-két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.

VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
D-CSOPORT
Törökország–Olaszország 8–19 (1–7, 2–4, 3–4, 2–4)
KÉSŐBB
15.15: Románia–Szlovákia

B-CSOPORT
18.00: Szlovénia–Horvátország (Tv: M4 Sport)
20.30: Görögország–Grúzia (Tv: M4 Sport)

 

Ezek is érdekelhetik