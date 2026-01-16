Nemzeti Sportrádió

A szerbek simán megverték a franciákat a vízilabda Eb-n

2026.01.16. 21:58
Radomir Drasovics (Fotó: Szlobodan Szandic/ Vaterpolo savez Srbije)
A férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában Szerbia 14–10-re legyőzte Franciaországot.

 

A házigazda szerbek végig kézben tartották a mérkőzést, a félidőben már öt góllal vezettek. A franciák ugyan megnyerték az utolsó negyedet két góllal, ekkorra már régen eldőlt a meccs.

A franciák legjobbja, Thomas Vernoux ezúttal is remekelt, dobott négy gólt, és ezzel a mezőny legeredményesebb játékosa lett, továbbá unokatestvére, Romain Marion-Vernoux is szerzett három gólt, a teljesítményüket a szerb klasszisok bőven ellensúlyozták. Radomir Drasovics háromszor talált be, mellette, Sztrahinja Rasovics, Milos Csuk, Nikola Jaksics és Nikola Dedovics is két gólt szerzett.

Az olimpiai bajnok vendéglátók vasárnap a mieinkkel csapnak össze. Ha Varga Zsolt tanítványai diadalmaskodnak, akkor a spanyolok elleni keddi mérkőzés eredményétől függetlenül bejutnak a négy közé.

VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
E-CSOPORT
Franciaország–Szerbia 10–14 (2–4, 2–5, 2–3, 4–2)

Korábban
A 13–16. HELYÉRT, 1. FORDULÓ
Málta–Izrael 15–14 (5–5, 4–2, 3–4, 3–3)
Szlovénia–Szlovákia 10–10 (3–3, 3–3, 3–3, 1–1) – ötméteresekkel 4–3
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
E-CSOPORT
Spanyolország–Montenegró 14–6 (4–1, 5–2, 5–2, 0–1)
Magyarország–Hollandia 16–11 (4–4, 4–2, 3–4, 5–1)

E-CSOPORTMGyGy (szétlövés)V (szétlövés)VGkPont
1. Magyarország

3

3

+16

9

2. Szerbia

3

2

1

+5

8

3. Spanyolország

3

2

1

+14

6

4. Montenegró

3

1

2

−10

3

5. Hollandia

3

1

2

−12

1

6. Franciaország

3

3

−13

0

 

 

