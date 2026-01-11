Vízilabda Eb: könnyed olasz siker a törökök ellen

Az olaszok már az első negyedben eldöntötték a mérkőzést, hiszen 7–1-re megnyerték az első nyolc percet. Innen a szimpatikusan játszó, szép gólokat szerző törökök számára már nem volt visszaút, 11 góllal kaptak ki. Az olaszok legeredményesebbje a négy gólig jutó Francesco Condemi volt, a Ferencvárosban szereplő Edoardo Di Somma három gólt szerzett.

A csoportkör után az A- és a C-, illetve a B- és a D-kvartett 1–3. helyezettjei alkotnak majd egy-egy középdöntős csoportot úgy, hogy az egymás elleni eredményeket magukkal viszik. Itt a másik csoportból érkező három riválissal találkoznak, és az első két-két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

D-CSOPORT

Törökország–Olaszország 8–19 (1–7, 2–4, 3–4, 2–4)

KÉSŐBB

15.15: Románia–Szlovákia

B-CSOPORT

18.00: Szlovénia–Horvátország (Tv: M4 Sport)

20.30: Görögország–Grúzia (Tv: M4 Sport)