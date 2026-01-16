A szerbek simán megverték a franciákat a vízilabda Eb-n
A házigazda szerbek végig kézben tartották a mérkőzést, a félidőben már öt góllal vezettek. A franciák ugyan megnyerték az utolsó negyedet két góllal, ekkorra már régen eldőlt a meccs.
A franciák legjobbja, Thomas Vernoux ezúttal is remekelt, dobott négy gólt, és ezzel a mezőny legeredményesebb játékosa lett, továbbá unokatestvére, Romain Marion-Vernoux is szerzett három gólt, a teljesítményüket a szerb klasszisok bőven ellensúlyozták. Radomir Drasovics háromszor talált be, mellette, Sztrahinja Rasovics, Milos Csuk, Nikola Jaksics és Nikola Dedovics is két gólt szerzett.
Az olimpiai bajnok vendéglátók vasárnap a mieinkkel csapnak össze. Ha Varga Zsolt tanítványai diadalmaskodnak, akkor a spanyolok elleni keddi mérkőzés eredményétől függetlenül bejutnak a négy közé.
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
E-CSOPORT
Franciaország–Szerbia 10–14 (2–4, 2–5, 2–3, 4–2)
Korábban
A 13–16. HELYÉRT, 1. FORDULÓ
Málta–Izrael 15–14 (5–5, 4–2, 3–4, 3–3)
Szlovénia–Szlovákia 10–10 (3–3, 3–3, 3–3, 1–1) – ötméteresekkel 4–3
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
E-CSOPORT
Spanyolország–Montenegró 14–6 (4–1, 5–2, 5–2, 0–1)
Magyarország–Hollandia 16–11 (4–4, 4–2, 3–4, 5–1)
|E-CSOPORT
|M
|Gy
|Gy (szétlövés)
|V (szétlövés)
|V
|Gk
|Pont
|1. Magyarország
3
3
–
–
–
+16
9
|2. Szerbia
3
2
1
–
–
+5
8
|3. Spanyolország
3
2
–
–
1
+14
6
|4. Montenegró
3
1
–
–
2
−10
3
|5. Hollandia
3
–
–
1
2
−12
1
|6. Franciaország
3
–
–
–
3
−13
0